桃園市公道正義服務協會攜手各公益團體　舉辦宣揚孝道關懷弱勢公益活動

桃園市公道正義服務協會攜手關西分會、關西鎮民代會、聖弘堂、台北市公道正義服務協會、全國聯合總工會、國泰航空企業工會，25日假關西鎮老人會館聯合舉辦「送孝道及道關懷弱勢公益活動」，邀請台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長劉承武主講人道關懷核心是以「孝」道，「教」「育」為出發點，並大力宣揚倫理道德與教育性的公益活動。

這些協會為喚起社會各界人士及政府關注，共同發起「送孝道及愛給獨居老人送餐服務公益活動」，讓全國人民知道自己人生無憾善終的正確方法就是盡孝道，以「孝」為號召力，活動結束時讓獨居老人還可獲得主辦單位準備的豐富物資，深刻感受到人間處處有溫暖。

劉承武表示，俗話說「百善孝為先」，中華民族自古以來十分重視孝道，「孝」是人類品行中最基礎的一環，他特別用博古貫今的6種不同視野來思考邏輯推理，以日常生活淺顯面來說明，如今年冠狀病毒肆虐全球，導致全世界有許多的富人、高學歷人才與有權勢的高官身故，因此體會到「原來人生不是在比學歷、比權力，更不是在比財力，最後是比「免疫力」。

劉承武宣揚孝道倫理道德與教育性的重要性。圖／桃園市公道正義服務協會提供

民眾能在「了凡四訓」第一訓內容及佛經、聖經與可蘭經經文中找到發生過程、依據及文獻資料，在4800年前的「黃帝內經」更明載每個人都會生病，都會變老，而且都會走過父母早年所患的疾病並反覆發病。

全世界最被廣泛推崇的命理「紫微斗數」命盤，特別把疾厄宮放在父母宮的對宮，三方四正的宮位分別為兄弟姊妹宮及田宅環境宮，也就是將「父母」、「兄弟姊妹」及房地產環境保護好，自己無疾病的無憾善終人生才能真正達到目標！

從「孝」的筆畫數及順序排列組合能瞭解黃帝及倉頡造字意涵：「老」有六畫，先寫「四畫」再寫「子」，老的四畫寬廣代表要鋪天蓋地、包山包海的教育子女學問，尤其是「教育」的內容應包括看不見的天陽、地陰，象徵子女教育要懂得如何貫徹落實，循環疾病源頭、本質與因果歷程平衡的道理，象徵子女活了4/6的年齡，父母就會先離開人世，因此子女要好好照顧並觀察父母的疾病源頭及本質，才能順利通過實際操作而明瞭疾病狀況。

台灣早期有「家有一老如有一寶」，如今演變「家有一老大家逃跑」的悲哀，令人憂心不已！若繼續放任不管，甚至認為無所謂，會造成問題積重難返，獨居老人的邊緣戶家庭問題會越來越嚴重！其中除了違反民事扶養責任、刑事遺棄罪及其他行政上責任，增加國家資源負擔，建議政府應早日解決違反孝道而衍生的社會問題。

關西分會理事長暨現任鎮民代表副主席陳光彩指出，發揮人飢己飢精神才能真正體會人文信念的力量及可貴之處，應提供愛心與關心社區的弱勢族群及獨居老人。

公道正義服務協會理事長張宏德強調，中國自古以來相當重視孝道，「百善孝當先」，如果失去孝道就是失去做人最基本的德性。

北市公道正義服務協會理事長賴昇濱提到，儒家思想產生於亂世，孝道思想能規範社會行為並建立倫理制度，從孝道開始培養一個端正的人品，才會讓社會更加和諧。