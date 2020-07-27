朝陽科大召集中區職安衛自主互助聯盟 29校簽署「締結安全伙伴關係」

由朝陽科大召集的中區職安衛自主互助聯盟，27日於該校舉行「締結安全伙伴關係簽署儀式」，教育部中區大專校院安衛自主互助聯盟、勞動部職安署中區職業安全衛生中心、臺中市勞動檢查處、及中區29個大專校院伙伴學校熱情響應，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉及教育部資訊及科技教育司副司長劉文惠受邀出席見證。

中區締結安全伙伴關係簽署典禮與會貴賓合影。圖／許俊揚

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉強調，自109學年度起，北、中、南自主互助聯盟正式與勞動部職業安全衛生署所轄及授權直轄市的勞動檢查機構攜手締結為期3年(自民國109年8月1日起至民國112年7月31日止)之安全伙伴關係，共同為聯盟內各校之職業安全衛生管理開啟全新的篇章。中區安全伙伴關係主要合作項目包括職業安全衛生管理制度完整性之診斷與輔導、教職員工生身心健康保護措施的輔導、工作場所安全衛生設施缺失檢核與改善的輔導、安全衛生管理相關人員的職業安全衛生教育訓練、提升安衛知能的災害預防宣導會、凝聚各校高階管理階層安衛共識的自主管理座談會等6項，期能對聯盟內各校之校園職業安全衛生管理的提升和深化帶來深遠的影響。

中區締結安全伙伴關係簽署典禮與會貴賓合影。圖／許俊揚

教育部資訊及科技教育司副司長劉文惠表示，本次簽署典禮為大專校院與勞動檢查機構橫向聯繫及專業交流的開始，希望透過締結安全伙伴關係，加強推動校園職安衛管理工作，藉由勞動檢查機構職安衛管理專長協助校園職安衛的輔導診斷、風險辨識及問題改善等，讓師生安全及健康更有保障。

中區大專校院安衛自主互助聯盟召集學校朝陽科大校長鄭道明表示，教育部自民國99年來推動大專校院校園職業安全衛生管理制度輔導和認可，10年來已有超過130所學校接受教育部之輔導，為提升校園職業安全衛生專業知能及管理績效，教育部特別成立大專校院校園學習與職業安全衛生管理自主互助聯盟，作為相互交流學習的平台，不但讓各校能在安全衛生的管理達到相互提升之目的，亦增進大專校院與各地勞動檢查機構間的溝通與了解，共同提升校園職業安全衛生專業知能及管理績效，達到雙贏的局面。