第四屆創創AIoT競賽　激發AIoT領域技術創意 為產品落實市場應用邁開第一步

人工智慧物聯網(AIoT)技術逐漸成熟，生活相關應用也逐步普及，但仍有許多待開發領域需要藉由技術、創意相互融合，並按照市場需求落實發展，讓AIoT技術可以被充分應用，創造更多實用價值。由教育部智慧空間電子應用聯盟攜手成功大學主辦的第四屆「創創AIoT競賽」7月26日在成功大學舉行總決賽，本次競賽競爭激烈，以黑客、創客與公益3個組別，吸引全臺35校超過120組隊伍報名，決賽當日評選最後入選的33支隊伍，角逐總獎金40萬元大獎。

「創創AIoT競賽」自2017年迄今已舉辦四屆，活動以AIoT領域發展為核心，競賽活動為平台，提供各界人才打造跨域合作的契機，整合軟硬體技術、行銷、管理、市場趨勢分析等核心能力，激發AIoT領域技術創意，並為產品落實市場應用，邁開第一步。

2020「創創AIoT競賽」由臺灣主辦單位與台灣亞德諾半導體(Analog Devices Inc.,ADI)、英國國際技術工程學會(Institution of Engineering and Technology, IET)等超過15個單位共同支持本次活動。本屆競賽除原有創客組外，另增設黑客組(純技術發展)與公益組(社會公益應用)，藉由增設競賽項目，讓AIoT技術應用可以深入更多領域，同時藉由AIoT技術發展結合創意，為時下備受關注的社會議題，創造更多的行動契機並賦予更深厚的意義。

本屆競賽由ADI提供百萬高階設備支持發展工業4.0、煙霧檢測、安全監控與智慧健康照護場域等產業發展，期待藉由技術開發CbM(Condition-Based Monitoring，狀態監測系統)、煙霧偵測以及3D立體成像的ToF (飛時測距)模組等技術，落實於智慧環境、載具、醫療等潛力新興領域。

本次競賽評審陣容堅強，成功大學電機系教授李順裕擔任評審長，邀請臺灣大學、交通大學、成功大學、臺灣科技大學、亞洲大學、亞德諾半導體、國泰人壽、威聯通科技、一元素科技、英國國際技術工程學會、亞洲物聯網聯盟等各界產、官、學、研專家，共同進行評選。

第四屆創創AIoT競賽匯聚產、官、學、研各界專家共同評選參賽作品。圖／輔宏公司提供

競賽團隊黑客組將實地演示作品，展現技術創新；創客與公益組進行實地展演及舞台簡報，表達作品的市場力與社會影響力。

來自中山大學資訊工程學系的隊伍，以「馬達軸承故障偵測系統」為主題，獲得黑客組首獎，希望後續進行偵測演算法與資料庫優化，提升應用準確度，有效預防公安意外，減少可能發生的經濟成本，更期待應用在電動車相關領域，符合時下需求，為社會帶來助益。

獲獎隊伍(左起)創客組(亞東技術學院與輔仁大學聯隊)、黑客組(中山大學)、公益組(臺灣大學與政治大學聯隊) 。圖／輔宏公司提供

亞東技學院資訊管理系與輔仁大學物理系聯隊針對臺灣失明患者所設計的「注音符號點字學習系統」獲得創客組首獎。將熟悉的注音符號直接應用在點字轉換，配合自行開發的教材器具與APP，有效解決失明患者的生活不適應症狀；公益組首獎則是來自臺灣大學與政治大學組成的聯隊，以「戶外吸菸行為辨識系統」為主題，解決稽查人力消耗，檢舉安全性等問題，希望可以讓系統落實應用，為臺灣創造質無菸害的公共環境。

成功大學電機系李順裕教授表示，本屆「創創AIoT競賽」首次試行擴大舉辦，學生對於AIoT領域的創意應用，有相當程度的啟發，未來會持續舉辦，也希望更多的臺灣本地企業與政府可以共同參與攜手合作，為臺灣超前部屬下一世代的AIoT技術人才。