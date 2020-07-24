「2020澎湖國際海灣燈光節」9/12閃耀登場

海陸合一水舞主燈秀 伍佰＆China Blue超強卡司熱情開唱

「2020澎湖國際海灣燈光節」訂於9月12日(六)至11月14日(六)於澎湖金龍頭盛大登場。邁入第三年的2020澎湖國際海灣燈光節，今年將以澎湖海洋意象，以「海島樂園」為策展主軸，打造澎湖大型燈光展演活動。在主題燈區部份有高達八公尺的美人魚主燈「海島之歌」，搭配「蓬勃之海」海上燈光水舞秀，打造海陸燈光展演秀！另外在藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾讓人彷彿倘佯在海底世界中，充分展現設計力巧思，捲動澎湖秋天旅遊熱潮。

「2020澎湖國際海灣燈光節」於今(24)日舉辦主燈亮相記者會，現場邀請到交通部觀光局張錫聰局長、澎湖縣政府旅遊處陳美齡處長、立榮航空公司陳永裕協理、華信航空公司徐耀斌特助、雄獅旅遊陳正達總經理、長汎旅行社產銷副總經理楊許虎、易遊網旅行社蕭冠群副總經理、台灣司麥爾食品股份有限公司陳沛淋行銷經理旅奇週刊何昭璋、大東山文化創意有限公司呂華苑總經理及鉅亨金融科技股份有限公司周中菱業務經理等貴賓。

「澎湖國際海灣燈光節」是楊曜委員歷年積極爭取的大型活動，目的為延長澎湖旅遊旺季、使旅遊淡季淡而不淡，使澎湖一年四季皆宜遊。交通部觀光局局長張錫聰表示：「澎湖國際海灣燈光節」活動已邁入第三年，去年燈光裝置藝術「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類-金獎」，整體燈光活動策展更獲得「2019柏林國際設計大獎賽」銀獎之肯定，燈飾非常精彩，成功提升澎湖國際知名度。另外『安心旅遊國旅補助方案』已於7月1日宣布正式上路，更額外推出僅供離島使用的加碼補助方案，鼓勵民眾以秋冬漫遊方式，高CP值玩遍澎湖，期待今年再將澎湖之美躍上國際！創造另一波澎湖旅遊熱潮。

今年活動以「海島樂園」為策展主題，並由國內外藝術家打造多達20幾種燈飾。在主題燈區有結合港灣水舞的燈光秀，浪漫唯美且高達8公尺的主燈結合氣勢磅礡的水舞為最大亮點。除此之外，在藝術燈區則有多樣結合科技的互動燈飾，其中像是外觀很復古，實際走進卻很科技的蒸汽帆船「菊島奇幻探險」、會隨著民眾打擊聲而律動的石鮔章魚燈飾「搖滾章魚」和澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動為核心打造的「龜來運轉」祈福燈飾等，都相當適合親子家庭前來體驗遊玩，邀請大家到澎湖體驗璀璨燈光節，探索最好玩的「海島樂園」。

海陸燈光水舞主燈秀，主題燈區絕對不能錯過！

本次的澎湖國際海灣燈光節將首次呈現結合海域地貌與文化探索的方式，使澎湖充滿特色的景致與內涵大幅度融合進入各項展出主題，尤以令人期待的主題燈區更是一大亮點！藝術造型大師彭力真表示：「她將秉持著她過往豐富的各大燈節經驗，與她所率領的埴鈁藝術工作團隊，打造全新亮眼的燈光節主題與各式精彩地景裝置作品，呈現給每一位到訪參遊的旅客們欣賞，尤其是高達八公尺的美人魚主燈『海島之歌』更是她與團隊的嘔心瀝血之作！」充滿海島浪漫與樂園傳說的大型美人魚主燈盤踞島礁及雙心石滬上，圍繞著波光璀璨的浪花，於燈光節主燈秀展演期間將與長達八十公尺的海域以水舞「蓬勃之海」多彩律動結合，這需克服海洋潮汐的挑戰，才能把水舞的演出設置於美麗的金龍頭海堤之上，所以彭老師請眾人期待當夜晚的主燈秀來臨時，美人魚將在水舞的擁簇環抱與震撼光效裡迎風轉動，幻化出屬於這座海島獨一無二的絕美浪漫！

除此之外，主題燈區的燈飾「海島崛起」也是此次的焦點之一，以網狀材料拉塑成有高低點的島型漂浮式網狀裝置藝術，同時結合了澎湖在地創作藝術家-鄭美珠老師的畫作「漂浮之島」，大幅度地展現了澎湖在地的特色風景地貌，曾獲頒總統教育獎的鄭美珠老師，其畫作色彩鮮明，結合立體形式的裝置藝術佐以光雕律動，澎湖的人文、藝術風情都能在虛實夢幻的佈置中呈現，無論是平日或夜間都能創造出不同的迷人視覺。

