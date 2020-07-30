台灣無人機應用發展協會 積極推廣無人機專業認證培訓

協會於2016年5月17日成立的全國性及區級人民團體，現任理事長為馮渤先生，台灣無人機應用發展協會（UASTW）的優點是協助台灣無人機產業的發展及與國際產業合作。

理事長為馮渤先生表示:協會在台灣積極推廣無人機專業認證培訓，建立台灣首家「無人機體驗中心」及首家「無人機創客空間」，關注無人機系統技術及應用解決方案的持續發展，並廣泛傳播最新，最前沿的無人機系統相關信息。

台灣的無人機產業發展目前受到了公眾的廣泛關注，有非常大的發展空間，協會積極與國際無人機組織合作，為台灣無人機產業建設輿論國際合作交流的平台，共同開發強大的無人機應用市場。

台灣UAS應用程式開發協會（TWUAS）成立於2016年5月17日，作為國家和區級人民組織的，註冊案號台灣內部小組編號1050055163，現任總裁是馮寶先生。

（TWUAS）旨在幫助台灣無人機產業的發展與國際產業的合作聯繫，協會積極推動台灣無人機專業認證培訓，建立了台灣第一家“無人機體驗中心”和第一家“無人機製造者空間”著眼於無人機技術和應用解決方案的不斷發展，傳播了最新最前沿的無人機系統相關信息。

台灣無人機產業的發展受到公眾的廣泛關注，發展空間很大，TWUAS積極與國際無人機組織合作搭建平，加深與國際合作與交流的聯繫，共同開發強大的無人機應用市場。

20160517 在民航局國際會議中心召開會員大會，選出第一屆理監事成員，並獲石滋宜博士應允擔任協會總顧問。TWUAS在中國民航局國際會議中心舉行，成立了會員大會，選舉了第一屆監事會成員，史子怡博士同意擔任協會總顧問。

20160923 在台大國際會議中心舉辦第一屆台灣無人機國際高峰論壇，前副總統呂秀蓮女士指導指導，同時，在論壇現場本會與深圳無人機協會締結姐妹會，與廈門海昌兩岸青年創業基地高層“兩岸無人機青創基地”。

在國立台灣大學會議中心主辦了首屆台灣無人機國際高峰論壇，前副主席盧安妮（Annette Lu）來榮幸地接受指導，同時在論壇站點TWUAS與深圳無人機協會成立了姐妹協會。與廈門海昌海峽兩岸青年創業基地簽署“兩岸無人機青年創新基地。

20161020 舉辦“第一屆無人機專業認證基礎課程培訓班”舉辦“首屆無人機專業認證基礎課程培訓班”。

20161126 在國立體育大學舉辦的“飛競無人機賽事活動人才培訓課程”在國立體育大學舉辦了“飛行競賽無人機競賽活動人才培訓班”。

20161115〜20 組團赴深圳參加第二屆深圳國際無人機大會，通過深圳無人機協會安排，考察10 家大型無人機企業，代表團前往深圳參加第二屆深圳國際無人機大會。參觀了由深圳市無人機協會組織的10家無人機企業。

20170101 在台北市空總新創基地建立台灣首家“無人機科普基地”，無人機全齡體驗館，為全國高等學校國中小學提供無人機戶外教學。

在台北TAF創新基地建立台灣首個“無人機技術普及基地”，UAV老少皆宜的體驗館，為全國的中小學和高等院校提供戶外教學。

20170301 取得英國CAA 無人機專業認證培訓台灣獨家總代理獲得英國CAA UAV專業認證培訓台灣獨家總代理。

20170320 與成功大學聯合主辦“第11 屆無人機創意設計大賽”與成功大學聯合舉辦“第十一屆無人機創意設計大賽”。

20170320〜24 CeBIT 是全球三大數位科技展之一，針對數位化革新浪潮，CeBIT 是世界最重要的展覽，本會成為CeBIT 德國漢諾威數位元科技展在台灣地區永久獨家合作夥伴，並主辦“ 2017 CeBIT- 無人機台灣館”，展覽期間有超過12 萬的訪客流量。

CeBIT是全球三大數字技術展覽會之一，CeBIT是全球數字創新浪潮中最重要的展覽，TWUAS成為CeBIT漢諾威數字技術博覽會在台灣的永久獨家合作夥伴，並主辦了“ 2017 CeBIT-UAV台灣館”，展會期間有12萬參觀者。

