高山清新透澈的天空 福壽山農場月月辦觀星活動
遊客滿意度最高的星空導覽
在高山地區因為空氣清新，所以有相當透澈的天空，而且少了都市的光害，晚上的星空美麗的令人難忘，福壽山農場巫嘉昌場長說，福壽山農場自從106年起已經連續3年推廣星空導覽活動，除了特定的天文活動，每週五、六、日的網上都有星空導覽，來到農場的遊客全部免費參加，在導覽老師的解說下，帶給大家美麗的星空與精彩星座的故事。
七夕浪漫的愛情故事與夏天的璀璨銀河
巫嘉昌場長說夏天的星空最讓人驚豔的莫過於掛在天空中的銀河，在高山農場晚上走出戶外抬頭就可以欣賞到讓人屏息的銀河星空，銀河中最浪漫的故事當然就是銀河兩端的牛郎星與織女星，夏天的晚上在農場可以看到織女星與牛郎星從東邊緩緩升起，遊客一邊聽著導覽老師述說動人的愛情故事，一邊看著浩瀚星空銀河，更能融入這千古流傳的浪漫愛情。
八月星空重頭戲 英仙座流星雨
於8月19~24日英仙座流星雨最大值期間，農場當然也安排了星空導覽，預估每小時可達110顆的流星，還不趕快把願望清單列出來，見一顆流星喊一個願望，想要觀測這驚人流星量，就別錯過福壽山農場星空導覽。
生態環境曁天文觀測營
福壽山海拔高視野廣，夜晚的天空更是罩上滿天星斗，尤其「露營區」更是無光害的最佳觀星地點。巫嘉昌場長表示農場生態環境相當豐富，農場為增加民眾天文知識、培養實際觀星的能力及經驗，首次辦理三天兩夜的夏令營活動，特別邀請天文(臺北市立天文館專業天文講師)、生態(福壽山農場專業講師)老師與「您」一起，來拜訪「夏季銀河、認識織女牛郎、南斗星君、北斗星君。考試到底該拜哪一位神明呢?所謂姜太公釣魚在哪釣魚呢?」無論希臘故事或中國故事，等您一起來探個究竟，一同享受星光的洗禮。
活動說明：
(一)活動地點：福壽山農場、露營區、天池。
(二)参加對象：此次活動採以「家庭露營方式」，凡對天文有興趣及愛好大自然的民眾皆可参加。
(三)時間名額：109年8月14日(星期五)至8月16日(星期日)，三天兩夜。名額計60名(16個家庭)。
備註：如遇颱風地震豪雨等不可抗拒因素，本農場保有延期辦理或全額退費之權利。
(四)收費方式：(分住宿費與報名費)
1.住宿費：住宿採露營方式，以帳篷為單位，每帳1400元(營位使用兩天，營帳、營具需自備)。
2.報名費：每位學員1750元整。(含自助式早餐、午&晚餐合菜、門票、保險。)
(五)報名方式：採電話預約報名方式，完成報名費繳費手續及完成報名，報名期限即日起至8月10日或額滿截止。
(六)報到方式：學員請於109年8月14日(星期五)13:00~13:30於福壽山農場二樓會議室辦理報到。
(七)交通方式：活動課程場地移動方式，採自家駕車為主，建議自行開車。
(八)洽詢報名電話:0800-073999或(04)25989202。
福壽山農場系列星空導覽
每週五、六、日晚間7時，於福壽山農場旅遊服務中心免費參加，由導覽老師帶大家解說天文知識、星象盤使用及戶外精彩的星空導覽，遊客滿意度100%的精采活動，來到高山千萬別錯過。
特殊天文導覽加場時間
109/07/24~29牛郎織女銀河季(夏季銀河)
109/08/14~16生態環境曁天文觀測營
109/08/19~24英勇的英仙座(英仙座流星雨)
109/09/03~07秋季飛馬座的故事(秋季星空)
109/10/08~12秋季王族與海族的故事(秋季星空)
109/11/20~24秋季雙魚座的故事(秋季星空)
109/12/18~21能平定風浪的雙子座(雙子座流星雨)
《福壽山農場 資訊》
地址：42492台中市和平區梨山里福壽路29號
電話：0800-073999
網址：https://www.fushoushan.com.tw/
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