半島精品店台灣首推「以茶佐餐」 聯手葉怡蘭 呈獻中秋高端送禮品味

星廚月餅禮盒搭配嚴選普洱茶 細味傳統演繹經典港式風情 全台巡迴推廣月餅名茶搭配 北中南百貨限定體驗

半島精品店馳名中外的「迷你奶黃月餅禮盒」於傳統港式月餅中脫穎而出，將中秋月餅提升至更高層次，三十多年來極受推崇，被譽為香江經典。乘著近年盛行的養生之風，今年在台於遠東百貨信義A13，首度邀請知名飲食生活作家葉怡蘭設計「以茶佐餐」，嚴選半島精品店4種經典茶款佐搭，以月餅搭配名茶彰顯品味，開創美味新風潮，成為中秋節高端送禮首選。

承襲香港近百年滋味 半島精品店延續經典產品 首推輕巧新裝送禮自奉佳宜

半島精品店今年在台共推出7款月餅禮盒，除了傳統經典的「迷你奶黃月餅」和「蓮蓉系列月餅」，以及去年限量熱銷由米其林星級名廚鄧志強師傅構思的核桃和桂圓兩種口味「星廚月餅」和融入4款半島名茶的「名茶奶黃系列月餅」，今年首度引進「主廚推薦奶黃月餅禮盒 – 4入」定價880元，不到千元即可入手半島中秋禮盒，滿足個人口福或精巧送禮需求，更是年輕族群展現品味的入門首選。

半島精品店台灣行銷總監汪居庸表示，「過往以『奶黃月餅禮盒』為最受台灣消費者喜愛的款式，去年首度在台推出的『名茶奶黃月餅禮盒』及『星廚月餅禮盒』，限量上市兩周即全數搶購一空，今年已備足以上三款禮盒數量，希望能滿足更多台灣消費者的送禮需求，期待疫情後市場復甦，開創更勝以往的銷售佳績。」此外，半島精品店更積極參與社會公益，今年中秋節聯合遠東百貨共同捐贈「半島迷你奶黃月餅」給予家扶基金會，共享美味之餘也為小朋友們帶來溫馨佳節氛圍。

半島精品店聯手葉怡蘭(圖左)呈獻 「以茶佐餐」月餅名茶搭配組合。圖／業者提供

聯手葉怡蘭推薦「以茶佐餐」 月餅搭配嚴選名茶呈獻中秋品味新風

鑽研於茶學領域二十餘年，品茶達人葉怡蘭對於「以茶佐餐」有著獨到見解：「我常形容茶是一種非常貼近日常生活的飲品，其滋味不濃烈搶眼，與日常餐食的搭配卻能和諧交融，而不喧賓奪主。尤其與糕點搭配享用，溫潤的茶水可以沖淡口中的甜膩，不同茶種獨有的風味與甜點相遇，總能引導出意想不到的絕佳滋味。」

今年半島精品店台灣邀請葉怡蘭設計「以茶佐餐」月餅搭配提案，於系列名茶中嚴選出4種風味茶款搭配半島經典口味月餅，月餅的甘甜與茶水的芳香交融，激發出迷人的火花，開創中秋月餅品味新風，呈獻更高層次的月餅品嚐體驗。

葉怡蘭更推崇以普洱茶搭配「半島酒店星廚月餅禮盒」的核桃、桂圓奶黃月餅。普洱茶渾厚的陳香可以突顯出核桃的堅果脂香，延伸桂圓果乾的煙燻氣息，其濃郁的茶感能夠包覆兩款月餅的甘甜，入口後不僅化解口中的甜膩，更將其滋味提升至更高的味覺層次。

以半島獨家秘方加上鹹蛋黃烘焙而成的「迷你奶黃月餅禮盒」，餅皮金黃薄嫩而內餡綿密鬆軟，撲鼻的醇厚奶香與縈繞喉頭的濃郁滋味，奠定其經典不敗的重要地位；葉怡蘭選以半島精品店大吉嶺紅茶搭配，兼融了產地特有的花果清香與紅茶扎實的質地，牽引出奶黃月餅純粹的鹹甘滋味與息息奶香。

