2020國家卓越建設獎得獎名單出爐

臺灣建築之美，耀眼國際！中華民國不動產協進會主辦、不動產業界年度最高盛會—2020國家卓越建設獎7月23日晚上在王朝大酒店舉行隆重頒獎典禮。產官學各界重量級人物，與所有公私部門得獎單位共同分享得獎喜悅。世界不動產聯盟會長佛倫提諾‧杜拉利亞Mr. Florentino Dulalia以錄影方式祝賀所有得獎者在台灣不動產業界的卓越貢獻，國家卓越建設獎的舉辦完美體現了世界不動產聯盟（FIABCI）的精神。

國家卓越建設獎不遺餘力挖掘台灣公私部門優良建設與工程，將台灣建築之美展現在國人與世界的眼前。國家卓越建設獎今年邁入第15屆，秉持對建設品質高標準、高要求的堅持，十餘年來評選標準與全球卓越建設獎的同步，歷年來深受公私部門的肯定與重視，今年更吸引逾150件作品參賽，盛況空前。

「國家卓越建設獎是這個領域的奧斯卡獎，能夠得獎可以說是最高的榮幸，榮耀不僅屬於個人，也屬於單位。」副總統賴清德出席頒獎典禮，肯定該獎項推動臺灣在建設或建築上的進步，也希望未來大家一起努力，讓臺灣建築不僅可以因應氣候變遷的問題、照顧到年長者的居住需求，且能兼顧「智慧綠建築」，引領臺灣整體的進步。

賴清德也特別感謝主辦單位林長勲理事長所率領的「中華民國不動產協進會」對政府的協助，就好比是業界與政府的橋梁，協助政府推動公共政策，也給予相當多建設性的建言，並針砭政府的執政，提供業界一個更好的發揮空間；該會所舉辦的國家卓越建設獎更引領公共建設跟私人建築的進步。

賴清德也恭喜所有得獎者，預期未來每一位得獎者的作品或是進一步的建設，一定可以成為國人在該領域的表率，推動臺灣在建設或建築上的進步。

賴清德表示，我們國家的公共建設，不管是中央或地方，都已經朝向以人為本、環境永續及友善創新，同時也兼顧到弱勢照顧；私人建築從一開始的遮風避雨，再來是提供安全保護，現在已經可以看到要融入周遭的地理環境，也融入當地的文化傳統，更進一步符合綠建築的標準，這都是中華民國不動產協進會推動國家卓越建設獎，帶來的良性循環，值得肯定。

賴清德指出，國家在進步，國際社會也在進步，希望林理事長率領的團隊及嘉賓共同努力，在未來能朝三個方向繼續加油。首先，是因應氣候變遷，過去的刻板印象都認為南部比較熱，北部應該相對涼爽，但是熱島效應的影響讓情況改變，現在臺南市的溫度比臺北市都少個3、4度。在這種狀況下，我們一定要用建築的手法，來解決這個問題。

賴清德也指出，台灣人口老化問題非常嚴重，今年2020年65歲以上的長輩約占人口數15.6%，未來可能會持續增加，希望未來的建築，也能夠針對長輩的需求來設計建造，解決社會的問題。

面對工業4.0新時代的來臨，賴清德也建議，我們的建築要智慧化，希望經由大家的努力，讓臺灣建築不僅可以因應氣候變遷的問題、照顧到年長者的居住需求，且能兼顧智慧綠建築，引領臺灣整體的進步。

不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會理事長林長勲表示，今年國家卓越建設獎的參選件數超過150件，整體建設作品的水準大幅提升，不論在規劃設計、施工品質、管理維護等方面，都有長足的進步；環境文化、都市更新及社會住宅，更是各具特色，顯示臺灣已從單純的硬體建設進一步追求能與環境互動、與自然的風與光交流對話，將人文底蘊的生活空間完整呈現。

評審團總召集人黃南淵強調，評審團秉持「守護環保、善盡人文精神、發揮在地文化特色」的理念，每年修訂評選標準，今年獲得卓越獎的作品各具特色，包含重視智慧綠建築所帶來的節能減碳與安全便利、友善親水環境之生物多樣性與生態空間營造、發揮人文精神的無障礙空間與更和諧的都市景觀、提升高齡者照護品質的社會住宅，及更具人性化與智慧導向的交通建設。

今年「國土建設特別貢獻獎」的得獎人為臺南市政府市長黃偉哲、臺中市政府秘書長黃崇典、中國文化大學環境設計學院景觀學系系主任郭瓊瑩。「年度建築人物獎」得主德昌營造公司董事長黃政勇。新竹市政府「新竹漁人碼頭國際風箏廣場暨親子沙灘工程」、將捷公司「將捷國際商業大樓」、鉅虹建設公司「鉅虹閱上景」分獲「綜合成就獎」榮銜。

副總統賴清德（中）、不動產協進會理事長林長勲(左一)、評審團總召集人黃南淵(右一)與國土建設特別貢獻獎得獎人臺南市長黃偉哲(左三)、臺中市府秘書長黃崇典(右三)、文化大學環境設計學院景觀學系系主任郭瓊瑩(左二)，年度建築人物獎德昌營造董事長黃政勇(右二)共享得獎榮耀。圖／主辦單位提供

出席貴賓國家卓越建設獎頒獎典禮暨晚宴的貴賓冠蓋雲集，除了頒獎人副總統賴清德，還包括行政院秘書長李孟諺、內政部政務次長花敬群、交通部政務次長陳彥伯、內政部營建署署長吳欣修、內政部建築研究所所長王榮進、臺南市市長黃偉哲、花蓮縣縣長徐榛蔚、桃園市副市長李憲明、臺中市秘書長黃崇典、新竹市秘書長陳章賢，到場貴賓見證得獎單位的付出與努力。

今年度全球卓越建設獎頒獎典禮因新冠肺炎影響延至明年舉行，主辦單位世界不動產聯盟在7月16日公佈2020得獎名單，臺灣獲得三金五銀的耀眼成績，得獎單位也在當晚接受副總統的頒獎。

副總統賴清德(中)頒發2020全球卓越建設獎臺灣得主，金獎得獎代表依序為行政院農業委員會水土保持局花蓮分局長陳淑媛(左五)、桃園市副市長李憲明(右五)、大毅行旅總經理林隆深(左四)，銀獎代表鉅虹建設副總經理林俊國(右四)、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀(右三)、新竹市秘書長陳章賢(左三)、新北市城鄉發展局局長黃一平(右二)、桃園市工務局副局長陳智仁(左二)，並與中華民國不動產協進會理事長林長勲(左一)、2020評審團總召集人黃南淵(右一)共同合影。圖／主辦單位提供

中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會秘書長黃世孟表示，多年來不動產協進會積極協助台灣不動產業界發展，並提供專業的公開交流平台，邀請各界互相分享知識及不動產資訊。配合現今臺灣不動產最重要的議題之一，去年12月舉辦「都市更新與社會住宅論壇」，反應熱烈。黃世孟感謝所有投入參與今年國家卓越建設獎的得獎單位、評審委員、工作團隊及贊助單位，「因各位的付出，才能超越卓越，更上一層樓！」

得獎作品除在國內廣為宣傳外，自2016年起，每年更遠赴新加坡、馬來西亞、泰國等地的建築建材展，宣傳我國的優秀建設及工程，引起廣大迴響。黃世孟期盼我國公私部門都能繼續追求卓越的品質，建構永續、宜居的生活環境，營造寶島的美好風光。