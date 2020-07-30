蔡英文總統接見2020國家卓越建設獎與全球卓越建設獎得主代表

蔡英文總統昨(30)日上午在總統府接見「2020國家卓越建設獎」暨「全球卓越建設獎」得獎代表，蔡英文指出，都更、危老、社會住宅都是政府施政的重點項目，期許所有獲獎者未來也能與政府共同努力，一起繼續打拚，讓臺灣的居住環境能夠越來越好。

蔡總統首先恭喜所有得獎代表，在眾多作品中脫穎而出，獲得國家卓越建設獎，現場有幾位更得到全球卓越建設獎的榮耀，讓臺灣揚名世界。

總統也特別感謝林長勲理事長、黃南淵召集人以及不動產協進會所有夥伴，時常提供政府第一線的寶貴意見，和政府共同為提升建築品質、提供適宜的居住環境來努力。總統感謝不動產協進會，將「都市更新」、「社會住宅」，作為評比獎項，和政府共同努力。蔡總統也拜託所有得獎人，未來也能和政府一起繼續打拚，讓臺灣的居住環境能夠越來越好。

總統指出，不動產協進會舉辦的國家卓越建設獎，發掘出許多令人驚豔的建築作品，砥礪產業的自我成長，讓國人和世界看到臺灣建築業的提升。

總統指出，隨著時代發展，早期建築物的耐震標準不足，再加上天然災害頻傳，為了提供民眾更安全的居住環境，「協助弱勢家庭、青年的居住需求，都更、危老、社會住宅都是政府施政的重點項目。」

總統認為，公共工程講求實用的年代已經過去，人們對於居住需求，不僅要舒適安全，也要有良好的生活環境，和自然共生共融。

中華民國不動產協進會理事長林長勲致詞時，特別稱許建築同業與各地方政府齊心努力，為臺灣在世界發光發熱做出貢獻。他表示，臺灣建築業的技術水準及品質要求與世界相較，不僅毫不遜色甚至超前領先。林長勲理事長特別建議政府考慮設立建設國家隊，將我國的建築水準推廣到全世界。

不動產協進會理事長林長勲（左）致贈卓越獎座給蔡英文總統。圖／總統府提供

在中華民國不動產協進會陪同下，今年度國家卓越建設獎國土建設特別貢獻獎得獎人臺南市市長黃偉哲、臺中市秘書長黃崇典、文化大學系主任兼所長郭瓊瑩，及年度建築人物獎得獎人德昌營造董事長黃政勇，以及今年度國家卓越建設獎卓越獎得獎代表一行共38人同赴總統府晉見總統。

今年榮獲2020年全球卓越建設獎的三座金獎及五座銀獎得主代表也同時參與晉見；金獎作品分別為行政院農委會水保局花蓮分局「麗太溪東富田橋上游整治工程」、桃園市政府「大漢溪山豬湖生態親水園區」及大毅行旅「台中大毅老爺行旅」；銀獎則有交通部觀光局「壯圍沙丘」、新竹市政府「新竹市微笑水岸」、新北市政府「府中行政園區更新計畫」、桃園市政府「老街溪河岸公園」，及鉅虹建設「鉅虹 閱上景」。

桃園市副市長李憲明（左）代表全體得獎單位自蔡英文總統手中接受紀念品。圖／總統府提供

臺南市長黃偉哲在代表國土建設特別貢獻獎得獎感言時表示，臺南市即將迎接建城400年，掘地三尺有古蹟，現有建設成果是全體市府團隊一棒接一棒共同努力打拼的結果，尤其許多專家學者在城市建設過程中所提出的寶貴建議，都讓臺南市獲益匪淺。

蔡總統對於此次榮獲全球卓越建設獎的新竹市微笑水岸印象深刻，讚賞有加。新竹市長林智堅在代表全球與國家卓越建設獎得主致詞時強調，城市建設重點在讓市民感受幸福與溫暖，還要兼顧人文環境、歷史與生活。市府團隊6年多以來兢兢業業，除參考宜蘭經驗、聽取建築及環境專家的意見外，更在中央前瞻基礎建設計畫挹注下，讓新竹市呈現幸福洋溢的風貌。

國土建設特別貢獻獎得獎人文化大學系主任兼所長郭瓊瑩建議政府，臺灣除在景觀、環境、環保議題有長足進步外，隨著國土計畫法上路，期盼未來在海岸景觀、海洋生態、海洋管理以及水下考古上，能更貼近居民與世界潮流，讓臺灣成為永續美麗的海洋國家。