弘道董事長王乃弘不再染髮 引領白髮型男風潮 無須恐老 欣賞自己的「老」樣子就對了！

「去年一個美麗的意外，終結了我七、八年的染髮習慣，讓我深刻感受到『白髮』也可以很有型、很有自信，所以我開始不再染髮，希望藉由白髮的我一言一行，能夠有效倡導社會改變對高齡長輩的觀念與態度。」光田綜合醫院總院長、同時也是弘道老人福利基金會董事長的王乃弘，開心分享他的白髮宣言。

長期投入衛生醫療與社會福利領域的王乃弘，日（23日）前在臺北獲頒衛生福利專業獎章三等獎，肯定他在醫界與社福界的長期貢獻。尤其他身為醫生，在行醫過程中看見進步醫療帶來長壽人生，也帶來銀髮身心老化危機，因此擔任弘道老人福利基金會董事長後，大力支持不老騎士、不老棒球、仙角百老匯等改變老人與社會大眾對老刻板印象的不老夢想方案。不過在昨日頒獎典禮現場，比獎章和得獎證書更引人注意的，或許是王乃弘不再染髮，閃耀自信的滿頭銀白。

兩邊推高的白髮型男頭，讓王乃弘學會欣賞自己的「老」樣子。

停止染髮，讓王乃弘「一夕白頭」，然而他卻笑著說，他期許自己，要善用這一頭銀髮，傳達生命中每一階段平等的美好，提倡「邁入銀老世界，正好歡喜迎老」的概念，發揮出「銀髮的新價值」，讓社會大眾改變對高齡長者的看法；更希望讓許多因恐老而逐漸失去活力的長輩，能夠重新提起熱情，迎接充滿希望的老年生活。

白髮型男頭，意外讓他學會欣賞自己的「老」樣子

現年79歲的王乃弘，自7.8年前開始白髮漸增，為了保持年輕的感覺、增進自信心及維持形象，雖然覺得染髮很麻煩，也知道染髮對健康有害，但仍一直維持染髮的習慣。直到今年初，新長出的白髮自髮根處圍成一圈，黑髮上彷彿多了一頂馬桶蓋……不勝其擾的他求助於設計師，設計師於是以漸層推剪手法，將他兩側的黑髮都剪掉，將一頭白髮剪成今年最流行的漸層短髮！

這一頭帥氣的銀白讓王乃弘在親友間收穫無數稱讚，眾人紛紛直呼：「好看！型男！」這也讓他突然理解：白髮也可以讓人很有自信！形象和看起來是否年輕無關，而是和自我感受是否良好有關。當內心感覺愉悅，心態就會自然輕快起來，自信也隨之而來。

現在，王乃弘不僅不再染髮，對於白髮相關的穿搭也愈來愈有心得。看著白髮的他穿著黑T恤，露出燦爛的笑容，相信每一個認識他的人，都能從中感受到他全然接受自己的「老」樣子、歡喜迎老的滿滿活力。

老不可怕，怕老才可怕！

根據2019年的最新資料，臺灣人的平均壽命已經來到歷年新高的80.7歲，但隨著史無前例的長壽而來的，不是對每個生命階段都平等美好的歌頌，而是比從前更甚的恐老症。王乃弘分享，有許多長輩因為「心理老化」，覺得自己老了、沒用了，在自我設限的心理暗示下，社交活動逐漸減少、對於年輕時的興趣與愛好也提不起勁，精神世界變得空虛且充滿恐懼……愈是這樣被年齡打敗，安於現狀打打麻將、看看電視就好，不再對生命懷抱期待和熱情，就愈容易加速生理上的衰老而造成「失能」，以及因接收到的外界刺激降低，認知也加速衰退，而造成「失智」。

讓老者安心做自己，安心變老

對此，王乃弘表示，與其因為恐老，虛度老後時光，不如盡早推開恐老症，勇於嘗試人生還未完成的夢，多參與活動，燃起對第二生命的熱情，也歡迎大家參加弘道基金會舉辦的不老夢想活動。現在的他，笑看自己的白頭，也歡喜迎接人生中第一次經歷、新鮮且有趣的「老年」。他希望社會大眾也能以更開放的審美，來欣賞隨著自然老化出現的白髮、皺紋等特徵，大家共同為長輩創造一個能夠自在做自己、安心老化的美好社會。