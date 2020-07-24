高山清新透澈的天空 福壽山農場月月辦觀星活動

遊客滿意度最高的星空導覽

在高山地區因為空氣清新，所以有相當透澈的天空，而且少了都市的光害，晚上的星空美麗的令人難忘，福壽山農場巫嘉昌場長說，福壽山農場自從106年起已經連續3年推廣星空導覽活動，除了特定的天文活動，每週五、六、日的網上都有星空導覽，來到農場的遊客全部免費參加，在導覽老師的解說下，帶給大家美麗的星空與精彩星座的故事。

七夕浪漫的愛情故事與夏天的璀璨銀河

巫嘉昌場長說夏天的星空最讓人驚豔的莫過於掛在天空中的銀河，在高山農場晚上走出戶外抬頭就可以欣賞到讓人屏息的銀河星空，銀河中最浪漫的故事當然就是銀河兩端的牛郎星與織女星，夏天的晚上在農場可以看到織女星與牛郎星從東邊緩緩升起，遊客一邊聽著導覽老師述說動人的愛情故事，一邊看著浩瀚星空銀河，更能融入這千古流傳的浪漫愛情。

八月星空重頭戲 英仙座流星雨

於8月19~24日英仙座流星雨最大值期間，農場當然也安排了星空導覽，預估每小時可達110顆的流星，還不趕快把願望清單列出來，見一顆流星喊一個願望，想要觀測這驚人流星量，就別錯過福壽山農場星空導覽。

生態環境曁天文觀測營

福壽山海拔高視野廣，夜晚的天空更是罩上滿天星斗，尤其「露營區」更是無光害的最佳觀星地點。巫嘉昌場長表示農場生態環境相當豐富，農場為增加民眾天文知識、培養實際觀星的能力及經驗，首次辦理三天兩夜的夏令營活動，特別邀請天文(臺北市立天文館專業天文講師)、生態(福壽山農場專業講師)老師與「您」一起，來拜訪「夏季銀河、認識織女牛郎、南斗星君、北斗星君。考試到底該拜哪一位神明呢?所謂姜太公釣魚在哪釣魚呢?」無論希臘故事或中國故事，等您一起來探個究竟，一同享受星光的洗禮。

活動說明：

(一)活動地點：福壽山農場、露營區、天池。

(二)参加對象：此次活動採以「家庭露營方式」，凡對天文有興趣及愛好大自然的民眾皆可参加。

(三)時間名額：109年8月14日(星期五)至8月16日(星期日)，三天兩夜。名額計60名(16個家庭)。

備註：如遇颱風地震豪雨等不可抗拒因素，本農場保有延期辦理或全額退費之權利。

(四)收費方式：(分住宿費與報名費)

1.住宿費：住宿採露營方式，以帳篷為單位，每帳1400元(營位使用兩天，營帳、營具需自備)。

2.報名費：每位學員1750元整。(含自助式早餐、午&晚餐合菜、門票、保險。)

(五)報名方式：採電話預約報名方式，完成報名費繳費手續及完成報名，報名期限即日起至8月10日或額滿截止。

(六)報到方式：學員請於109年8月14日(星期五)13:00~13:30於福壽山農場二樓會議室辦理報到。

(七)交通方式：活動課程場地移動方式，採自家駕車為主，建議自行開車。

(八)洽詢報名電話:0800-073999或(04)25989202。