7月28日臺灣 加拿大企業家交流 探討未來合作方向

臺、加企業家交流餐會貴賓合影：前排左起：台灣麥格納汽車股份有限公司(Magna) 營運經理Robert Brown、加拿大駐臺北貿易辦事處代表芮喬丹、經濟部國際貿易局局長陳正祺、國經協會理事長高志尚、外交部國際合作及經濟事務司副司長邱陳煜、北陸能源專案總監 Felipe Montero；後排左起：美商傑明工程顧問台灣分公司(Stantec) 總經理Jonathan Hu、台達電子工業公司副總裁蔡榮騰、台灣加拿大商會主席 Jean-Christophe Guedon、研華公司執行董事何春盛。圖／國經協會提供
臺、加企業家交流餐會貴賓合影：前排左起：台灣麥格納汽車股份有限公司(Magna) 營運經理Robert Brown、加拿大駐臺北貿易辦事處代表芮喬丹、經濟部國際貿易局局長陳正祺、國經協會理事長高志尚、外交部國際合作及經濟事務司副司長邱陳煜、北陸能源專案總監 Felipe Montero；後排左起：美商傑明工程顧問台灣分公司(Stantec) 總經理Jonathan Hu、台達電子工業公司副總裁蔡榮騰、台灣加拿大商會主席 Jean-Christophe Guedon、研華公司執行董事何春盛。圖／國經協會提供

新冠疫情改變全球經貿合作模式，為促進台灣與加拿大企業間的交流，探索新商機，擴大臺、加兩國經貿投資關係，中華民國國際經濟合作協會（國經協會）、經濟部國際貿易局與加拿大駐台北貿易辦事處，共同邀請與加拿大往來密切或有意拓展加拿大市場之台灣企業，以及在台投資經營之加商齊聚一堂，舉辦「台加企業家交流餐會」。

經濟部國際貿易局局長陳正祺及加拿大駐臺北貿易辦事處代表芮喬丹及臺、加雙方多家企業代表出席交流餐會，會中邀請加拿大駐臺北貿易辦事貿易暨投資處處長Duane Robson主講「臺加創新年」計劃，台達電子工業公司副總裁蔡榮騰、研華公司執行董事何春盛則分享各自公司全球布局及投資加拿大的經驗；北陸能源公司Felipe Montero (Director)、台灣麥格納汽車公司Robert Brown (Operations Manager, Taiwan)及美商傑明工程顧問台灣分公司(Stantec)代表Jonathan Hu及Paul Chuo亦分享在台經營的經驗，出席餐會業者分別來自ICT、生技、能源、紡織、企業諮詢及系統整合產業，雙方交流熱絡，活動在融洽氣氛中圓滿落幕。

臺、加企業家交流餐會全體與會代表合影。圖／國經協會提供
 
文 陳昌博

工商時報

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