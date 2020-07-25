歡迎民眾持「振興券」到三峽老街消費 「專屬優惠、公益回饋、大獎搬回家」三個願望一次滿足

配合政府推出的經濟振興政策，三峽民權老街業者舉辦「消費送愛心、防疫最暖心」公益振興活動，自7月25日起至10月底止，民眾到三峽老街店家消費，除可以享受專屬優惠之外，三峽老街業者也將提撥部份收入，購置物資及商品回饋「三峽恩主公醫院」感謝醫護人員在防疫期間的辛勞，向醫護人員致敬，也會將您的消費愛心轉化成為遊街劵，捐贈給「三峽春暉啟能中心」，關懷地方的弱勢族群。活動期間民眾更可以500元「振興券」換取600元「三峽老街振興遊街劵」至商圈消費。三峽民權老街商圈理事長陳瑞穗表示：「我們不僅要振興國內商圈的經濟，也要帶頭喚起大家的愛心，創造「振興券」新價值 – 提振經濟、回饋公益、創造青年新未來，歡迎大家一起來振興老街經濟、做公益！」

7月25日上午10點，三峽老街商圈協會將邀請「三峽恩主公醫院」院長吳志雄教授及「三峽春暉啟能中心」院長張茂榕先生暨師生來到老街，在新北市政府經濟發展局何怡明局長、三峽區公所陳逸卉主任秘書及立委吳琪銘的見證之下，共同啟動「消費送愛心、防疫最暖心」公益振興活動。而為期三個月的公益振興活動中，三峽老街的業者除祭出許多超值的優惠，包括折扣、買十送一、第二雙鞋100元…等多項優惠外，為鼓勵三峽在地返鄉青年創業，7月25-26日兩天，三峽老街興隆宮廣場也將辦理「老街有藝市」文創市集，邀請創業的三峽青年一起到老街擺攤亮相，增加民眾認識其創作商品的機會，藉由老街與青年互相幫助與共同努力，讓三峽的未來更好。

歡迎民眾7月25-26日到三峽老街走走，只要到老街內任何一家店及「老街有藝市」攤位消費，不限金額，將可參加「三峽抽抽樂 好康大放送」的限時抽獎活動，就有機會把百項三峽老街商品帶回家。相關活動訊息請見三峽民權老街商圈粉絲團（https://reurl.cc/3D20rR）。

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