另外，結合海洋與宇宙星空元素，採用高科技燈光程式，編寫出五彩繽紛視覺光效的「逐浪之光」、結合澎湖漁業文化及充滿祈福意涵之大型地景裝置藝術「豐收之航」和由藝術家鄭美珠老師領軍的在地藝術家們所創造的「海洋樂園」和「菊島戀曲」都是「2020澎湖國際海灣燈光節」主題燈區非常有特色的燈組作品。

藝術燈區歡迎親子一起同樂，實際體驗互動科技藝術！

今年的藝術燈區展演由藝達科技有限公司負責策展規劃，其作品大量使用了互動科技元素，顛覆人們對於燈光裝置印象，並導入了澎湖島嶼特色與海洋生態元素，結合光雕秀、互動裝置、浮空投影等新媒體互動科技，讓遊客能與燈飾做互動，展現科技力與藝術的結合。

其中以復古帆船為造型的「菊島奇幻探險」有著蒸氣龐克的風格，以乘載大家快樂的回憶為出發點，設計者在船上設置了旋轉溜滑梯讓遊客可以享受探險般的快感、站在甲板上能看到駕駛艙內以屏幕呈現的船長室影像，另外船上也有以浮空投影技術投射出來的盔甲小丑魚等，運用科技打造如魔法般的互動藝術燈飾，讓登船的遊客都能創造獨一無二的回憶。

曾榮獲德國紅點藝術大獎的禹禹藝術工作室，在2020澎湖國際海灣燈光節中運用了潛水員視角設計了大型燈罩裝置「魚魚悠悠」，以魚類群聚洄游盤旋的概念傳達出了魚兒心中的心境，運用了潛水員觀看海地世界的視角，創造出如同身置海裡被魚群圍繞的空間中。而燈飾「龜來運轉」則是以海龜為外型的祈福燈飾，設計概念出自於澎湖在地每年盛大舉辦的乞龜民俗活動，傳統慶典文化為核心，現代形式手法做運用，體現出這座海島的獨特文化。

另外此次澎湖國際海灣燈光節也邀請到國外藝術家前來參展，來自澳州的Amigo&Amigo藝術團隊所設計的「搖滾章魚」外型相當酷似澎湖的石鮔章魚，除了獨特搶眼的造型外，章魚的八隻觸手則是會隨著民眾打擊放置在周圍的鼓而律動，讓每個打擊者都可以是燈光展演的規劃師。

咕基號！啟航 不讓其它燈飾專美於前的海洋光雕秀

本次燈光展演之一的中正堂光雕秀「咕基號！啟航」，以欲前往世界最美麗的澎湖國際海灣度過快樂假期的咕基號與船長為故事主角：在出航的過程中遇到了海洋中的好朋友海龜、章魚、螃蟹等，不時也遇到了重重障礙，然而最終也幸運地由美人魚來出手相救，咕基號與船長終於順利的到達美麗的澎湖國際海灣。五光十色的光雕秀加入了高潮迭起的故事作為展演的內容，打造彷彿置身戶外電影院般的享受與故事臨場感。

伍佰＆China Blue 今年首次大型公開演出，就在2020澎湖國際海灣燈光節！

2020澎湖國際海灣燈光節除了有多元的燈飾展演以外，主舞台表演更是精彩絕倫，在9/12(六)活動開幕當天邀請台灣搖滾天王伍佰＆China Blue開唱，由於疫情影響，伍佰2020年的大型演唱會都延期到2021年，所以本次開幕將是伍佰＆China Blue今年首次大型公開演出的戶外演唱，喜歡他的朋友可千萬要提早來卡位。閉幕部份則邀請了為前陣子討論度最高的台劇「做工的人」演唱片尾曲的動力火車做完美的ENDING，其它還有台灣最美麗的歐巴桑陳美鳳、天后歌王陳勢安、千面歌優的李千那、金曲金鐘雙料得主的沈文程以及白安、梁文音等藝人將在活動期間輪番上陣，讓長達二個月展演活動更加星光閃耀！

燈光節的夜晚很精彩，白天澎湖的深度文化探索更是不容錯過

2020澎湖國際海灣燈光節活動除了夜間璀璨的燈光展覽以外，在白天更是規劃了藝文導覽講座「走進歷史的放映室」與「溯訪菊島‧文化踏島之旅」導覽活動，讓遠道而來的旅客能夠尋溯澎湖在地的文化，島內民眾也能提升在地藝文活動的參與，透過文化踏島講座的參與，讓民眾能更加了解澎湖的歷史人文脈絡，尋找屬於澎湖獨特的軌跡，讓菊島精神能更加的遠播。

2020澎湖國際海灣燈光節涵蓋了國際視野、在地民俗風情、現代科技互動、多元化的舞台表演、富有內涵的硬體展演與軟體推廣，期盼來到燈光節的民眾能看見、感受、體驗光的島嶼帶給人們心中的震撼與悸動，9月12日至11月14日，歡迎您前來為秋冬季的澎湖注入更多熱情的活力，一起嗨翻澎湖！