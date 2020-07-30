二代研習 新一代企業家研習營8月7日截止報名

全國中小企業總會舉辦「新一代企業家研習營」已邁入第12年，針對企業接班及產業轉型所必備之能力而設計，透過企業菁英分享接班關鍵核心技能及實地走訪典範企業，引導接班人思考與實作，建構精實接班之路；其中更有二代社團及學長姊分享交流，凝聚同袍戰友情誼，擴展跨產業、跨領域的人脈網絡，夏季班將於8月12日至8月15日假陽明山天籟渡假酒店舉行。

企業守成不易，在原有產業的基礎中，企業二代、甚至三代之間該如何同心面對產業環境的急遽更迭？在《2020臺灣家族企業傳承白皮書》中指出，「數位化轉型」是下一代家族企業接班時的切入點，然而接班人們的接班實力及轉型能力的養成更是當務之急，必須抓緊與家族第一代共謀商討策略的好時機。

今年度「新一代企業家研習營：夏季班」，特別力邀二代大學副校長傅秉坤、洄瀾窩國際青年旅舍董事長葉集偉、掄元管理顧問公司總經理卜斌等業師蒞臨授課，並安排參訪國內真空成型食品容器龍頭大廠「金元福包裝企業股份有限公司」、以及具有「塑膠界台積電」之稱的「宗瑋工業股份有限公司」，讓溝通影響力、商業變革力及傳承接班力即刻提升，在短時間內強化營運及創新能力，且讓接班不只是一人接班，而是建立同儕團隊，為企業帶來新氣象。

主辦單位表示4天3夜之研習費用計45,000元，兩人以上一起報名每位折扣2,000元，詳細資訊可查詢全國中小企業總會官網(http://www.nasme.org.tw)，或逕洽服務專線02-23660812分機138簡小姐、135盧小姐、141江小姐。