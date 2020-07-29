彰化家扶暑期兒童夏令營建立家扶兒們自信心並學會保護自己

現在已經放暑假了，炎炎夏日家扶孩子每年期待的夏令營在萬全的準備下終於展開了，在家扶精心規劃下於28日起一連三天在彰化溪州明道大學校園辦理無窮世代「從心開始‧友愛相隨」暑期兒童夏令營，共計100名小四至國中一年級的家扶扶助童參與，透過為期三天二夜的營隊活動，讓孩子了解兒童權利公約、學會自我保護、建立反霸凌及杜絕網路沉迷的堅定意志，並建立孩子團隊合作、自我挑戰與問題解決能力。

彰化家扶暑期兒童夏令營活動經費多年來都有申請地檢署緩起訴處份金，然今年未獲審核通過，致家扶中心需另行籌措將近18萬元的活動經費，所幸獲得彰化縣政府、英國保誠人壽、育達慈善會、彰化縣成功獅子會等單位的經費贊助，還有明道大學提供場地、住宿及活動費的減免，還有北斗鎮的愛心店家北斗肉圓生及洪瑞珍餅店贊助餐點，讓家扶省下不少經費，今年夏令營也得以順利舉辦。

家扶基金會董事蕭文龍（圖右五）、立法委員謝衣鳳（右六）皆特別親自到夏令營活動現場勉勵家扶學童，圖右一為彰化家扶主任王震光。圖／彰化家扶提供

彰化家扶暑期兒童夏令營28日上午於明道大學湖光堂舉辦始業式，家扶基金會董事蕭文龍及立法委員謝衣鳳特地出席活動勉勵家扶學童，且育達慈善會會長陳玉雪、彰化縣成功獅子會會長張阿圓與彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、員林區主委賴秋樺、田中區主委陳世曉伉儷、兒童少年保護委員會主委蔡文瑞伉儷、永久認養人聯誼會副會長曾藍慧等貴賓們也都到現場給家扶兒加油、打氣，期許孩子們用最大的熱情與活力迎接每一項活動與挑戰。

始業式活動當天到場貴賓化身奇妙仙子與家扶學童們同樂，圖左一為兒童少年保護委員會主委蔡文瑞、右一為田中區扶幼委員會主委陳世曉。圖／彰化家扶提供

始業式活動當天到場貴賓化身奇妙仙子與家扶學童們同樂。圖／彰化家扶提供

始業式活動當天到場貴賓化身奇妙仙子與家扶學童們同樂，圖右一為彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、右三為員林區主委賴秋樺。圖／彰化家扶提供

家扶夏令營活動內容相當多元豐富，一開始以彼得潘帶領家扶兒勇闖夢幻島的冒險行動劇揭幕，描述在冒險旅程中經歷「反霸凌—友愛相隨」、「抗藍光—拒絕網路沉迷」、「陌生人快走開—學習自我保護」、「有錢的人不愛亂花錢，愛亂花錢的人不有錢」的學習經驗，現場貴賓們並化身奇妙仙子提供引導與協助，期許家扶兒勇於面對困難，培養問題解決與自我保護能力，以迎接未來更多的人生挑戰。

彰化家扶暑期兒童夏令營安排許多課程內容與生動活潑的主題遊戲。圖／彰化家扶提供

另外，該活動還包括由明道大學極偉活動企劃中心設計安排的定向越野、獨木舟操槳、攀岩等，還有15位來自全國大專院校暑期於家扶實習的社工系學生規劃「理財，財理你」闖關活動，透過遊戲協助家扶兒建立經濟安全與保險觀念，彰化縣政府也安排講師以說演故事的方式進行暑期青春專案兒童性侵害與性剝削防治宣導，落實自我保護與預防犯罪的觀念。

彰化家扶主任王震光指出，營隊活動的參與對孩子具有潛移默化的影響力，讓孩子從小建立正確觀念與態度，比未來遇到問題再教育更有效果，而霸凌、網路沉迷都是現在學生同儕中重要的議題，另外，經濟安全觀念的建立更是家扶在扶助弱勢家庭中看見的需要，雖然全球COVID-19新冠疫情狀況險峻，還好台灣防疫有成，在政府推動防疫新生活下，營隊也做好相關防疫措施，讓今年夏令營能順利進行，非常感謝所有贊助單位與明道大學，讓家扶兒可以參加這個有意義的夏令營活動。