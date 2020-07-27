租稅小達人機器人夏令營陪學童FUN暑假

炎炎夏日何處去?桃園市政府地方稅務局為了讓學童認識租稅，於26日舉辦「租稅小達人機器人夏令營」，特別結合趣味的機器人課程，增加孩子學習的動機及興趣，將稅務觀念融入活動中，使孩子們在遊戲中學習正確的租稅知識，建立誠實納稅正直品格，本次活動突破以往現場報名方式，改採線上捐贈雲端發票報名，共錄取60個名額，參與學童遍及本市各學區，如同在各校播灑種子，讓科技及租稅教育扎根、萌芽，逐漸成長茁壯。

圖為小朋友聚精會神參觀祥儀機器人夢工廠機器人表演。

地方稅務局姚世昌局長也蒞臨現場與同學們親切互動，並表示藉由舉辦夏令營活動，傳遞科技及租稅觀念，讓孩子們透過營隊活動、學習團隊精神，做中學、玩中學，有一個收穫滿滿的暑假，活動中最大亮點為親自組裝發條機器人，還有機器人造型氣球教學DIY及祥儀機器人未來教室專業導覽，並將地方稅基本概念、購物索取統一發票、使用載具儲存雲端發票、租稅對建設重要性、誠實納稅及廉政觀念融入活動中，希望孩子們將租稅觀念落實在生活裡，成為租稅小達人。

地方稅務局也在祥儀機器人夢工廠售票處，設置租稅宣導攤位，舉辦捐贈雲端發票換好禮活動，亦提供稅務諮詢服務，並將活動當天募得發票全數轉贈給桃園市合法立案社福團體!