勞動部3萬就業獎勵金 正妹就服員教你領取攻略

勞動部因應疫情，提出多項應屆畢業生就業措施，助青年就業，縮短徬徨待業期。為協助青年朋友快速了解相關就業措施，勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心的正妹就服員林君庭提供「青年就業獎勵計畫」領取攻略，只要4步驟，就有機會得到勞動部的3萬元就業獎勵金！

勞動部大力推動「青年就業獎勵計畫」，鼓勵15至29歲以下108學年度的應屆畢業青年，只要在今年9月30日前就業，連續受僱同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

上台灣就業通網站搜尋「青年就業獎勵計畫」，只要4步驟輕鬆完成申請。圖/勞動部桃竹苗分署提供

林君庭提醒青年朋友把握機會上台灣就業通網站，搜尋青年就業獎勵計畫(https://www.taiwanjobs.gov.tw/internet/2020/youngTwn/page-07.html)，4步驟輕鬆完成申請，首先點選線上申辦→會員登入(記得需註冊會員)→詳閱參加須知、資格及獎勵標準後勾選確認→報名送出完成報名。民眾對各項青年就業計畫如有疑問也可撥打免付費專線0800777888諮詢，別讓自己的權利睡著了！

林君庭自社福相關科系畢業後就進入竹北就業中心服務，五年來已協助超過2,500位求職者尋職，她建議準備步入職場的應屆畢業青年可多善用政府就業資源，就業中心除了提供就業媒合服務，也有專業的就業諮詢師，社會新鮮人如果對自己要做什麼工作仍感到茫然的話，就業中心亦可協助求職者釐清職涯方向，助其穩定就業。

桃竹苗分署長賴家仁指出，桃竹苗轄區自計畫開辦以來，已有超過5,000名以上青年申請，分署也辦理一系列青年徵才及職涯探索活動，引導青年朋友了解個人特質，並順利接軌職場，相關活動可至桃竹苗分署官網或賈桃樂(JobTaole)臉書粉絲團查詢。