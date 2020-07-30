鶯歌陶博館 夏日泥巴藝術季　

搶拍高人氣66隻白海豚

夏日泥巴藝術季來了，就在鶯歌陶博館 ! 7面色彩亮麗吸睛，以臺灣動物為主題的「陶氣打卡牆」重磅登場，展期到10月4日止。絕美的視覺效果，吸引不少大小朋友搶拍，預計將成為民眾拍照的熱門聖地，掀起一波打卡風潮！

其中高人氣打卡牆是藝術家游忠平以中華白海豚為主角的「愛相隨」，湛藍的海洋為底，朝陽絢麗從海平面昇起，象徵活力、希望，66隻姿態生動、喜歡跳躍的海豚連結成愛心，為藝術季最吸引民眾搶拍的創作之一。另一個吸睛打卡牆是現在園區的「冬季戀歌」，藝術家林盼妮以臺北樹蛙為發想，將蝌蚪幻化為音符，充滿童趣可愛的裝置藝術，秒殺相機記憶體。

「2020夏日泥巴藝術季」一口氣邀請到游忠平、林正仁、簡志達、劉琦文、林盼妮、陳韋竹及謝秉諺等7位藝術家，創作7面以臺灣動物為主題的「陶氣打卡牆」。包括飛躍的中華白海豚、維妙維肖的櫻花鉤吻鮭、豔麗的臺灣藍鵲、翩翩飛舞的寬尾鳳蝶、可愛的臺北樹蛙、呆萌的臺灣土狗、冷酷的臺灣雲豹等，分別設置在博物館大廳及陶瓷藝術園區，現場還提供趣味手拿打卡板，讓民眾拍好拍滿瞬間變網美！

以臺北樹蛙為發想的「冬季戀歌」，林盼妮將蝌蚪幻化為音符，充滿童趣可愛。圖/陶博館提供

藝術季還推出刻畫「萬人許願糖果」，體驗時間自8 月10日至8月28日，民眾可以免費在特製的泥漿翻模球上刻畫，寫下心願，未來將設置於本館園區牆面，非常適合全家大小一同前來，更詳細的活動內容可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw或陶博館粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

新北市立鶯歌陶瓷博物館吳秀慈館長表示，「陶氣打卡牆」特別以臺灣動物為素材，由泥巴與土壤構成，更衍生出對於土地的關懷，喚起大家對臺灣土地的關心，民眾於活動期間至服務臺領取集章卡並集滿七個章，就能兌換每日限量動物紋身貼紙。