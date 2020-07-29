日月潭「集鐵小鎮·瘋鐵馬」活動7/30開始報名

去年初試啼聲即獲得車友滿分讚許的「集鐵小鎮·瘋鐵馬」活動，今年將於10月24日（六）舉行，以車埕鐵道觀光小學堂做為集合出發點，邀請民眾一起用雙輪深入集集鐵道山城小鎮，伴隨火車鳴笛逍遙漫遊，沐浴在綠色隧道中享受小鎮田園風光，一同窺探未曾發現的小鎮之美。

本次活動推出38km小鎮漫遊組及8km親子悠活組兩條路線，將於7月30日當天開放線上報名，報名名額分別為700人及300人。

喜歡追火車的民眾，千萬不可錯過小鎮漫遊組。路線高度爬升高達海拔400公尺，鐵道沿線的經典單車騎乘路線，途經集集綠色隧道、純檜木建造的集集車站，以及明新書院、軍史公園、台灣特有生物研究保育中心等一代代努力累積保存而來的珍貴生態與文化資產。

而喜歡享受悠閒姿意行程的民眾，也可以選擇親子悠活組，跟著朋友、家人一同騎車感受車埕地區最具人情味的小鎮風光。

豐富活動限定紀念品和補給品，還能享受水里在地美食

參加本次活動不僅可以獲得物超所值的「活動紀念衣」、造型完賽獎牌以及時尚設計「多功能防潑水防盜登機背包」，同時38公里組也結合晶片計時技術紀錄單車挑戰的成績，可以在賽後自行下載可加框的電子證書作為挑戰紀念；無論是小鎮漫遊組或親子悠活組，現場還提供「超澎湃補給品」，除了常見的水、運動飲料，更加碼放送烤雞、各式冰飲品與滷味小點，此外完賽還能享受現場烹煮的水里在地美食，享受美景的同時也用豐富佳餚照顧您的味蕾。

賽事限定紀念品。圖╱日管處提供。 多功能防潑水防盜登機背包。圖╱日管處提供。 1的2

8/22~10/11「單車騎乘認證活動」

另外，延續去年佳評如潮的「單車騎乘認證活動」，民眾只要在8月22日起至10月11日期間，於兩條認證路線「小鎮漫遊組（38km）、「探索集集環鎮自行車道（16km）」上，擇一報名並完成騎乘，上傳手機APP軌跡記錄及指定地標合影，經審核通過，即可兌換精美的限量「時尚防潑水斜肩小包」1只。觀光旅遊結合雲端認證，讓民眾玩遍鐵道城鎮「集集-車埕」旅遊線上各大景點，來一場深度集鐵之旅!

「時尚防潑水斜肩小包」圖╱日管處提供。

在地店家、振興券、動滋券優惠中，還有豐富精美好禮等你拿

「集鐵小鎮·瘋鐵馬」活動也募集在地精選店家，祭出各項「優惠折扣」及「來店小禮」，讓大家接受鐵馬漫遊洗禮之外，也可在大街小巷中享受小鎮最在地的人文風情。

本次活動報名搭配各項振興政策，鼓勵民眾出門挺運動，活動報名費可用「振興券」、「動滋券」折抵，8/31前使用台灣Pay綁定金融卡繳費累積滿3,000還能加碼獲得高級氣墊運動襪一雙，歡迎民眾多加利用。另外，民眾只要追蹤官方IG(@sunmoonlaketw)帳號，並標註#集鐵小鎮瘋鐵馬，就有機會獲得精美好禮！而分享鐵道單車旅行照片，標註#sunmoonlaketw也有機會讓您的照片在官方平台露出！

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活動報名網址：https://lohasnet.tw/Crazybike2020/