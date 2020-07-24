貿協推新南向行銷拓展協助方案 搶攻星馬印商機

受美中貿易摩擦及新冠病毒肺炎疫情影響，全球經濟貿易活動受限，經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會特於7月23日舉辦「新南向行銷拓展協助方案：東協買主視訊採購洽談會」，強力徵集新加坡、馬來西亞及印尼3國121家買主，與36家臺灣業者進行線上視訊洽談。其中重要買主邀請印尼大華超市、Aditya集團、馬來西亞施妮集團、通路商科士威Cosway以及新加坡醫療器材商Evenstar和自動化設備廠MMI Systems等大型買主參加，共完成164場洽談。

經濟部國際貿易局副局長李冠志出席瞭解業者洽談現況，渠表示，經濟部為了協助受美中貿易摩擦影響的臺灣業者開拓東南亞市場，今（2020）年特別推出「新南向行銷拓展協助方案」，提供廠商市場諮詢、商機媒合、網路行銷輔導三部曲服務，希望協助業者於疫情期間突破重圍，分散風險。

主打高級面膜製造的國強生技，看好新加坡、馬來西亞與印尼的消費潛力，因為受疫情影響無法赴當地拓銷，透過本次活動仍能接觸到國外買家。

廠商透過視訊向買主展示主力產品，雲端洽談熱絡。圖╱外貿協會提供

成功打進日本物聯網市場的奇邑科技，看準東協市場發展智慧系統發展潛力，希望將自家的智慧溫度管理、電子標籤及空氣品質智能管理推廣至東協市場，此次也成功與大華超市洽談，有望合作拓展印尼市場。

去（2019）年美中貿易摩擦持續增溫，對全球貿易和供應鏈帶來深遠影響，亦使部分於中國投資的廠商開始思考，於東協或南亞國家建立新的生產基地，同時深化與新南向國家的產業鏈結與市場通路布局，降低自身受到單一生產或行銷區域經貿情勢改變的影響，而新型冠狀病毒疫情更加速了企業追求產業供應鏈分散之需求。

本協助方案將於7月29日邀請多位稅務專家辦理「東協市場稅務研討會」，協助廠商對布局東協市場有更清楚的了解，並於8月28日將辦理第二波針對越南、泰國、菲律賓視訊採購洽談會。