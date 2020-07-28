振興首選MIT 好康活動揪甘心

因應COVID-19肺炎今（109）年上半年疫情衝擊國內消費市場，經濟部工業局為協助在地製造產業加速復甦，特別邀請BTU百達遊、生活工場、恬褋仕及祥瀧文創（台灣禮品館）等4家MIT微笑協力店，針對MIT微笑標章產品搭配振興三倍券，推出一系列優惠活動，鼓勵消費者能以實際行動購買在地產品，提升國內經濟。

工業局楊志清副局長表示，工業局自99年起推動臺灣製MIT微笑產品驗證制度，針對通過臺灣原產地認定及產品品質驗證的產品，授予MIT微笑標章，而為讓民眾到處買得到MIT獲證產品，工業局自101年起陸續媒合國內25家連鎖通路之7,110個門市成為MIT微笑協力店，同時於國內17個電商平台上架銷售MIT獲證產品，迄今已創造204億元的銷售佳績。

今年為協助在地製造產業復甦，搭配振興三倍券上路，工業局特地邀請BTU百達遊、生活工場、恬褋仕及祥瀧文創等4家MIT微笑協力店，針對袋包箱、寢具、陶瓷藝品等多款MIT獲證產品祭出振興三倍券好康優惠活動。例如民眾在恬褋仕憑三倍劵購買曾榮獲MIT臺灣金選殊榮的舒眠系列枕品，就可享有5折的破盤好康！另外，於BTU百達遊憑券購買MIT微笑標章產品，不限價格可現折50元，全館更享有消費滿2,000元折200元、滿4,000元折500元的優惠好康；而台灣居家生活用品通路品牌-生活工場，更同步推出消費3,888元採購MIT微笑標章產品，現折888元的優惠活動。除了折扣回饋之外，祥瀧文創也推出贈品活動，只要憑券購買MIT微笑標章商品，即可不限金額參加抽抽樂活動。本次工業局串聯眾多MIT協力店陸續推出各項優惠活動，期望民眾多多選購MIT產品，除共同振興國內消費市場外，同時帶動在地製造業者發展。

此外，為帶動MIT微笑標章業者提升產品品級，提升消費者對MIT產品的信賴度與購買意願，加速振興內需消費市場，工業局自103年起推動「MIT臺灣金選」遴選活動，每年從眾多MIT微笑標章獲證產品中，遴選出具有性價比、市場差異化、質感及美感兼具的MIT金選產品，活動迄今已辦理6屆，共評選出359款優質金選產品，而今年因應COVID-19肺炎疫情影響，特別將「2020臺灣金選」產品主軸定為「防疫動起來」，希望透過遴選出優質國產相關產品，協助國人在疫情影響期間做好防疫工作，或從事促進健康、強健體魄的運動，同時提升免疫力，本次計有61家廠商、553款產品參加遴選，經工業局邀請具有市場通路及美學設計專長的專家學者進行評選後，共計遴選出46家、57款產品入選「2020年臺灣金選」產品，舉例來說，標榜純天然茶樹精油萃取，不含酒精、人工香料、螢光劑等刺激物，且抑菌力高達99.9%的康那香DoubleCare抗菌濕巾，輕便包裝可以使民眾於外出時隨手即能抗菌防疫；透氣及耐磨性能優異的翔鑫堡IPOW多功能運動鞋，提供使用者最舒適的運動感，讓使用者愛上運動，提升免疫力；榮獲德國紅點設計獎、產品功能與設計兼具的艾德國際GENTLE休閒運動太陽眼鏡，可以在戶外活動時保護眼睛不受過量紫外線傷害;而兼具清淨功能及生活美學的薩柏科技FLAT壁掛式空氣清淨機，則讓空氣清淨機融入家中成為一幅美麗的畫作，在家也能呼吸清新健康的空氣，減低病毒攻擊的機會。