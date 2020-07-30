尚順育樂天地嚴格把關遊客旅遊品質親子共遊合家歡

適逢暑假假期，為讓遊客玩得安心與放心，苗栗縣政府工商發展處特於109年7月30日上午9點在苗栗頭份尚順育樂世界由苗栗縣縣長徐耀昌，向大苗栗鄉親宣布苗栗縣政府109年度針對機械遊樂設施安全管理之督導考核業務，苗栗頭份「尚順育樂天地」獲得中央內政部營建署滿分評比之肯定。

尚順育樂世界每年度積極配合苗栗縣政府機械遊樂設施的安全管理措施督導，館內設施中14項機械遊樂設施均取得合格安全證明書，符合中央法令標準，更配合縣府工商發展處使用管理科每月不定期進行抽、複查，再加上內部機電技術人員負責每月每日平常性之保養、修護工作，並作成稽核紀錄送縣府主管機關查考，現場營運更呼籲提醒每位遊客遵守現場服務人員安全指示及現場使用說明，落實館內管理人員及操作人員之訓練，並於官網及設施前充分揭露相關資訊，尚順育樂世界全面把關每位旅客的旅遊品質及安全。

配合中央振興三倍券開跑，尚順育樂世界推出振興3重送，振興3倍更有感，即日起至8月31日正式啟動「挺尚順，振興GoGo購」活動，祭出振興消費滿額抽，只要消費就有機會抽中AirPods Pro、PHILIPS健康氣炸鍋等獎項。

尚順育樂世界「振興三倍券、浪漫客庄旅遊券、動滋券、安心旅遊補助使用攻略」1、全館(尚順購物中心、尚順育樂天地、尚順君樂飯店)均適用政府振興三倍券紙本券及數位綁定信用卡購物餐飲消費。適用日期幾日起至12月31日。2、尚順育樂世界為客委會「浪漫客庄旅遊券」適用商家，旅遊券適用範圍包括尚順育樂天地1F遊園券售票窗口、尚順君樂飯店1F住宿訂房、尚順君樂飯店1F歐雅閣西餐廳、尚順君樂飯店2F點心坊飲茶餐廳、尚順君樂飯店2F景隅吧共5處可使用浪漫客庄旅遊券消費。適用日期自8月1日至12月31日。可同步搭配振興三倍券使用。3、尚順育樂世界同步成為體育署「動滋券」合作商家，動滋券適用範圍為尚順育樂天地6F－攀岩走壁動能特區，獨家推出動滋券500元專屬買2送1優惠，尚順育樂天地－攀岩走壁動能特區雙人套票(加贈1張)。適用日期自8月1日至12月31日。4、尚順君樂飯店官網現行住宿專案皆可使用安心旅遊補助(限飯店官網訂房、電話訂房或現場訂房)，每房每晚折抵住宿費最高$1000，需使用1位入住旅客的身分證字號申請，每一身分證字號限使用1次。可同步搭配振興三倍券、浪漫客庄旅遊券使用。

報復性採購就趁現在! 尚順購物中心館內眾多品牌聯合端出獨家商品振興優惠，推出父親節商品促銷活動，包括買1送1、超值百元組合商品優惠等好康。

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