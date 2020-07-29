日月潭精彩活動連番上陣 迎接大國旅商機

「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」、「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」、「歐都納戶外山野勇氣館」聯手譜出華麗樂章

隨著國內新冠疫情趨緩，政府推動「安心旅遊」、「振興三倍券」等措施，也讓冰封已久的國旅，迎來久違的大爆發。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處自7月起推出「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」脊梁山脈系列活動；及10～11月「花火音樂嘉年華系列」活動。而國內長年推動山水生態環境及休閒文化的知名戶外品牌歐都納，除與日管處緊密合作，「歐都納戶外山野勇氣館」（原日月潭特色遊學中心）的設置，是全台第一個整合山岳生態及循環經濟的環境教育場域。暑假、秋季出遊，就到風光明媚的日月潭，用最棒的美景、花火、音樂、競技和戶外休閒體驗，譜出生命中最精彩的樂章。

日月潭除擁有得天獨厚的湖泊、14條山岳步道、纜車、原住民特色文化、寺廟建築、全球唯三泥炭土活盆地、特有動植物生態圈等自然人文景觀，及製陶、造紙、木業、茶業、釀酒等豐富的地方特產，千變萬化的秘境美景和私房玩法，一年四季、晨昏、晴雨、日夜，不同的時間造訪，都會有不同的視角和感受，留待旅客去發掘。

三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭7/10～9/30

「三岳同登認證活動」：水社大山、猫囒山、頭社後尖山三選二完成攀登挑戰，手持實體護照或手機畫面於認證點拍照、上傳，即可獲得限量專屬「完登認證榮譽原木掛牌」。圖╱日管處提供。

為響應交通部「2020脊梁山脈旅遊年」，日管處舉辦「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」系列活動。以日月潭著名的水社大山（2059M）、猫囒山（1020M）、頭社後尖山（1008M）為主軸，提供1～2日結合日月潭登山步道及特色活動的旅遊行程選擇，帶領遊客體驗登山、攀樹攀岩、遊湖、SUP立式划槳及活盆地等戶外活動；及深度走訪當地紅茶文化及原住民人文特色、品嚐風味餐等，從不同過往的視角，去親近山水、親身感受日月潭的美好。

相關遊程可參閱官網介紹：1～2日精彩遊程推薦

「看見大自然」尋寶活動：在登山途中除了欣賞美景，也別忘了蒐集任務小卡。除可參加「明潭三岳AR明信片套組」週週抽活動；集滿15張任務小卡，每月前五名還可獲得「明潭三岳紀念登山杯＋AR明信片套組」，精美豐富的紀念品，讓旅客留下最美好的回憶。或到指定AR山脈體驗區（歐都納戶外山野勇氣館、日月潭青年活動中心、向山遊客中心日升月恆藝廊）體驗拍照上傳FB分享給2個朋友，並加入官方粉絲團，就可獲得限量AR明信片紀念套組。圖╱陳芳永。

除了精心設計的遊程，還有「三岳同登認證活動」、「看見大自然」尋寶及日月潭AR山脈體驗打卡分享活動。只要完成指定攀登挑戰、蒐集尋寶任務小卡或到指定AR體驗區拍照FB分享好友，就有機會獲得限量客製化原木背包掛牌、日月潭專屬登山杯或AR明信片等精美紀念品；活動期間持三岳完登紙本護照或手機出示認證圖，在指定特約商家消費還可享特別優惠，加上旅行過程中印刻在心中的美景和感動，保證讓每位來訪的旅客，都能滿載收穫而歸。

頭社活盆地體驗。圖╱日管處提供。 水社大山步道。圖╱日管處提供。 日月潭獨木舟、SUP等水上活動。圖╱日管處提供。 猫囒山步道口。圖╱陳芳永。 猫囒山步道。圖╱陳芳永 1的5

其他延伸閱讀：

日管處「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」官網（活動辦法、認證方式說明）

2020.07.09「三岳完登～走行山城 ‧ 大腳遊明潭」日月潭脊梁山脈旅遊活動開跑

2020.06.01防疫安心旅遊啟動！日月潭踩線體驗行程搶頭香

日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華10/8～11/21

台灣大哥大日月潭花火音樂會（10/17）、星夜響宴花火音樂會（11/7）、NTSO臺灣管樂團花火音樂會（11/14）及鼓火交鋒映明潭（11/21）四場不同型態的音樂表演輪番上陣。讓來訪遊客在欣賞花火綻放的美麗星空和湖景的同時，聆聽高水準的音樂演出。圖╱日管處提供。