20170527 受資策會委託，承辦“無人機服務需求工作坊”受信息產業協會委託，舉辦“ UAV服務與需求研討會”。

20170601〜12 在台北市空總創新基地舉辦“英國CAA 無人機專業認證教官培訓班，首批受訓20 位種子教官，於空總新創基地及福華飯店主持記者會，並多次入駐電視及平面媒體現場採訪。

在台北TAF創新基地舉辦了“英國CAA無人機專業認證教練培訓班”，第一期培訓20名種子教練，多家電視台和新聞媒體在台北TAF創新基地和霍華德飯店進行了現場採訪。

20170617〜0902 受資策會委託，承辦6 場無人機創客訓練營，受信息產業研究所委託，組織了六屆無人機製造商太空訓練營。

20170718 加拿大亞伯伯達省駐台辦事處陳麗安代表來訪，針對建立在加拿大亞伯伯達省的無人駕駛系統中心（CAUVS）共同於無人機的訓練及推廣，以及飛行操作及未來交流合作的機會進行探討。

加拿大台灣阿爾伯塔省省代表處的陳聯代表來訪，與設在加拿大艾伯塔省的加拿大無人飛行器系統中心（CCUVS）合作，討論無人機培訓晉升，飛行運營以及未來溝通與合作的機會。

20170809〜0811 「2017 教會青年國是論壇」做無人機智慧城市介紹及主辦「無人機主題體驗館」在2017教會青年國家問題論壇上，介紹無人機智能城市並主持UAV主題體驗館。

20170911 在台北國際會議中心召開2017 台灣國際無人機高峰論壇 ，為WCIT 世界資訊大會平行會議論壇現場與日本無人機產業振興協會（JUIDA ）正式締結姐妹會，發起與亞太7 國無人機組織共組“亞太無人機產業聯盟”在WCIT世界信息大會的平行會議上，在台北國際會議中心舉行了2017台灣國際無人機高峰論壇，同時在現場與日本UAS工業發展協會JUIDA建立了姐妹關係，並與來自七個亞洲國家的無人機建立了亞太無人機產業聯盟。

20170912 在台北國際會議中心舉辦「無人機創客訓練營成果發表會暨無人機創意競賽」，在台北國際會議中心舉辦了無人機訓練製造者太空營成果展示和無人機創意大賽。

20171014 協會與台科大合作的「無人機基礎課程碩士學分班」開課儀式TWUAS與台灣科技大學共同舉辦了“ UAV基礎課程碩士學分班”的開幕儀式。

20171023 協會支援台灣建國中學創立「無人機社團」TWUAS支持台灣建國高中無人機/無人機社區的準備工作。

20171101〜03 赴安徽蕪湖考察合作“兩岸無人機科普基地”參觀了安徽省蕪湖市，考察了“兩岸無人機技術推廣基地”的合作情況。

20171130 本會與台灣物聯網協會共同參與協辦，由台灣區電機電子工業同業公會主辦的推動新一代智慧資通訊應用發展座談會，與台灣物聯網協會合作，共同參加了台灣電氣電子製造商協會舉辦的“新一代智能ICT應用開發論壇”。

20171210〜13 赴菲律賓考察合作“菲律賓無人機科普基地”參觀了菲律賓視察“菲律賓無人機技術普及基地”的合作。

20171216 協會與台科大合作的「無人機基礎課程碩士學分班」正式結訓。

TWUAS與台灣科技大學共同舉辦了“ UAV基礎課程碩士學分班”的正式培訓。

20171219〜23 組團赴日本無人機產業振興協會（JUIDA）檢查，參訪12 家日本無人機企業，代表團訪問了日本UAS工業發展協會（JUIDA），參觀了12家無人機企業。

20180101 在大同大學青創基地建設台灣首家「亞太無人機創新加速器」建立國際間產業合作，在大同大學青年創新基地建立台灣首個“亞太無人機創新加速器”開展國際產業合作。

20180322〜0324日本國際無人機展，台灣館的廠商氣勢龐大！在日本展現台灣的優質產品。台灣無人機應用發展協會也再一次在國際舞台上發揮台灣之光！現場並與韓國無人機協會（KDA）正式締結姐妹會，日本國際無人機展，台灣館公司勢頭巨大！在日本展示台灣的優質產品，TWUAS再次在國際舞台上與台灣同行！還與韓國無人機協會（KDA）正式完成了姐妹會。