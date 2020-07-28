農委會設置農業科技館 生技大展亮點

行政院農業委員會在「2020亞洲生技大展」臺北南港展覽館2館設置的「農業科技館」，展示該會試驗改良場所、農業科技研究院以及與國內大專院校合作之最新研發成果，呈現農業科技跨域整合與創新發展，透過農業經濟新樣態推動農業科技產業化。

農委會指出，呼應今（109）年度2020亞洲生技大會主題「危難中找尋生機」，本次「農業科技館」聚焦「跨域整合新實力，生態永續躍國際」，分成「創新科技農業」、「安全安心農業」、「循環永續農業」及「產業化專區」4大主題專區，共展出30項涵蓋農林漁牧防檢疫各領域新技術及產學研跨域合作成果。面對大環境變化之新契機，發展兼具創新、安全且永續利用之農業科技新產品或新技術，在疫情嚴峻情勢中尋求農業經濟新樣態，提升市場競爭力並拓展國際能見度。

本次展出亮點包含滿足消費市場高級食材需求的「比目魚-牙鮃繁養殖技術」、促進糖尿病傷口癒合搶攻醫材市場的「慢性傷口專用高效蠶絲敷料」、提升萬代蘭切花到貨品質的「萬代蘭切花保鮮液的開發與應用」技術、判斷木材特性重要資訊的「X-ray法判讀評估密度及樹齡之非破壞技術」、快速精準監測乳牛體溫變化做為健康管理之「乳牛熱影像AI疾病判識系統」、有效利用水產資源的「吳郭魚副產物水解粥及油炸魚皮」產品、提高國內再生能源比例及達到節能減碳效益之「應用竹加工剩餘資材產製燃料棒技術」，以及獲得臺、美專利，商機無限的副產物利用技術「具肝臟保健功效新素材：機能性雞肝水解物」等，兼具農業發展與永續概念。

為具體展現農業科技商品化研發豐富能量，農委會農業科專計畫本次展出學研單位及業界合作成果；農科院現場亦展示農業科技產業化服務，說明如何協助將農業研發成果成功的商品化、事業化、產業化及國際化。以農業業界科專為例，政府平均每補助1元，帶動業者直接投資1.49元，創造6.12元產值，促成衍生投資逾18億元，而本次展出之「甜玉米大田管理之智慧農業客製化資訊整合系統」，為農業業界科專創新研發聯盟計畫成果，透過主導廠商與聯盟成員合作，相關產品及服務已拓展至海內外，如德國、日本、越南及中東等地，建立2項新事業，與農民契作面積550公頃及採購農產品670公噸，達到穩定農民收益等效益。展現農委會自上游研發到下游產業化具體輔導成果，並將農業科技帶入日常生活落實人民有感。