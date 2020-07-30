誰是最強的EMBA? 興大勇奪個案競賽雙金

象徵EMBA全國頂尖大學最重要的競技舞台－商管聯盟個案競賽，上周日於國立臺灣科技大學熱鬧登場。國立中興大學今年將士用命，此次3隊參加本屆EMBA商管聯盟個案競賽，於「百勵盃創新商業模式提案」與「商管盃個案競賽」分別榮獲冠軍外，亦囊括了「百勵盃個案競賽」國際組優勝，成果豐碩，成績大躍進，耀眼於頒獎舞台。

興大院長詹永寬強調，該校管理學院EMBA課程重視個案分析，多數教師都曾到美國個案教學知名學府－巴布森學院（Babson College）研習個案教學法，平時課堂教學訓練出來的學生，對問題的分析和提出解決方案的角度，皆有獨到的見解。EMBA執行長紀信義說，商管論劍個案比賽競爭激烈，還要面對各大院校資深教授和業界領袖所組成現場評審即時問答，頂尖大學皆將此賽場視為必爭之地、也是面子之爭，此次競賽成果可以展現興大EMBA之教學成果卓越。

除了平時EMBA學生自身學習精進外，紀信義進一步提到，此回成果耀眼主要歸功於「菲龍姐弟」之策略運用；鄭菲菲教授是興大磐石中心主任，平時負責管理學院的產官學三邊實質合作事宜，對產業趨勢的變化、企業的挑戰與需求瞭若指掌，專精於決策、消費行為、資訊管理，近期亦專注於創新、創業。余宗龍教授為EMBA副執行長，經常受邀擔任政府單位和企業的策略舵手，是亞洲少數擁有國際頂尖大學策略管理博士學位的青年學者，對於企業經營管理和競爭策略的分析與應用有一套，深受學生愛戴。紀信義說，當初邀請「菲龍姐弟」擔任代表隊培訓教授，即是本校對此次比賽重視之展現，而這理論與實務兼具的黃金組合，是我們成績大躍進背後重要推手。

余宗龍副執行長代表傳承接鼎。圖/中興大學EMBA副執行長余宗龍教授提供

百勵盃創新商業模式提案賽事，是外界評估最具挑戰和整合的項目，除了本身的觀點與討論之外，還需要融入業界實證經驗，歷經一整個月的密集演練，隊友間互動磨合、達成共識、模擬演練，要奪牌缺一不可。興大組成「美人興肌」參賽，成員有陳佳琦、程小慧、許佩瑜、吳浚瑋、莊閔惠及蔡亞倫等人，代表領袖、企管、行銷、財金等不同領域之智慧結晶，在高難度的比賽中脫穎而出，絕非偶然。

商管盃個案競賽賽事，以「璀璨之興」為隊名，成員有江怡瑤、洪嘉敏、邱彥超及蕭家君等人，不負眾望，於臺灣2組中搶下冠軍，完成二連冠！百勵盃個案競賽，興大選擇參加國際組，並以「真興不辯」為隊名，成員有陳貞伶、張正易、解佳媛、廖奕愷、林立偉及汪昌運等人，歷經6小時腦力激盪，解構個案，並製作簡報，考驗隊伍默契與臨場反應，是全部競賽項目中，最為緊湊與刺激的部分。

中興大學EMBA三組參賽勇奪二金一銀，成果豐碩，戰績非凡。圖/中興大學EMBA副執行長余宗龍教授提供

EMBA商管聯盟9校推動的個案分析競賽已邁入第11年，以國際標竿企業在哈佛或Ivey發表的典範案例，進行校際分析競賽，期透過互相觀摩與學習，精進宏觀管理思想，並促進各校EMBA間學術交流。