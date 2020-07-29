選對品牌！住商台南榮譽店業績成長40%

是什麼樣的秘訣，能讓加盟不久的單店業績爆衝，即使是疫情的上半年，還能寫下大幅成長的40%佳績？住商不動產台南榮耀加盟店店長常維麟表示，住商機構打造專屬的空中大學，協助分店培育新人，並強化同仁法律知識，在資訊系統的部分，住商有卓越的銷售系統，物件能夠精準配對，讓同仁銷售如虎添翼，此外，在共好的企業文化之下，與友店流通聯賣零距離，締造極高的流通成功率，再配合VR線上帶看，客戶看房無遠弗屆，不受地理位置的限制，更加提升銷售物件的速度。

常維麟指出，選擇加盟品牌不僅注重加盟資源，更重視文化，選擇能夠將其團隊文化發揚光大，並傳播分店理念的品牌，才是最理想的經營平台。

四大經營祕訣，首重文化與人品

對於住商台南榮譽店而言，團隊文化是分店經營的成功關鍵，常維麟表示，住商台南榮譽店的團隊文化分成四大點，第一「深植內心修養」：由於大眾常有仲介就是以花言巧語牟利的負面印象，因此常維麟要求同仁做人做事誠實以待，從自身所作所為扭轉大眾的刻板印象；第二「無須提醒的自覺」：身為專業的不動產經紀人應以客戶為出發點，主動提醒客戶可能會碰到的問題，並協助處理；第三「以約束為前提的自由」：房仲的工作自由且彈性，因此更需要堅強地自律，腳踏實地將工作任務逐一達成，使能發揮工作價值。

最後一點是「為別人著想的善良」：住商台南榮譽店在挑選員工的時候會針對「善良、正直、聰明、能幹」這四大項作評量，尤其注重善良及正直這兩個特點，常維麟說：「如果缺乏善良跟正直，空有聰明及能幹，往往會害了自己。」，因此人品是住商台南榮譽店徵人的第一個標準，善良是團隊的特徵。

三實哲學，開創共好人生

「做事踏實、做人誠實、生活樸實」是住商台南榮譽店的座右銘，常維麟認為腳踏實地、以誠待人是最基本的處事原則，不僅如此，分店投注心力在同仁的教育訓練上，除了不動產經紀人應有的專業訓練外，不時安排各大企業參訪，增加同仁的視野，也提升服務客戶的多元性，不但擴充同仁的服務價值，能給予客戶更完善的服務，自然也就反映在業績上，形成正向好循環。