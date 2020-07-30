無人機應用夯 東部運用領域花蓮領跑

無人機應用已成為台灣近期深受矚目的明星產業，且運用範圍相當廣泛，花蓮無人機應用發展協會與台灣無人機應用發展協會日前(7/29)特地在花蓮三立廚房舉辦座談會，邀請花蓮產、官、學界一同探討無人機在東部農林漁牧、資源探勘、緊急災難、環境監測、物流服務、空間資訊、商業攝影、娛樂競技等方面的運用，藉由座談凝聚共識，協助產業升級與地方發展。

出席的行政院東部聯合服務中心洪宗楷執行長表示，自己也擁有三台不同功能的無人機，且據他觀察，花蓮與台東在無人機的運用上也有不同的面向，無人機具有人力成本低、執行效率高的優勢，未來發展絕對無可限量！

行政院東部聯合服務中心洪宗楷執行長表示：「花蓮與台東在無人機的運用上的面向非常多，未來發展絕對無可限量。」圖/無人機應用發展協會提供

台灣無人機應用發展協會理事長馮渤也說明，目前台灣各縣市均積極推動無人機在不同產業與領域的使用，而花東擁有全台灣最寬廣的發展空間，未來結合5G、AIOT，可以落實並協助各類產業在節約人力、快速服務、休閒娛樂等面向發展。

台灣無人機應用發展協會理事長馮渤表示：花東擁有全台灣最寬廣的發展空間，未來無人機再結合5G、AIOT，無人機推動智慧農業，在東部運用領域希望由花蓮領跑。圖/無人機應用發展協會提供

主辦本次座談的花蓮無人機應用發展協會理事長張詠婷，本身即是青農，對無人機於農業運用更是深受其利；惟無人機已於今年三月納入民航法管理，必須持有證照才能執行相關業務，故於今年四月籌辦無人機考照培訓班，配合政府政策導入智慧農業觀念及專業無人機操作，培育花蓮無人機青農科技人才，且為促進花蓮無人機發展運用更籌組成立協會，希望推動花蓮在無人機發展運用的範疇。

本次座談會也安排無人機應用發展協會教育工作委員會的邱士文主任委員介紹協會的無人機向下教育扎根的「無人機校園認證教育中心」的計劃及即將舉辦的無人機競賽..等，同時簡報的還有協會的徐偉城理事帶來「高效率的無人機AI服務任務與數據服務平台」的AI DaaS在東部應用的解決方案。座談會時間雖然不長，交流的內容確是極其豐富。據上次4月26日臺灣無人機應用發展協會至花蓮辦理的「AIGO無人機與AI的應用花蓮智慧農業專班結訓典禮及智慧農業植保無人機飛行演示」短短3個月時間，預示著無人機在東部運用領域花蓮已經開始領跑。

出席的有民航局花蓮航空站、觀光局花東縱管處、花蓮縣攝影學會、新竹物流花蓮營業所、牧蟲園農場、飛鴻科技、艾杭特顧問公司及關心花蓮無人機發展民眾約四十餘人參與。下午一行人來到大農大富農場和play有機地農場實地參訪。