而奶黃月餅與蛋黃黃蓮蓉月餅組合的「特賞雙輝月餅禮盒」，則推薦搭配產自印度私人茶莊手摘挑選的半島精選名茶葉，其茶香清爽怡人口感豐實，與蓮蓉的淡雅清香相映，烘托出整顆鹹蛋黃的濃郁香氣。

融入早餐茶、鐵觀音、伯爵茶及玫瑰紅茶四種熱門茶款製成的「半島迷你名茶奶黃月餅禮盒」，從香氣到風味都是最繽紛豐富的一款禮盒，葉怡蘭選以茶氣豐厚的伯爵紅茶佐搭，撲鼻的香氣透出幽幽柑橘果香，清雅的口感更襯托出四種不同口味月餅各別茶香。

「『以茶佐餐』的魅力在於透過不同茶種的搭配，能夠與月餅中的各種食材完美結合，詮釋出獨有的風味，堆疊出味覺的層次感。」今年葉怡蘭選用的搭配茶款中，普洱茶已於台灣銷售，伯爵茶與大吉嶺紅茶等半島系列名茶也將於8月開始陸續在台販售，為今年中秋帶來全新高端品味送禮選擇。

主廚推薦奶黃月餅搭配大吉嶺紅茶相互加乘滋味令人回味無窮。圖／業者提供

台灣首推自組中秋禮盒 首間旗艦店明年上旬開幕

觀察台灣送禮喜好講求多樣搭配與豐富性，半島精品店推出4款台灣限定中秋禮盒，依照不同需求可挑選大、小款禮盒，內容物包含經典奶黃月餅，更有半島頂級特釀香檳、普洱茶葉、杏仁酥、杏仁薄片、半島蛋捲、什錦黑巧克力片與辣椒豆瓣醬等多種搭配組合，中秋限定優惠價格2,600元起至5,680元。另外，針對講究送禮心意的需求，更可以依送禮對象喜好自組專屬禮盒，為今年中秋節帶來更多元的選擇。

半島精品店駐台灣市場超過15年，除了中秋月餅，其中式傳統醬料、中西式點心、茶葉、巧克力等招牌商品，都是深受台灣消費者喜愛的熱門伴手禮。看好台灣消費市場潛力，半島精品店預計於2021年上旬在台北開設台灣首間半島精品店旗艦店，提供與香港同步且比百貨專櫃更齊全的商品，期盼為台灣消費者帶來更多元且原汁原味的精品購物體驗。

藝人貴賓現場體驗「以茶佐餐」月餅名茶搭配 (左至右 – Bebe 杜姸、Yuri 陳怡叡、阿KEN、廖曉彤) 。圖／業者提供

北中南百貨巡迴推廣月餅名茶搭配 活動限定優惠與官網會員好禮放送

半島精品店將於8月起展開在台灣北中南百貨巡迴活動，呈現香港半島精品店中秋節店面風格，打造傳統經典的佳節氛圍，並於現場提供「以茶佐餐」體驗，邀請更多消費者一起品嚐半島精品店月餅與名茶搭配的絕佳滋味。因應目前國際旅遊現狀，半島精品店更帶入半島酒店極具象徵性的門僮搭配現場試吃體驗，讓台灣消費者在國內就能感受到半島酒店的高端品味。

有別以往快閃店型式，半島精品店將於8月22日、8月29日和9月5日分別在高雄漢神百貨本館、台中大遠百 TOP CITY 店和台北101舉辦周末限定活動。現場將由主持人與消費者進行整點活動，參與互動即可參加抽獎遊戲，多種品牌好禮現場大方送。

半島精品店台灣官網即日起已正式上線，邀請消費者於中秋節前登錄成為官網會員，並將抽出三位會員送出精美好禮，最大獎可獲得價值8,888元的半島特級禮盒組(奶黃八入月餅禮盒乙盒、名茶月餅禮盒乙盒、原味蝴蝶酥16入、巧克力片12入、XO醬乙罐、原味龍鬚糖9入)，詳細活動資訊與獎項將於半島精品店台灣 Facebook 官方粉絲專頁發布。