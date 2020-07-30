苗栗榮服處、勞動部桃竹苗分署徵才活動8/5苗栗登場

現場邀請近30家科技廠商提供超過一千個工作職缺

為協助國軍退除役官兵順利投入職場，苗栗縣榮民服務處協同勞動部桃竹苗分署於8月5日(星期三)上午10時至15時在頭份國小（苗栗縣頭份市中正路219號）共同辦理「2020青年系列徵才活動─苗栗場」，活動邀請信邦電子、億光電子、超豐電子、京元電子、永豐餘、力晶積成、友輝光電、大華金屬、佳邦科技、兆勁科技、智邦科技、矽品精密、立康生醫等近30家廠商，提供超過一千個工作職缺，提供正值青壯年的第二類退除役官兵及榮民眷，多元就業職缺選擇，並積極協助欲轉職或待業中的榮民眷順利就業、接軌職場。

徵才活動現場民眾參與熱烈。圖/苗栗縣榮民服務處提供

榮服處也以行動支持身心障礙者就業，採購社團法人新竹市心理衛生協會（竹夢園-希望工坊）製做的手工香皂禮盒為本次活動文宣品，凡具退除役官兵及榮眷身分出席活動求職者，均歡迎到現場榮服處服務台，免費領取手工香皂禮盒1盒，數量有限，送完為止。

榮服處徐偉光處長表示，國內景氣隨著新冠肺炎疫情趨緩逐漸回溫，並帶動企業用人需求，此次與勞動部桃竹苗分署合辦就媒活動，廠商出席十分踴躍，現場並採大型科技化徵才，希望能為苗栗地區民眾提供更多工作及面試機會。另為促進國軍退除役官兵穩定就業，輔導會也正積極向行政院爭取續試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」，以實質津貼作為輔導穩定就業。此外榮服處還有就業考試補助、就學進修補助、免費職訓課程、會外職訓補助、創業貸款利息補貼等權益輔導措施，歡迎榮民(眷)及第二類官兵隨時電洽苗栗榮服處（電話037-366911）或加入苗栗榮服處line@(ID：@wpk2666m)，將有專人為您解說，竭誠為您服務。