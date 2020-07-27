富偉盃第九屆全國書法篆刻比賽高手對決 決賽結果揭曉

為弘揚書法與篆刻藝術，扎根書法篆刻美學，振興中華文化，提升生活品質並延續推動地區文化教育，促進學習書法篆刻風氣，培育藝文人才，連續9年由富偉科技集團獨家贊助，彰化縣書法學會主辦的第九屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽，26日上午特以「藝游書篆」為主題於彰化員林家商舉行分組最後決賽，且首次舉辦篆刻比賽，期許推動逐漸沒落的篆刻藝術，讓篆刻藝術再發揚光大，持續傳承下去，當天專業評審團現場進行評審與公布決賽成績，同時進行頒獎典禮。該比賽係由教育部、彰化縣政府、員林市公所、和美鎮公所指導，員林家商、彰化縣富偉獅子會、彰化縣開心印社等共同協辦。

彰化縣長王惠美肯定歷屆「富偉盃」書法比賽的文化推展成效，特與彰化縣書法學會、評審團、富偉獅子會等成員合影表示讚賞。圖／陳仁義

富偉集團總裁蕭文龍陪同彰化縣長王惠美欣賞獲獎作品。圖／陳仁義

330位各組書法與篆刻好手同場競技「以筆會友」。圖／陳仁義

決賽當天富偉集團總裁蕭文龍、彰化縣書法學會理事長吳啟林、前理事長賴展昌、鄭禮勳、廖明亮皆親自到場為所有決賽選手加油，彰化縣長王惠美、文化局長張雀芬、彰化縣政府秘書賴沛然、國際獅子會300-C3區總監陸振佑、富偉獅子會創會長羅家慧、現任會長沈添水等多位貴賓皆應邀到場致詞與擔任頒獎嘉賓。

國小中低年級組前三名李東騰、薛伊涵、黃彥晨。圖／陳仁義

國小高年級組前三名陳君妮、張敬煊、黃鈺涵。圖／陳仁義

國中組前三名林子心、劉瀚云、徐子媛。圖／陳仁義

大專高中組前三名賴忠毅、吳冠德、張佳薇。圖／陳仁義

社會組第一名葉修宏與第三名張家榮。圖／陳仁義

長青組前三名陳恒聰、姜俊任、陳秉廉。圖／陳仁義

篆刻組前三名施翔友、黃靖諺、古員齊。圖／陳仁義

最後決賽取各組前三名及佳作獎，各組前三名分別為國小中低年級組李東騰、薛伊涵、黃彥晨，高年級組陳君妮、張敬煊、黃鈺涵，國中組林子心、劉瀚云、徐子媛，大專高中組賴忠毅、吳冠德、張佳薇，社會組葉修宏、柯榮忠、張家榮，長青組陳恒聰、姜俊任、陳秉廉，篆刻組施翔友、黃靖諺、古員齊。

彰化縣書法學會理事長吳啟林表示，今年雖受到新冠疫情影響，但報名依然相當踴躍，共有近千件書法作品參賽，最後有330位進入決賽，當天同時舉行首屆的篆刻比賽，而所聘請到的評審團皆是國家級的評審委員，尤其感謝富偉集團9年來的大力支持與相挺。

富偉集團總裁蕭文龍特親自到首次舉辦的篆刻比賽賽區關心選手們比賽情形。圖／陳仁義

富偉集團總裁蕭文龍說，富偉盃書法比賽至今已舉辦9屆，已獲得許多知名的大書法家肯定，且常聚集一起來比賽交流，已是全國知名的書法比賽盛會。他並點出，由於現在電腦刻印盛行，讓與書法關係密切的傳統篆刻藝術已快失傳，因此，今年特別舉辦篆刻比賽，今年共匯聚了30位篆刻好手同場比賽，希望可以繼續傳承與弘揚這項固有的中華文化，明年依然會持續舉辦篆刻比賽。