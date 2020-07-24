瑞儀光電歡慶25周年 做足準備迎接下一個更燦爛的25年

瑞儀光電(6176)2020年正式邁入第25個年頭，於24日舉辦以「瑞儀創新．耀眼25」為主軸的廠慶活動，當天特別安排高雄總部與大陸廠視訊連線，讓吳江、廣州、南京廠的瑞儀夥伴們能劃破地域齊聚一堂歡慶此極具意義的里程碑，展現企業大團結的向心力，並強調瑞儀創新傳統、邁向百年企業的堅毅決心。

包括經濟部加工出口區管理處黃文谷處長、高雄分處吳大川分處長與瑞儀數百位同仁齊聚高雄總廠廠區，在瑞儀董事長王本然的帶領下，齊聲喊出「瑞儀光電生日快樂」，另包括製造、行政、業務、研發、照明等5大中心由掌旗同仁帶領呼口號「瑞儀二五．雄壯威武」、「業績長紅．唯我獨行」、「瑞儀二五．超前佈署」…，聲音相當宏亮，展現瑞儀團隊高昂士氣，亦顯示瑞儀對於迎接下一個更燦爛的25年充滿信心。

印上周年手印並合影，董事長特助張紋祥(左三起) 、分處長吳大川、董事長王本然、加工處處長黃文谷、董事長特助陳世誠及多位部門主管。圖／黃全興

瑞儀大家長王本然董事長說，25年來，瑞儀專注背光模組發展，從3代面板到10代面板，產業平均5年就有一次的循環變化，所幸瑞儀靠著不斷創新研發及穩健務實的經營態度，雖經歷產業環境挑戰，但每次都把事情做對，持續精進技術成為世界第一，並是客戶眼中不可或缺的供應商，更受到客戶的高度認同與尊重，瑞儀有如今的經營成就，這一切要非常感謝所有員工齊心的努力。但王本然董事長也特別提醒所有瑞儀同仁，未來的10年產業的變化會大而又快，因此公司在往後的5年將做足準備，以更新的思維迎接挑戰。

接著王本然董事長說，本著善盡企業社會責任的初衷，瑞儀光電在成立第21年時，成立了瑞儀教育基金會，出錢出力投入各項公益活動及偏鄉關懷行動，2019年針對ESG各面向訂定「2025 永續發展目標」，並參與具指標性之TCSA台灣企業永續獎，連續三年榮獲「電子資訊製造業－金獎」殊榮。他說，對瑞儀光電而言，企業社會責任不僅僅是願景或理想，更是不斷進步的歷程，透過企業社會責任的落實與商業運作的影響力，持續接軌全球永續脈動。

加工處黃文谷處長致詞表示，瑞儀光電25年來的經營成就，加工處與有榮焉，對於瑞儀在公益的付出也深感敬佩，最後黃處長祝福「瑞儀下一個25年更輝煌燦爛」。

瑞儀員工舉起手象徵印上周年手印。圖／黃全興

本次，瑞儀25系列廠慶活動，依循活動三大主軸「傳承共好、創新突破、感恩續航」規劃辦理吉祥物徵選、路跑、家庭日…等相關活動，將週年妝點得更精采多元，其中以票選而誕生的瑞儀吉祥物─背光獅更是淋致體現企業特色，並廣泛地使用於各項文宣及紀念品。秉持企業對於環境永續的初衷，於所辦理的系列活動中仍亟力推廣環境教育及減塑觀念，特使用公司廢材，化朽為奇再製成祈福卡，讓同仁將點點心願化做文字懸掛祈福牆。