彰化縣消防局與大葉大學攜手 舉辦安全檢查人員教育訓練

彰化縣消防局與大葉大學消防安全學士學位學程合作，消防安全檢查人員教育訓練28、29日在大葉大學舉辦，彰化縣消防檢查人員齊聚一堂，精進消防知識技能。

大葉大學校發長黃俊杰表示，有感於消防安全的重要以及產業對人才的迫切需求，大葉大學104學年度創立消防安全學士學位學程，不只是以德國師徒制培育消防安全設備設計、監造檢修、申報、火災預防及安全防災人才，為落實大學社會責任，學校也針對不同年齡層、不同場域，設計了防災宣導及體驗活動，很榮幸可以協助彰化縣消防局辦理教育訓練活動。彰化縣政府消防局災害預防科蔡佳洲科長說，大葉消防兼具消防專業與社會服務熱誠，藉由彼此的合作讓彰化縣消防安檢訓練也融入大葉大學防災相關研究，協助消防人員提升實務能力。

大葉大學消防學程周中祺老師(左一)介紹安全檢查儀器設備。圖／大葉大學提供

消防安全學士學位學程陳宜清主任指出，此次教育訓練課程包含，消防四大系統檢查實務、防火阻絕檢查實務及古蹟防災設備檢查實務課程，整合校內外跨領域專家學者擔任講師，透過學校優質的教學場域及豐厚的研發能量，增進相關人員消防知識與技能，幫助消防產業升級。消防學程助理教授周中祺說，除了專技課程外，也融入建築類文化資產通過因應計畫後每年應執行的安全檢查要點與實務課程，讓消防安檢課程更加完善。前來參加教育訓練的一大隊安檢小組林伯宣說，大葉大學有完善的設備與教學場域，不只是介紹相關儀器設備，也提供大家實務操作的機會，提升外勤實務技巧，收穫很多。