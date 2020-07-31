泡美人湯嘗美饌與Hello Kitty共眠 知本金聯世紀酒店邀您歡樂一夏

位於台東知本溫泉區的金聯世紀酒店由名設計師吳宗岳以「自然迎合」的概念設計，蘊藏現代極簡的建築巧思，在知本溫泉區已成為一個新興旅遊住宿指標。整棟飯店採用天然石材形塑極簡風格，挑高大廳中央居高臨下的水波型水晶燈與下方綠帶植物交匯融合，建構生命永續與生生不息的意象。

到台東看熱氣球玩樂一整天之後，最適合回到知本泡湯舒緩疲憊。知本金聯世紀酒店全館房型皆能在房間享受道地知本美人湯，更有270度露天環景風呂，可以感受山間微風，療癒身心。在此美麗的場域內享受暖湯滋潤，讓人回味無窮。知本溫泉區的碳酸氫鈉泉被譽為「美人湯」，可促進體內血液循環滋潤肌膚，搭配館內設置的世紀養生按摩館、精緻美饌餐廳，是東台灣溫泉度假飯店首選。

知本金聯世紀酒店近年積極拓展親子旅遊客群及國內自由行旅客，主題房以13坪~15坪的寬闊空間，成為注重旅行品質的家庭客及自由行旅人最舒適的選擇。台東的好山、好水一直廣受遊客喜愛，再加上暑假期間的熱氣球嘉年華活動，自然也成為許多親子客群旅遊熱門選項。金聯世紀今年四月與台灣三麗鷗合作推出Hello Kitty主題房，一開賣即網路上造成熱門討論，許多房客皆是慕名而來，不僅在客房大廳更設有Hello Kitty專屬的商品櫃及能與Hello Kitty合照的大面網美打卡牆，住客紛紛打卡PO上自己的IG或臉書。

儘管國內疫情趨緩，飯店仍不怠慢地強化各類消毒工作，並提供防疫用品供賓客使用，讓賓客玩得開心，住的安心。

地址／台東縣卑南鄉龍泉路30號

電話／089-515688

網址／centuryhotel.com.tw