每年秋冬季限定的「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」（活動官網），可說是海內外遊客秋訪日月潭指標性活動。本屆由日月潭國家風景區管理處、南投縣政府、魚池鄉公所、台灣大哥大、國立臺灣交響樂團、中華運動生活協會共同主辦，今年依照慣例，將在10月8日由南投縣政府在向山遊客中心舉辦的幸福浪漫「2020日月潭婚禮」揭開活動序幕。

連續7週，以四場不同型態的盛大花火音樂會、舉辦近20年的「紅茶文化季」（11/7～8），和高張力的「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」（10/24）、「2020日月潭環湖馬拉松」（10/25）、「Come!BikeDay自行車嘉年華」（10/31～11/1）等自行車、馬拉松賽事為主軸，結合大日月潭地區特色店家攤販市集，和在地飯店、商家業者期間限定優惠，增添豐富的旅遊元素。

高張力的運動賽事，包括結合樸實小鎮風光及山林景致的「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」（10/24）、集結無數海內外好手參加的「2020日月潭環湖馬拉松」（10/25），及招牌賽事「Come!BikeDay自行車嘉年華」（10/31～11/1）。圖╱日管處提供。

今年秋天就到日月潭，白天騎乘自行車徜徉於湖光山色間，夜晚於湖畔欣賞典雅浪漫的音樂演出，悠揚的樂聲與璀璨花火交互輝映，度過浪漫的週末假期。



花火音樂會。圖╱日管處提供。 交響樂演出。圖╱日管處提供。 花火節活動。圖╱日管處提供。 集鐵小鎮瘋鐵馬活動。圖╱日管處提供。 精彩刺激的馬拉松競賽。圖╱日管處提供。 1的5

其他延伸閱讀：

2020日月潭花火嘉年華活動官網

2020.07.29 2020「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」活動開始報名

「歐都納戶外山野勇氣館」帶您探索山林之美

「勇氣館」除了靜態展覽、及頭社活盆地與向山遊客中心共七門環境教育課程之外，以探索精神為主軸，規劃訓練冷靜思考與全身協調力的攀岩、瞭解樹木、樹冠層特性的攀樹，及訓練團結分工的自力造筏等體驗活動，歡迎個人，或公司、學校機關團體報名參加。圖╱歐都納提供。

日月潭擁有豐富而得天獨厚的地理環境，長期以來就是國內熱門旅遊與戶外教學景點。長年推動山水、生態環境與休閒文化的歐都納公司，在取得「日月潭特色遊學中心」經營權後，成立「歐都納戶外山野勇氣館」，並打造成國內第一個整合山岳生態教育、觀光和循環經濟的全方位戶外展館。

「勇氣館」除體驗活動之外，亦提供視聽室、活動場域、露營、營火裝備出租及寄宿服務。戶外帳棚體驗區每帳1000╱平日800元；通舖寄宿每人500╱平日400元；三人房寄宿2400╱平日1800元。圖╱歐都納提供。

「勇氣館」針對不同遊客需求與觀光環境教育的需要，提供個人、學校及機關團體日月潭及周邊景點旅遊與教學行程。除了攀岩、攀樹、水上SUP、自力造筏、古道巡禮、活盆地、農村、LNT無痕山林等體驗及環境教育課程，也有靜態的山野環境教育及戶外安全講習課程，和珍貴、具有歷史紀念意義的戶外登山裝備展示。讓更多來到日月潭的遊客，在舒適的環境，細細品嘗台灣蒼翠的山林、多族群的人文特色與豐富的生態物種，並進一步了解大自然生態環境循環經濟的奧妙所在。

戶外山野勇氣館現搭配「三岳完登」活動，可享寄宿85折優惠。

戶外露營區。圖╱歐都納提供。 自力造筏體驗活動。圖╱歐都納提供。 大通舖提供寄宿服務。圖╱歐都納提供。 登山歷史用品展示區（一）。圖╱歐都納提供。 登山歷史用品展示區（二）。圖╱歐都納提供。 1的5

歐都納戶外山野勇氣館（日月潭特色遊學中心）基本資料

地址：555南投縣魚池鄉銃櫃巷18號（地圖連結）

電話：049-2861723

官網：歐都納戶外山野勇氣館