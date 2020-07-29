不求發大財！高雄店面這總價最吃得開

高雄店面這總價最吃得開台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄揭資料，從2019年至今，高雄店面交易476筆，其中總價3000萬元內店面成交404戶，占總交易量的85%，低總店面熱區以三民、楠梓、鳳山區交易最多。圖／台灣房屋提供
高雄店面這總價最吃得開台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄揭資料，從2019年至今，高雄店面交易476筆，其中總價3000萬元內店面成交404戶，占總交易量的85%，低總店面熱區以三民、楠梓、鳳山區交易最多。圖／台灣房屋提供

全市規劃超過百個重劃區的高雄，近年來隨著首購移居新重劃區，也創造不少新住宅型商圈，讓區域店面買氣提升。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄揭資料，從2019年至今，高雄店面交易476筆，其中總價3000萬元內店面成交404戶，占總交易量的85%，低總店面熱區以三民、楠梓、鳳山區交易最多。而總價8000萬元以上的店面，僅不到5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年來因政治關係高雄的媒體聲量大增，但不管是政治、經濟或是疫情的影響，對於基礎民生消費帶動性大，負面影響較小，出租率穩定。

張旭嵐指出，近年成交的店面不乏老透店產品，一樓店面坪數雖不大，但是二三樓仍有樓店、住家、辦公室或倉庫等多重效益，對於目前宅經濟發燒，這類透天店面的營業和出租更顯得彈性，且多半在住宅型商圈，或進入人口成長期的新興重劃區，屬低風險又高成長型的投資商品，吸引退休公務員將定存資金轉買透天，改當包租公。

觀察高雄各區店面交易量，以三民區為最多，達78筆，其次為楠梓和左營，而鳳山、苓雅也吸引不少店面買家。

台灣房屋愛河之心特許加盟店店長林家福表示，三民、楠梓與鳳山店面成交量大，主因也是住家成交量多行政區，以三民為例如後驛與高雄車站商圈受惠台鐵地下化，加上南和興產大量釋出土地讓建商蓋大樓，造就樓店成交提升，而鳳山包括文山、華鳳，楠梓則為高雄大學特區等都是重劃區新屋供給熱區，帶動投資客進場，「卡位重劃區主因為房價屬低基期，店面價格不如蛋黃區昂貴，而多半購屋屬投資客，購入後轉租給便利商店、全聯超市與各類服務業。」

即便近年高總店面交易不多，但仍有企業集團或建商，大手筆買下精華區大坪數店面，購地意圖明顯。如去年7月高雄醫學大學以總價19億元購入高醫商圈十全一路，土地達1240坪家樂福十全店舊址店面；京城集團則以10.9億元購入美術館特區，土地面積590坪百世幼兒園；另興富發集團則以超過9億購入華王飯店，因交易價格高於市場行情，評估多半都是看重精華區土地價值，長遠來看具開發效益。

張旭嵐表示，高雄包括住4住5或是商3~5土地，因屬高容積與建蔽率，在這波建商搶地過程中成為焦點，而目前市區商業地若臨大路，單坪地價成交往往突破百萬元，當中若屬整排透天店面長期空租或待售，建商收購整合興建大樓意願高。

文 王妙琴

工商時報

你可能還喜歡

關於威士忌的迷思

英商首都集團7月31日舉辦英國房產建案說明會

久樘開發繁星計劃 設獎學金宣揚品德教育、多元才藝

工研院開辦5G通訊EMC工程師認證班