提提研打造Labo De TTM 數千美妝客爭相朝聖

國際級面膜專家-提提研繼前兩年以藝術殿堂「羅浮誇宮」及法式「咖啡沙龍」驚豔美妝界後，今年再以甜點界的最高殿堂「法式甜點」為繆思，參與今年為期4天在台北南港展覽館2館所舉辦的亞洲美容保養暨生技保健大展。 提提研於展場打造全球首座「Labo De TTM」主題展區，以法式甜點的精緻製程，優雅詮釋面膜製作過程中所秉持的嚴謹態度，企圖讓消費者感受一片不簡單的面膜，從精華液到鋁袋布膜的層層關卡都是精挑細選。同步推出提提研耗時五年研發的最強新品「黑蜂蜜活酵平恆膜」，以及數十萬鐵粉期待許久的限量周邊經典黑磚行李箱，成為展場中最受注目之焦點，讓民眾感受「征服法國的台灣面膜」迷人魅力。

TTM黑蜂蜜完美自造組。圖／提提研提供

Labo De TTM的主題展區規劃了品牌體驗和商品販售兩大專區，其中商品販售區包含最受注目的新品，為提提研耗時五年研發的首款水洗式面膜「黑蜂蜜活酵平恆膜」，不僅能維持肌膚微生態平衡，更能天天使用補足片狀面膜的保養空窗期，搭配台灣百年工藝刷具專家-LSY林三益的經典敷膜刷，以及史上最滿意的面膜「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」所組成的「黑蜂蜜完美自造組」，堪稱此次最值得入手的限量人氣組合。

提提研營運長王映築親臨展會現場，近距離與民眾互動。圖／提提研提供



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