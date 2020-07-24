亞洲生技大展盛大登場 中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海獲邀共同主持開幕儀式

『2020亞洲生技大展』7月23日盛大登場，中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長獲邀共同主持開幕儀式。總統蔡英文致詞表示，台灣的防疫成就受到世界矚目和肯定，透過此次大會能與國際分享防疫經驗，生技產業也會為台灣醫療產業創造更多的價值，讓更多患者可以受惠，看好台灣的生醫產業會是台灣下一個兆元產業。

蔡英文總統聽取洪明奇校長簡介中國醫大校院發展尖端醫療服務和建構智慧醫院的豐碩成果。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學暨醫療體系是台灣先進醫學發展的重鎮，面對新冠肺炎疫情肆虐全球，以「立足台灣、領航世界」為主軸，蔡長海董事長領導校院生技發展，呈現跨領域科研團隊投入抗疫、精準醫學、新藥開發以及癌症研究與細胞治療等醫療科技的豐碩成果，造福社會大眾與病患，讓世界看見台灣防疫與智慧醫療亮點。

洪明奇校長（右三）獲邀出席科技部吳政忠部長主持的產學聯盟技術移轉廠商簽約儀式。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學教學資源與研究能量豐沛，由洪明奇校長及附設醫院周德陽院長領軍的國際級特色研究中心分別展出：1.全球抗疫-新冠肺炎抗疫研發；2.先進療法-頂尖癌症研究成果；3.精準醫療-具標靶功能之退化性關節炎潤滑針劑；4.精準性檢驗類風濕性關節炎之診斷套組等四大主題，內容涵蓋頂尖癌症研究與細胞治療等尖端醫療科技亮點成果。

洪明奇校長並獲邀出席科技部吳政忠部長主持的產學聯盟技術移轉廠商簽約儀式。該校同時邀請三家合作企業參展，醫療科技產品分別是：1.長佳智能-三維拓展‧邁向醫療AI2.0；2.長聖國際生技-免疫細胞與幹細胞技術平台；3.長陽生醫國際-器官晶片與生物墨水。

蔡長海董事長偕洪明奇校長、周德陽院長帶領跨領域科研團隊展出尖端醫學服務豐碩成果讓人驚豔。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海博士表示，台灣有世界一流的醫療水準和現代科技，中國醫大秉持醫學大學及醫療機構的專業角色與醫療使命，責無旁貸的肩負起防疫與醫療責任，學研界、醫界、產業界應攜手合作，透過現代科技，發展人工智慧(AI)醫療，為防疫、醫療、健康照護等相關領域帶來新價值，也為台灣建立一個創新完整的生態鏈，未來進軍國際，相信台灣一定能在世界發光發亮。

洪明奇校長在會場慰問參展同仁辛勞。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學洪明奇校長是世界知名癌症基因科學家，他帶領跨領域科研團隊在發展尖端醫療研究、解決重大醫學難題上，扮演著重要的角色；在抗疫關鍵時刻，本校科研團隊也加緊腳步投入抗冠狀病毒藥物及疫苗，尋找有效的治療方法，並整合校內豐富的單複方中藥資料庫，以病毒protease為標的，透過FRET的方式篩選有效的中藥protease抑制劑，目前已開發多個具潛力的藥物，並且整理相關數據準備進行成果發表。

洪明奇校長表示，中國醫藥大學是台灣第一所整中西醫學、培育醫學人才的高等教育學府，並且持續開創生技的新興醫學，我們非常重視教學跟研究，更要訓練醫學生「研究創新、追求卓越」的精神，以提昇台灣的醫療服務品質；我們的目標就是，要發展成為一個重視教學及服務品質的研究型大學，並積極延攬國內外優秀人才和研究團隊，與世界一流的醫學中心和研究機構合作，發展尖端醫療獲得豐碩成果，期能對提升生技醫藥產業及經濟發展做出貢獻。

周德陽院長表示，現代醫療科技進步日新月異，中國醫大附設醫院不僅提供以「病人為中心」的友善服務，更投入很多心力，延攬國內外優秀人才和研究團隊發展尖端醫療，不斷提升醫療特色與品質，唯有精益求精，好還要更好，才能成為民眾最信賴的健康守護者。

中國醫藥大學暨附設醫院的跨領域科研團隊發展尖端醫療特色，與三家合作企業參展聚焦的亮點包括：

(1)新冠肺炎抗疫科研團隊

新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情不斷蔓延，造成全世界重大的災難；中國醫藥大學暨醫療體系責無旁貸的肩負起防疫與醫療責任，並發表七篇相關論文，其中一篇防疫評論專文刊登在國際頂尖期刊《Science》。

洪明奇校長親自領軍新冠肺炎抗疫科研團隊表現出色，一方面深入研究病毒及細胞的關鍵蛋白並建立高通量藥物篩選系統；另一方面積極發展傳統中草藥的分子及細胞生物學，加速抗冠標靶藥物開發，為尋找治療抗冠肺炎開啟一線曙光，讓台灣在國際抗疫舞台發光發熱。

(2)頂尖癌症研究(先進療法)

