2020基隆鎖管季開跑 體驗夏夜海釣趣

基隆市政府7月23日假八斗子碧沙漁港舉辦「2020基隆鎖管季」正式開跑儀式，由市長林右昌與金鐘獎最佳行腳節目主持人吳鳳一同為系列活動揭開序幕。

活動現場除了吳鳳分享個人釣魚經驗及技巧之外，更以基隆最具新鮮、最當令的海鮮進行基隆海味創意料理PK，由林右昌市長端出融合香酥白帶魚捲、新鮮鎖管及黃金飛魚卵的基隆三寶，吳鳳則以基隆海味沙拉，將基隆特有海鮮進行絕妙混搭！吳鳳也一同參與基隆鎖管季夜釣體驗首發團出海體驗，欣賞基隆外海象鼻岩、基隆嶼的夕陽美景，深度體驗基隆夏夜海釣樂趣！

林右昌市長表示，透過今年的鎖管季，基隆推出多種海上休閒玩法，例如升級版的海釣學院，六條兼具知性及網美的深度漁村旅遊路線，最hito的海上民俗文化體驗和基隆美食特搜等，都可搭配振興三倍券、農遊券使用，海天一色的山海美景及美食饗宴，樣樣精彩！不用坐飛機飛到離島，來基隆參加最富盛名的夜釣體驗，在基隆海域就有最好的釣魚場、最優質服務的船家，甚至還有企業團體包船客製服務，也適合揪團來體驗，並有近20家美食及伴手禮店家配合農遊券使用，來基隆安心旅遊，吃好、玩好、買好，深度體驗基隆山海饗宴。

企業團體可赴基隆八斗子漁港包船，組成船隊舉辦海釣大賽。圖╱陳宗慶

持三倍券、農遊券來基隆鎖管季 食遊玩買通通都適用

今（2020）年初受到疫情的影響，基隆市政府許多年度活動規劃延期或者是暫停舉辦，不過近期疫情趨緩，也希望在國旅正夯的國內旅遊規劃中，當然絕對不能錯過基隆。透過今年的鎖管季，基隆市政府推出多種海上休閒玩法，例如升級版的海釣學院，六條兼具知性及網美的深度漁村旅遊路線，最hito的海上民俗文化體驗及基隆美食特搜等，都可搭配振興三倍券、農遊券使用，海天一色的山海美景及美食饗宴，樣樣精彩！不用坐飛機飛到離島人擠人，來基隆參加最富盛名的夜釣體驗，在臨近大臺北地區的基隆海域，就有最好的釣魚場、最優質服務的船家，甚至還有企業團體包船客製服務，也適合揪團來體驗。此外，也有近20家美食及伴手禮店家配合農遊券使用，來基隆安心旅遊，吃好、玩好、買好，深度體驗基隆山海饗宴。

傍晚從海面船上遠眺基隆陸地，可欣賞到美麗的晚霞。圖╱陳宗慶

基隆鎖管季海釣學院 新手夜釣天天開班

今年基隆鎖管季特別開辦海釣學院夜釣體驗活動，從即日起至9月底，天天以基隆四季不同釣魚主軸進行開班，7至8月的新手夜釣體驗班是以白帶魚、鯖魚及竹筴魚為主要目標魚種。另外，今年也特別搭配振興消費券推出基隆嶼登島、黃昏夜釣體驗及船長私房料理等多元體驗內容套裝優惠。體驗新手夜釣後可再進階挑戰北三鐵板班，航向傳說中的北方三島釣紅甘，甚至要申請磯釣證才能登上基隆嶼周邊島嶼的磯釣班，在基隆各式各樣的海釣遊程應有盡有，一路從暑假玩到年底，變身天才小釣手！

金鐘獎最佳行腳節目主持人吳鳳，雖然不是漁夫，但釣魚的架勢看起來真的很專業。圖╱陳宗慶

中衛發展中心表示，基隆鎖管季近幾年轉型為海上觀光、漁村漫遊、宗教民俗及夜釣等海洋活動體驗，行銷基隆多元海洋文化、漁村人文、傳統民俗及特色美食，同時也肩負海洋保育教育及食魚文化的重要意義。基隆鎖管季食遊釣玩怎麼玩，活動更多資訊可至基隆鎖管季活動網站（www.klsogood.tw ）及「Hi海 基隆鎖管季」FB粉絲團查詢。