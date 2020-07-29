日月潭精彩活動連番上陣 迎接大國旅商機
「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」、「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」、「歐都納戶外山野勇氣館」聯手譜出華麗樂章
隨著國內新冠疫情趨緩，政府推動「安心旅遊」、「振興三倍券」等措施，也讓冰封已久的國旅，迎來久違的大爆發。
交通部觀光局日月潭國家風景區管理處自7月起推出「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」脊梁山脈系列活動；及10～11月「花火音樂嘉年華系列」活動。而國內長年推動山水生態環境及休閒文化的知名戶外品牌歐都納，除與日管處緊密合作，「歐都納戶外山野勇氣館」（原日月潭特色遊學中心）的設置，是全台第一個整合山岳生態及循環經濟的環境教育場域。暑假、秋季出遊，就到風光明媚的日月潭，用最棒的美景、花火、音樂、競技和戶外休閒體驗，譜出生命中最精彩的樂章。
日月潭除擁有得天獨厚的湖泊、14條山岳步道、纜車、原住民特色文化、寺廟建築、全球唯三泥炭土活盆地、特有動植物生態圈等自然人文景觀，及製陶、造紙、木業、茶業、釀酒等豐富的地方特產，千變萬化的秘境美景和私房玩法，一年四季、晨昏、晴雨、日夜，不同的時間造訪，都會有不同的視角和感受，留待旅客去發掘。
三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭7/10～9/30
為響應交通部「2020脊梁山脈旅遊年」，日管處舉辦「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」系列活動。以日月潭著名的水社大山（2059M）、猫囒山（1020M）、頭社後尖山（1008M）為主軸，提供1～2日結合日月潭登山步道及特色活動的旅遊行程選擇，帶領遊客體驗登山、攀樹攀岩、遊湖、SUP立式划槳及活盆地等戶外活動；及深度走訪當地紅茶文化及原住民人文特色、品嚐風味餐等，從不同過往的視角，去親近山水、親身感受日月潭的美好。
相關遊程可參閱官網介紹：1～2日精彩遊程推薦
除了精心設計的遊程，還有「三岳同登認證活動」、「看見大自然」尋寶及日月潭AR山脈體驗打卡分享活動。只要完成指定攀登挑戰、蒐集尋寶任務小卡或到指定AR體驗區拍照FB分享好友，就有機會獲得限量客製化原木背包掛牌、日月潭專屬登山杯或AR明信片等精美紀念品；活動期間持三岳完登紙本護照或手機出示認證圖，在指定特約商家消費還可享特別優惠，加上旅行過程中印刻在心中的美景和感動，保證讓每位來訪的旅客，都能滿載收穫而歸。
其他延伸閱讀：
日管處「三岳完登～走行山城‧大腳遊明潭」官網（活動辦法、認證方式說明）
2020.07.09「三岳完登～走行山城 ‧ 大腳遊明潭」日月潭脊梁山脈旅遊活動開跑
2020.06.01防疫安心旅遊啟動！日月潭踩線體驗行程搶頭香
日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華10/8～11/21
每年秋冬季限定的「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」（活動官網），可說是海內外遊客秋訪日月潭指標性活動。本屆由日月潭國家風景區管理處、南投縣政府、魚池鄉公所、台灣大哥大、國立臺灣交響樂團、中華運動生活協會共同主辦，今年依照慣例，將在10月8日由南投縣政府在向山遊客中心舉辦的幸福浪漫「2020日月潭婚禮」揭開活動序幕。
連續7週，以四場不同型態的盛大花火音樂會、舉辦近20年的「紅茶文化季」（11/7～8），和高張力的「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」（10/24）、「2020日月潭環湖馬拉松」（10/25）、「Come!BikeDay自行車嘉年華」（10/31～11/1）等自行車、馬拉松賽事為主軸，結合大日月潭地區特色店家攤販市集，和在地飯店、商家業者期間限定優惠，增添豐富的旅遊元素。
今年秋天就到日月潭，白天騎乘自行車徜徉於湖光山色間，夜晚於湖畔欣賞典雅浪漫的音樂演出，悠揚的樂聲與璀璨花火交互輝映，度過浪漫的週末假期。
其他延伸閱讀：
2020日月潭花火嘉年華活動官網
2020.07.29 2020「集鐵小鎮‧瘋鐵馬」活動開始報名
「歐都納戶外山野勇氣館」帶您探索山林之美
日月潭擁有豐富而得天獨厚的地理環境，長期以來就是國內熱門旅遊與戶外教學景點。長年推動山水、生態環境與休閒文化的歐都納公司，在取得「日月潭特色遊學中心」經營權後，成立「歐都納戶外山野勇氣館」，並打造成國內第一個整合山岳生態教育、觀光和循環經濟的全方位戶外展館。
「勇氣館」針對不同遊客需求與觀光環境教育的需要，提供個人、學校及機關團體日月潭及周邊景點旅遊與教學行程。除了攀岩、攀樹、水上SUP、自力造筏、古道巡禮、活盆地、農村、LNT無痕山林等體驗及環境教育課程，也有靜態的山野環境教育及戶外安全講習課程，和珍貴、具有歷史紀念意義的戶外登山裝備展示。讓更多來到日月潭的遊客，在舒適的環境，細細品嘗台灣蒼翠的山林、多族群的人文特色與豐富的生態物種，並進一步了解大自然生態環境循環經濟的奧妙所在。
戶外山野勇氣館現搭配「三岳完登」活動，可享寄宿85折優惠。
歐都納戶外山野勇氣館（日月潭特色遊學中心）基本資料
地址：555南投縣魚池鄉銃櫃巷18號（地圖連結）
電話：049-2861723
官網：歐都納戶外山野勇氣館