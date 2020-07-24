三倍券兌領簡化手續 金融機構會全力協助兌領

振興三倍券自7月23日起接受兌領，除有統一編號之營業人外，放寬無統一編號營業人如農漁民、夜市或市場攤商、民宿業者、計程車司機等，亦得委託農漁會、合作社、商圈、市場攤販管理組織、產業公（協）會、產（職）業工會協助兌領。

經濟部表示，店家兌領時，應於三倍券背面據實載明兌領人名稱、銷售日期、統一編號、負責人或受委託代表人姓名，或選擇蓋統一發票專用章代替，不用重複書寫，並於兌領單填寫存（匯）入金融機構帳號，即可兌領。

依據目前三倍券兌付要點規定，已於金融機構兌領單上提供存（匯）入帳號者，得免於三倍券背面重複記載，店家兌領時，只要在兌領單上填寫一次帳號即可，不用每張三倍券都填寫存（匯）入帳號，以簡化店家兌領及金融機構的兌付作業。

為讓小店家、小農等收得安心、兌換得方便，於職業工會加保之無統一編號自營作業者，本人皆得持三倍券、身分證明文件，至八大公股行庫兌領；倘為新加入工會者，請帶投保期間含兌領當月之職業工會繳費證明。領用的流程更簡化為三個步驟，在每張三倍券背面填寫銷售日期、身分證字號，以及在一張兌領單上填寫其在金融機構之存款帳號及相關資料，即可兌領。

本次三倍券兌領期限自即日起至明（110）年3月31日止，且兌付地點包含國內各銀行、郵局、信用合作社、農漁會信用部，多達6,221個，店家或組織可於期限內就近至往來金融機構兌領，為利快速兌領，經濟部建議店家可於兌領前與兌付金融機構先行聯繫，填妥相關資料後再前往兌領，以減少等候時間，經濟部並已協調兌付金融機構全力給予協助。雖然三倍券兌領非常方便，但經濟部也鼓勵店家，振興三倍券使用期限至今（109）年12月31日止，農漁民及小店家收到後可以再流通消費，讓三倍券的使用效益更大化。

振興三倍券自今（109）年7月15日開放領券，至7月23日下午6時累計已超過1,485萬人領取，其中於超商、超市領取者有近900萬人，直接至郵局領用者達586萬人，已領券民眾於109年12月31日前皆可持三倍券至實體店家消費，店家於7月23日起至全國金融機構辦理兌領作業。

更多「振興三倍券」領取、防偽辦識及兌付等資訊，請連結至官網（https://3000.gov.tw/ ）」查詢。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。