巴斯夫開發舊床墊回收再利用工藝 有助循環經濟發展

巴斯夫開發了一種舊床墊化學回收工藝，並將在德國勃蘭登堡的施瓦茨海德生產基地進行試驗專案。該工藝可用於回收舊床墊材料，並將其用於新床墊製造。

巴斯夫歐洲異氰酸酯業務管理負責人 Shankara Keelapandal 表示：「我們的目標是回收舊床墊材料，並保證其品質與未經回收的原材料相當。」透過該工藝，巴斯夫正在開拓全新領域，有助於推動泡綿和床墊產業的永續發展，並滿足消費者不斷提升的環保需求。此項專案有助於將消費後的廢棄物重新整合至產品生命週期。

巴斯夫的此項回收工藝可以分解軟性聚氨酯泡綿，並提取出最初使用的多元醇。此後，由於所使用的化石資源更少，巴斯夫便可生產出碳足跡顯著減少的新泡綿。巴斯夫技術專案經理 Arno Volkmann 解釋：「雖然舊床墊很容易收集和分類，但在其生命週期結束時，目前的處理方式只有焚燒或填埋。因此，舊床墊回收專案非常具有吸引力。首批舊床墊回收材料將於今年後期運送至合作夥伴，以共同開發該專案。Shankara Keelapandal 表示：「雖然技術十分複雜，但為了減少廢棄物和節約資源，我們所有的努力都是值得的。」

透過全新回收工藝，巴斯夫更加致力於永續發展，並朝向循環經濟不斷邁進。為了讓經濟成長與有限資源的消耗脫鉤，巴斯夫加速將循環經濟原則運用在日常營運中。Keelapandal 進一步說明：「巴斯夫開發舊床墊化學回收工藝是希望透過舊床墊的化學回收，來達到軟性聚氨酯泡綿的閉鎖循環管理。」