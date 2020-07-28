臺南醫院「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心開幕

27日於臺南醫院門診大樓辦理「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心開幕典禮，由衛生福利部陳時中部長、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長、臺南市黃偉哲市長、衛生局陳怡局長、臺南醫院楊延光院長、臺南市鄰近醫院院長與臺南地方政要貴賓一同參加開幕儀式，見證臺南醫院新的里程碑。

「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心設立於院區內之南苑大樓2-3樓，108年10月01日竣工並於109年3月16日開辦，可照顧52位失能及失智的長輩，落實國家長照政策，實現在地健康老化。

衛生福利部陳時中部長表示：為因應臺南地區長輩的健康照護需求，在前瞻基礎建設計畫經費的挹注下，臺南醫院倚靠良好的醫療環境及長照服務基礎下成立全責式日照中心，更能發揮醫療照顧的專業及提供完善照顧品質，維持長輩的社會互動，一起陪伴家中的老寶貝。

臺南醫院楊延光院長表示，有一位92歲的王奶奶自3月開辦後就來日照中心，每天都開心享受課程，認真參與各式活動及抗衰弱課程，近期再次評估王奶奶的衰弱等級時，更是從6級進步到5級，為王奶奶及家人帶來極大的鼓舞。

「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心由門診代理主任林文欽帶領專業團隊，提供多元化的課程設計，讓長輩邊玩邊學，在團隊的陪伴下樂活生活。也期望長輩能將日照中心當成第二個家，分攤家人照顧的壓力，維持長輩生活自主性並減少孤獨感，創造樂齡人生。