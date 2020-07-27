寶吉祥藝術中心 8/1~10/3千住博與原崇浩特展

臺北寶吉祥藝術中心自2019年5月成立於大直至今，將於8月1日再次推出集團 總裁珍藏多年的藝術品精選，由千住博(Hiroshi Senju)與原崇浩 (Takahiro Hara)兩位畫家帶來兩種獨特的日式美感，向觀眾介紹寶吉祥藝術中心靈魂人物 顏總裁細膩品味。

寶吉祥集團 總裁的藝術品味源於多年豐碩的收藏經歷，尤其欣賞個人風格強烈、不媚俗、令人感到是投入生命執著的作品。此次精選的兩位藝術家，分別為亞洲首位獲得威尼斯雙年展個人藝術家大獎的千住博，更擁有由SANNA建築事務所西沢立衛操刀設計位在日本長野縣輕井澤的千住博美術館。以及被日本《月刊美術》譽為日本當代15位寫實巨匠之一的原崇浩。 此次展覽推出兩位同為來自日本畫家的作品，千住博擅長以日本傳統岩彩畫創造宏偉瀑布，由古入今，將東方之美以現代手法表現；原崇浩則將西方寫實畫派融入日本含蓄之美，創造純粹的恬靜時空。 無論是千住博空靈沉靜的自然或是原崇浩超越日常的凝神，日本東方美韻表露無遺的呈現給觀眾。

在此次展覽中，除了呈現千住博經典的白色瀑布(Waterfall系列)與大膽搶眼的彩色瀑布(Falling color系列)外，更有為數不多以蝕刻法版畫創作的金屬瀑布(Metalfall系列)，將磅礡壯麗的動態瀑布化作一刻瞬間的靜態印象。運用不同的材質，創造出各式靜默肅穆的瀑布景觀。而原崇浩的作品以人像為主，涵蓋了女性肖像寂靜雅致的心事流露、親子畫像慈愛溫馨的氣氛環繞，畫家以含蓄又精確的凝視使日常之美凝固，觀眾將可以感受到超越日常刻畫的靜謐感。

寶吉祥藝術中心透過上海與台北兩個中心的頻繁往來，更完整的呈現 總裁的美學品味，提供不同地區的藝術家與觀眾更多交流機會。 顏總裁也強調，寶吉祥藝術中心不加入商業競拍，要介紹的也不是藝術界中高不可攀明星，藝術中心將專注於通過 總裁多年收藏經驗的審美品味，為具有潛力的藝術家提供好的展出平台，同時，這也是向所有藏家，或有意進入收藏的觀眾們提供認識何謂好的藝術絕佳平台。

【關於藝術家】

千住博 日本(1958-)

千住博生於日本居住於紐約，畢業於東京藝大，是第一位獲得威尼斯雙年展個人藝術家大獎的亞洲藝術家。他最著名的作品即是「瀑布」系列，以日本傳統的岩彩畫創作出極具現代感與個人語言的作品。他以「想畫出壯觀宏偉的瀑布」為發想，利用粉彩融水的特性，在畫紙上留下絲絲絹細的水流匯聚成壯闊細膩的瀑布景觀，為傳統岩彩畫創作注入現代的元素。為數不多的金屬瀑布(Metalfall系列)更以不易控制、難度極高的蝕刻法版畫創作。近年更是結合本身擅長表現的瀑布之美與現代時下廣受歡迎的光影互動科技合作，千住博多年專精於瀑布景觀，呈現瀑布風貌萬千的多元創作。

原崇浩 日本(1971-)

原崇浩生於日本，曾遠赴歐洲向西班牙寫實大師安東尼奧•洛佩斯•加西亞(Antonio Lopez-Garcia)學習，作為洛佩斯的首位日籍學生，2012年，原崇浩被日本藝術鑒賞收藏專刊《月刊美術》譽為日本當代15位寫實巨匠之一。

以富有日本美感的含蓄距離凝視著一切，認為寫實並不是將世界置於精密的色彩與空間測量裡，讓每一寸畫面都清晰無比，對原崇浩來說，將眼前的世界化為心中永恆純粹的風景，正是他對寫實繪畫以及真實世界的最高敬意。

【關於臺北寶吉祥藝術中心】

創辦人 顏總裁長年經營珠寶，不僅對於天然礦石具珍貴特殊之審美觀，也是知名的藝術愛好與收藏者，其收藏跨越古董與當代、東方與西方，眼光精準獨到。

寶吉祥藝術中心於2018年9月由寶吉祥集團 顏總裁創辦於上海外灘，取得藝術界與社會大眾的肯定。於2019年在大直正式創立台北寶吉祥藝術中心，成為寶吉祥集團多元發展下的最新事業。

在 顏總裁的理念下，寶吉祥藝術中心堅持不綁約、不送拍、不炒作，並且沒有贗品。旨在為專注創作、獨具風格的藝術家提供展覽平臺，所以不綁約，讓藝術家享有經本中心展覽後獨享名聲而成就自我。不加入商業拍賣，讓藝術價格回歸藝術品本來價值。珍惜每位藝術家的羽毛，不炒作、同時讓藝術品回歸到一個良性增長的市場環境，也是對藏家公平而保障其利益的態度。而沒有假畫，則是本集團總裁的絕對信念！

【防疫措施】

因應政府防疫措施，為提供寶吉祥藝術中心參觀的貴賓能有安心的觀賞品質，將會為每位來訪貴賓測量體溫並進行雙手的酒精消毒，於每30分鐘中心會進行定時消毒。敬請安心入內！

如有出現發燒、體溫超過37.5℃、咳嗽、感冒以及未配戴口罩以上情形者，敬請事先告知，恕無法入場參觀。特殊時期，造成不便，敬請見諒。