「第14屆臺秘(魯)經濟聯席會議」探討防疫產業商機

中華民國國際經濟合作協會(國經協會)與秘魯利馬商會(Chamber of Commerce in Lima)於日前(7月21日)召開「第14屆臺秘(魯)經濟聯席會議」。由中華民國國際經濟合作協會副理事長黃博治擔任我方主席，利馬商會會長Yolanda Torriani擔任秘方主席，秘魯國會外貿暨觀光委員會主席Edward Alexander Zárate及我國駐秘魯代表處代表李岳融應邀於會中致詞，雙方出席代表共60餘人。

此次會議以台灣防疫經驗及防疫產業商機為主軸，面對新型冠狀病毒波及全球之際，透過彼此共同交流，增進雙邊經貿合作。會中邀請台灣醫療、資通訊及電動車等相關產業專家簡報，秘魯方面由利馬商會外貿經理Monica Chavéz就「秘魯疫情及商機分享」為題發表演說。我方講者包括邀請衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青、國內知名企業睿能科技(Gogoro) 產品長彭明義、中國化學製藥副總經理謝君如、台灣康匠專案經理高愿宏、神通資訊科技公司協理張國品、立新國際科技專員李郁貞及鼎眾經理黃美淳等，分享此次疫情之際，醫療產業及交通工具於防疫鏈之角色。會議期加深兩國產業聯結，有利我國業者深入了解秘魯當地商情、開拓中南美洲市場，強化雙邊經貿投資及產業商機。

秘魯位處南美洲絕佳地理位置，北鄰厄瓜多和哥倫比亞，東與巴西和玻利維亞接壤，南接智利，西瀕太平洋，是南美洲國家聯盟的成員國。近年來秘魯為拉丁美洲地區政經環境相對穩定的經濟體，政府致力改善基礎建設、對外貿易採開放政策，並積極加入各區域經濟整合組織。2020年(1-5)月我國與秘魯雙邊貿易總額1.7億美元，我國進口額1.02億美元(2020年1-5月)，我國出口額0.67億美元(2019年1-5月)。秘魯為我國在拉丁美地區第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、巴西及智利。 國經協會致力於促進台灣及各國之經貿交流，已與全球98個國家之151個工商團體建立友好合作關係，每年在國內外舉辦30場以上之民間雙邊經濟合作會議。此次與利馬商會線上會議乃基於疫情肆虐全球，透過兩會共享經驗，共抗病毒、共創合作商機。