南臺流音之星音樂夏令營全國高中職生限定開跑囉

為推動更多高中職學生能投入流行音樂產業領域活動，並引導學生對於音樂創作、展演、演唱會舞台燈光音響、錄音後製、演藝經紀等工作的認識與興趣，南臺科大流行音樂產業系特別舉辦「南臺流音之星音樂夏令營」，活動報名即日起至8/7日截止，採資格審核制，錄取名單將於8/10日公告於該系官方粉絲團(FB搜尋【南臺科大流行音樂產業系】)，歡迎有興趣之高中職生報名參加。

該活動只限定高中職生(含今年國三應屆畢業生)參加，共分三組「原創達人-創作熱血組」、「饒舌天王-嘻哈練功組」、「魅力聲光-幕後秘辛組」，每組僅招收40名學員，名額有限報名從速。此外，更特別邀請業界名師蒞臨授課指導，包含金曲獎《最佳作詞人獎》得主–林秋離老師、台灣饒舌傳奇人物–大支老師、《來韓老師這裡學饒舌》專書作者–韓森老師、榮獲《金音獎最佳嘻哈專輯》–小人老師、知名創作歌手–林少緯老師、舞台燈光音響職人–曾凱威與王堃豪老師等。

南臺科技大學「流行音樂產業系」為全國首創培育流行音樂產業人才之科系，效法國際流行音樂學院培育模式，引導學生在音樂創作、展演、影音科技與舞台製作中融入本地文化特質，與國際流行文化接軌，以發展華語文化特色的流行音樂為目標。

南臺科大校長盧燈茂表示，該校在六年前成立流行音樂產業系，教學內容囊括幕前表演、幕後工程、幕後製作、演藝經紀等等，跟一般傳統的音樂系很不一樣，也邀請非常多業界專業的老師來授課。是南臺科大向「產學零落差」目標邁進的具體表現，更為流行音樂產業系的學生帶來更多寶貴的實務經驗與技能，使學生能於在校期間就不斷的累積理論與實作經驗，並強化音樂經紀實作技能與實習機制，讓學生能銜接就業市場，共創「畢業即就業」的美景！