富偉盃第九屆全國書法篆刻比賽高手對決 決賽結果揭曉
為弘揚書法與篆刻藝術，扎根書法篆刻美學，振興中華文化，提升生活品質並延續推動地區文化教育，促進學習書法篆刻風氣，培育藝文人才，連續9年由富偉科技集團獨家贊助，彰化縣書法學會主辦的第九屆「富偉盃」全國書法篆刻比賽，26日上午特以「藝游書篆」為主題於彰化員林家商舉行分組最後決賽，且首次舉辦篆刻比賽，期許推動逐漸沒落的篆刻藝術，讓篆刻藝術再發揚光大，持續傳承下去，當天專業評審團現場進行評審與公布決賽成績，同時進行頒獎典禮。該比賽係由教育部、彰化縣政府、員林市公所、和美鎮公所指導，員林家商、彰化縣富偉獅子會、彰化縣開心印社等共同協辦。
決賽當天富偉集團總裁蕭文龍、彰化縣書法學會理事長吳啟林、前理事長賴展昌、鄭禮勳、廖明亮皆親自到場為所有決賽選手加油，彰化縣長王惠美、文化局長張雀芬、彰化縣政府秘書賴沛然、國際獅子會300-C3區總監陸振佑、富偉獅子會創會長羅家慧、現任會長沈添水等多位貴賓皆應邀到場致詞與擔任頒獎嘉賓。
最後決賽取各組前三名及佳作獎，各組前三名分別為國小中低年級組李東騰、薛伊涵、黃彥晨，高年級組陳君妮、張敬煊、黃鈺涵，國中組林子心、劉瀚云、徐子媛，大專高中組賴忠毅、吳冠德、張佳薇，社會組葉修宏、柯榮忠、張家榮，長青組陳恒聰、姜俊任、陳秉廉，篆刻組施翔友、黃靖諺、古員齊。
彰化縣書法學會理事長吳啟林表示，今年雖受到新冠疫情影響，但報名依然相當踴躍，共有近千件書法作品參賽，最後有330位進入決賽，當天同時舉行首屆的篆刻比賽，而所聘請到的評審團皆是國家級的評審委員，尤其感謝富偉集團9年來的大力支持與相挺。
富偉集團總裁蕭文龍說，富偉盃書法比賽至今已舉辦9屆，已獲得許多知名的大書法家肯定，且常聚集一起來比賽交流，已是全國知名的書法比賽盛會。他並點出，由於現在電腦刻印盛行，讓與書法關係密切的傳統篆刻藝術已快失傳，因此，今年特別舉辦篆刻比賽，今年共匯聚了30位篆刻好手同場比賽，希望可以繼續傳承與弘揚這項固有的中華文化，明年依然會持續舉辦篆刻比賽。