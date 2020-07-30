銀髮族最愛的入口網站 樂齡網www.ez66.com.tw

備受海內外華人喜愛的樂齡生活平台、也是全國第一家以滿足銀髮族食、衣、住、行、育、樂等全方位需求為目標而成立的樂齡生活事業公司，於2007年11月創建全國第一個銀髮族入口網站「樂齡網www.ez66.com.tw」。為邁入高齡化社會的台灣樂齡族群提供整合商品、服務、資訊及交流論壇的生活園地，每年正以兩位數的年複合成長率快速竄高。

樂齡網總經理張慶光表示，公司以「活力‧安適‧精緻」為主要的訴求，以健康及生活可自理的樂齡族為主要服務對象。希望能協助樂齡族維持或強化其活力、提昇其生活的便利性及安全性，更重要是要讓樂齡族享有更精緻及更有品質的生活。並期許樂齡網打造成為「華人區首屈一指的銀髮生活事業平台」。

樂齡網總經理張慶光表示，要讓樂齡族享有更精緻及更有品質的生活。圖／李水蓮

自網站成立以來，商品已在全台500個據點行銷、以及香港、澳門等實體與網路合作行銷；除獲得客戶的廣大迴響外，更吸引許多廠商共同投入此一平台，成為品項最完整的銀髮網路商店。最近在樂齡網站新成立的「星馬專區」，沒想到試營運期間，即受到客戶的廣大迴響。張慶光還特別提到，有位來自西班牙的華僑從「樂齡網」訂購商品給住在屏東的媽媽，可見樂齡網已是全球華人心目中最愛的樂齡產業平台。

宜蘭喜互惠生鮮超市文化店，成立樂齡網專區。 圖／業者提供

張慶光說，過去銀髮生活用品比較少廠商生產，也缺乏通路販售，不過最近有愈來愈多企業關注到長者需求而與樂齡網合作，現在在中華電信及麗嬰房的部份門市都可以買到樂齡網代理的銀髮生活用品。此外，喜互惠深耕宜蘭在地多年，去年還首創行動商店深入宜蘭偏鄉，讓偏鄉民眾也能方便購買日常生活用品。樂齡網深受感動，因此決定與喜互惠合作，於今年7月初與宜蘭超市龍頭「喜互惠」合作，服務宜蘭銀髮族。也期待雙方的合作能為宜蘭的銀髮族群，帶來更幸福的未來。

為服務更多沒有上網經驗的樂齡族，並讓樂齡族能有一實際體驗空間，2008年創設實體專賣店，目前全台共有8家門市，亦在香港及澳門布建加盟經銷通路，已成為華人世界最大的銀髮族生活用品平台，其網路電商曾獲經濟部「金網獎」金質獎肯定，實體通路服務亦獲經濟部工業局「熟齡優質便利商品」獎肯定。

為求提昇整體服務品質，並引進『日本Care Fit安心介助員訓練』，為國內第一家取得Care Fit認證通過之企業。「我們不但是最早投入銀髮產業的企業，也是2020年『台灣服務創新獎』唯一銀髮產業獲獎廠商！」

隨著高齡世代來臨，張慶光期許更多本土的優質品牌業者開創更多元化、智能化的樂齡產品，滿足高齡族群之健康管理、樂活休閒、及生活支援等需求，結合相關產品與服務，透過樂齡網平台，一起為國內銀髮產業打造多贏契機。

展望未來，樂齡網不僅希望能成為樂齡新生活型態的領導者，更將積極透過直營、加盟及與策略夥伴合作方式，建立全省行銷據點，期盼能帶給全台灣的銀髮族更多活力、安適、精緻的購物環境與商品，讓樂齡族能生活的更有尊嚴、有價值及有品質，進而開創更有意義的退休人生。