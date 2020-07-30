【2020人才管理實戰論壇 新竹場】 企業有效培訓落地法則

人才是企業最重要的資本，而企業內部培訓是提高人才競爭力的重要方法之一。有效的企業培訓可以提高工作效率和員工滿意程度，進而達到卓越績效。

然而，在實際執行上，企業培訓的效果經常不如預計。人資們在規劃及推動員工教育訓練時，經常會遇到以下問題：

(1) 好不容易敲定教育訓練的時間，把員工聚集在一起培訓，卻發現很多人不專心或是忙著處理其他公事。

(2)即使上課時的反應非常不錯，但回到工作崗位後，會應用到工作上的員工少之又少，整體組織還是照舊運作。

(3)培訓是需要成本的投入，但每當老闆問起成效時，很難提出一個具體的數據或是效益。

根據研究，企業學員參與教育訓練後，只有大約15％的學員會將所學運用到工作上，要讓培訓在工作上發揮效用，達成「有效的」企業培訓，必須要從體制、文化再輔以工具三方面去落實，打造完善的培訓措施，才能讓培訓效果加乘、提升企業人才競爭力。

【2020人才管理實戰論壇】是由MAYO、SGS、DDI與微軟共同舉辦的系列活動，首發場次8/19新竹場，談論「企業有效培訓落地法則」，邀請到SGS CBE 管理學院院長暨高雄區資深總監蔡福欽，為我們分享如何打造老闆心目中理想的訓練績效，DDI台灣區董事總經理李岳倫則為我們分享如何從文化面著手，建立組織的學習行文化，另外，MAYO鼎恒數位創辦人暨執行長 簡士評與 MAYO HRD顧問楊承諺則為我們分享人資的大趨勢以及企業學習實際的落地工具與方法。

圖/MAYO鼎恒數位

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