中國醫藥大學暨醫療體系針對癌症精準醫學研究，聚焦系統生物學、腫瘤免疫學、表觀遺傳學、微環境學四大主軸，並取得豐碩的成果，期能對提升生技醫藥產業作出貢獻。

不僅如此，洪明奇校長帶領國際研究團隊合作，發現肝癌治療新標靶(磷酸化PCK1)，成果刊登頂尖國際期刊“自然”《Nature》，深具臨床價值；研究團隊並與附設醫院合作進行臨床試驗，積極開發新穎癌症生物標誌及標靶治療，以提升精準醫療之成效。

(3)開發「具骨關節炎標靶潤滑功能之玻尿酸針劑」

中國醫大洪士杰教授與林進裕助理教授SPARK培訓團隊，成功開發出具有針對關節炎軟骨細胞標靶特性的新型關節潤滑補充劑；該項產品利用專一標定骨關節炎之短鏈胜肽，修飾玻尿酸，提高改質玻尿酸附著於破損關節面之能力，作為關節炎之潤滑補充注射劑，減低關節軟骨間物理性摩擦與關節炎之加速惡化。該項產品具有類似於『巡弋、導航』的功能，加強導引至壞損的軟骨組織與細胞位置。

(4)創新研發「精準性檢驗類風濕性關節炎之診斷套組」

榮獲2019國家新創獎的中醫大免疫醫學研發中心主任蔡嘉哲教授研發團隊，創新研發的新穎性胜肽能作為診斷類風濕性關節炎之檢測方法，類風濕性關節炎屬於一種慢性發炎且具破壞性的自體免疫疾病，經科技部審查評估具有產品導向及市場應用潛力，榮獲今年學研成果銜接產業開發商品的「育苗專案計畫」獎助，預期能使病患早期診斷並提早治療，有效降低後續的醫療負擔並提升生活品質。

●附設醫院合作企業-長聖國際生技 (細胞治療的前驅者)

長聖國際生技致力於研究開發免疫細胞與幹細胞療法，對相關病症給予新的治療契機，並針對每個人的差異給予個人化的精準醫療，是全方位細胞療法之新藥研發公司。

面對新冠肺炎疫情，長聖研發的異體臍帶幹細胞(UMSC01)用於治療新冠肺炎確診患者，除了已獲台灣衛福部核准恩慈療法、財團法人醫藥品查驗中心(CDE)認證對新冠肺炎藥物研發具潛力之藥物外，也同步申請美國FDA緊急使用核准進行臨床試驗，參與抗疫國家隊不遺餘力，表現相當卓越亮眼。

除了新冠肺炎，對於逐年增加的癌症患者，長聖公司積極推動細胞治療對抗癌症，依據特管辦法，長聖公司不僅提供自體免疫樹突細胞（DC）治療，同時也在今年5月獲得衛福部核准，將DC與細胞因子誘導的殺手細胞（CIK）結合成為樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞療法(DC-CIK)。

長聖公司也積極與全台各醫療院所合作申請，目前已與17家大型醫療院所合作及有7家醫療機構獲得衛福部核准收案，治療人數超過30位，讓癌友露出生命的曙光，嘉惠更多病人。

另外，長聖公司也相當重視新藥臨床試驗的進展，除了因應新冠肺炎所進行的臨床試驗外，樹突細胞腫瘤疫苗（ADCV）治療多型性膠質母細胞瘤（俗稱惡性腦瘤，GBM）正在進行台灣衛福部的2期臨床試驗；此外，異體臍帶幹細胞（UMSC01）治療心肌梗塞及腦中風第一期臨床試驗也在進行中，期許為人類的再生醫療做出重大的貢獻。

●附設醫院合作企業-長佳智能公司 (醫療AI 2.0)

長佳智能公司除了展示醫療AI輔助疾病判讀系統之外，將首度曝光最新研發的醫療大數據平台，當中的資料庫數據涵蓋全台人口分布，結合線上應用服務，將能簡單快速讓用戶自行開發各種AI模型與應用，可讓生醫產業快速導入進行產品AI化。

在精準健康方面，因應腎病已成為台灣國病，本次將展出醫師團隊藉由主題式資料庫所開發出的應用-急性腎損傷防護網與腎臟超音波智能輔助系統，精準協助患者做好個人健康管理。

●附設醫院合作企業-長陽生醫國際公司 (精準健康醫療的領航家)

長陽生醫國際(Ever Young BioDimension)是由中國醫藥大學與震旦集團合作創立的精準醫療服務公司，我們秉持著提供品質卓越、安全可靠以及美好健康的生活為宗旨，可依據每一位醫師的需求，提供客製化手術規劃服務，縮短手術時間及降低手術風險。同時，開發雲端平台與生醫材料，透過零距離的服務方式，可快速、精準的服務客戶，亦可掌握接軌國際的機會，擴大市場營運規模。

展望未來，長陽生醫國際仍持續與中國醫多維列印中心共同開發前瞻性產品，如器官晶片系統、生物墨水及電子列印感測器，為精準健康醫療產業貢獻一份心力，並提供醫療界高品質及安全的個人化服務，成為精準健康醫療的領導廠商。