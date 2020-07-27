誠品生活新竹巨城店最大改裝

挑高7米閱讀大道飄書香、落地窗俯瞰新竹風景走讀新竹

擁桃竹最多藏書的誠品生活巨城店，8年來最大改裝，於7月24日正式開幕，令人驚喜的是挑高達7公尺、全長近40公尺的閱讀大道，搭配書牆上10扇玻璃方窗，讓溫暖陽光灑入書區，營造磅礡沉穩的閱讀氛圍；末端的閱讀書區設置5公尺寬落地窗，選用與敦南、信義店相同的白橡實木地板，讀者可倚窗靜心閱讀，或席地而坐享受美好閱讀時光，改裝開幕也規劃多樣精采活動：8/8「新埔柿染坊」將帶來柿染手作體驗，展現傳統新埔文化；8/1邀請新竹在地劇團「磚木取夥故事劇場」透過表演帶領讀者認識新竹糖業、新竹車站等地方文史，誠品表示邀請國人前來走訪，在書店中「走讀新竹」。

誠品生活巨城店閱讀書區設置5公尺寬落地窗，選用與敦南、信義店相同的白橡實木地板，讀者可倚窗閱讀或席地而坐。

除此，誠品生活巨城店也為孩子保留專屬獨立的閱讀空間，邀請曾設計衛武營童樂節主視覺的繪本作家黃哇哈，以森林裡可愛動物的插畫為兒童館增添童趣，讓孩子擁有更多想像，兒童館內的「化石先生」帶來多款手工擬真的造型動物玩偶，與孩子等身的非洲象、高達280公分的長頸鹿以及與可以當座椅的加拉巴哥象龜等，仿若家中動物園；炎炎夏日邀請親子週末一同來動手拼拼圖，8/2舉辦「拼圖心幸福」雷諾瓦拼圖比賽，時間內完成還贈雷諾瓦拼圖專櫃購物抵用券100元及萬用拼圖塊乙份。

培育新創文化設計的誠品生活文創平台expo也首度來到新竹開展「expo SELECT誠品生活精選」，以「理想生活實驗室」為主題匯聚逾30個台灣新創文化設計品牌，嚴選居家親子、服飾配件、文具禮品等文化創意選品，例如兒童襪鞋品牌「feebees」，以專利織帶、緩衝瑜珈鞋墊及醫療級鞋底，設計出結合襪子與鞋子一體成型的舒適「襪鞋」；台灣品牌「OKAPPA」選用日本棉紗與有機棉布製作，全手工親膚柔軟的嬰兒口水巾、安撫玩具，蘊含著媽媽對孩子的呵護。expo SELECT也將於8/9推出親子限定活動，攜手台灣手作品牌「匠紙」現場教學DIY犀牛摺紙課程、聽故事，邀請大小朋友享受天倫之樂。（活動報名請參考連結：https://www.eslitexpo.com/events/6rdeo）

此外，誠品生活還引進多樣台灣飾品、香氛、保養品品牌首次進駐新竹！有專為亞洲肌膚打造的氛療精油保養品牌「Perth’s King栢司金」，無添加化學物質創造天然清潔保養品；台灣設計師輕珠寶品牌「Isha Jewelry」以獨特設計打造簡約飾品，展現女性自信魅力；風靡歐美的知名香氛蠟燭品牌「Yankee Candle」也於新裝期間推全館9折優惠，歡慶誠品生活巨城店新裝登場，即日起至8/9憑誠品人會員及累計卡卡友當日單筆消費滿600元，即有機會抽中誠品行旅「一泊二食住宿券」（市價21,626元）。誠品生活巨城店也與新竹在地知名玻璃廠商春池玻璃合作，以新竹特有的松柏、茶花、柿餅作為概念設計開幕限定玻璃馬克杯，於誠品書店、誠品生活文創平台expo當日單筆消費滿1500元、誠品生活當日單筆消費滿3800元即可獲得乙個。

誠品表示，全台誠品同步推出振興三倍券及藝FUN券獨享優惠，誠品人會員及累計卡卡友即日起至7/31於全台誠品書店使用紙本振興三倍券單筆消費滿3,000元，可獲得300元抵用券與300元誠品網路書店購物金（限量，皆不累贈，次筆交易滿1,500元抵用）；誠品人會員及累計卡卡友即日起至8/31於全台誠品書店使用藝FUN券單筆消費滿600元，可獲得50元抵用券與50元誠品網路書店購物金（限量，皆不累贈，次筆交易滿300元抵用）。