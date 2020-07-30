大鷹鐵道旅遊「真情列車」　新竹科學園區說明會座無虛席

以鐵道旅遊著稱近年屢屢獲獎的大鷹旅遊，在疫情趨緩後，推出精心規劃設計的「大鷹真情列車」火車旅遊商品，7月22日在新竹科學園區舉辦說明會，特邀竹科各企業公司福利委員參加，以協助推廣竹科青年男女報名，現場座無虛席，反應相當熱烈。

二位大鷹資深專業領隊介紹精彩完整的行程，座無虛席。圖／大鷹旅遊提供

大鷹旅遊廖宜芬董事長表示，「大鷹真情列車」是專為高端未婚男女青年，精心設計規劃的專列火車旅遊，遊程中安排秘境景點、精心活動、美味餐食，透過大鷹團隊的帶動，在輕鬆愉快中打開心扉，一起分享人生觀、價值觀、世界觀。在三天二夜旅遊中，心境重回學生時代的純真美好，也認識興趣相同、志同道合，值得深交的真情朋友，有機會成為一輩子的知己，不但擴展生活圈也讓生活變得多彩多姿。

大鷹總經理王國強指出，透過大鷹旅遊所精心規劃的鐵道環島之旅，讓搭上這班列車的人，不但可以享受大鷹「五心」級的服務 (愛心、耐心、貼心、熱心、感恩的心)，體驗「五感」的幸福旅程 (高貴感、舒適感、安全感、愉悅感、尊榮感)，更能懂得珍惜在人生中相遇的朋友，進一步關懷週邊的人。

有緣千里來相會，志趣相投結好友！大鷹旅遊歡迎高端未婚男女青年們，碩博士以上或大學以上任公司高階主管，懂理財、時尚感、求新知、愛旅遊、喜交友、養生、隨緣、樂活…者踴躍報名參加!

「真情列車」9月底10月初即將出發，欲了解詳情請加入：真情列車Line@：https://lin.ee/vhAEk0o，或請撥活動專線報名：(06)6025286，真情列車FB社團：https://is.gd/NIOa7u，更多大鷹旅遊資訊，歡迎上官網查詢 https://www.bigeagle.com.tw。