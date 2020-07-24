早安美芝城推「早安饗樂振興3倍驚喜抽」活動 頭獎亞洲最大總統Villa住宿券

因應後疫情時代來臨，國內首家早午餐連鎖品牌早安美芝城響應政府振興3倍券政策，加碼推出「早安饗樂振興3倍驚喜抽」回饋活動，消費者只要於7月20日至9月30日止，前往全台指定門市，當日消費滿200元即可獲得早安饗樂刮刮卡乙張，高達超過數千個豐富獎項100％中獎率，頭獎更大方祭出享譽亞洲最大的台東池上日暉國際度假村總統Villa住宿券，歡迎消費者至門市品嘗美味餐點。

「早安饗樂振興3倍驚喜抽」限時72天搶住總統Villa

早安美芝城指出，為呼應品牌期望帶給消費者愉快與舒適的心情，來享受高品質早餐的初衷，頭獎祭出台東池上日暉國際度假村總統Villa住宿券，其他獎項包含關西六福莊生態度假旅館一泊一食及六福村門票兌換券、大溪威斯汀酒店豪華套房住宿券、墾丁華泰瑞苑度假飯店花園套房住宿券、老爺酒店集團聯合住宿券，以及各式豐富餐點抵用券。

民眾若掃描刮刮卡上的QR Code填寫線上回函，還有機會獲得特獎─墾丁華泰瑞苑度假飯店總統套房住宿券，市價為41,800元，欲瞭解詳細活動辦法及獎項內容，歡迎民眾前往官方網頁瀏覽洽詢http://event.macc.com.tw/

台東池上日暉國際度假村。圖／早安美芝城提供

早安美芝選用在地優良農畜產品 精選4款人氣美食

結合這波回饋活動，早安美芝城精選出4款人氣熱賣商品，「招牌豬肉堡」採用100％完整前腿肉製作，搭配新鮮洋蔥、紅蘿蔔和美生菜，無添加防腐劑與色素，讓消費者能品嘗美味營養雙滿分的早午餐，CP值高；「高讚塔豬柳蛋餅」更是老少咸宜必點招牌之一，嚴選豬肉界精品─究好豬的後腿肉，搭配新鮮九層塔佐以台式熱炒，肉香滿溢卻不油不膩，賦予傳統蛋餅絕佳新滋味；「薯泥丹麥吐司」使用頂級奶油與麵粉製成的丹麥吐司，外酥內軟口感並搭配新鮮馬鈴薯泥與生菜，清爽無負擔，成功擄獲廣大女性消費者的芳心，；「台灣甜心甘薯條」選用優質地瓜品牌－瓜瓜園的台農57號地瓜，富含膳食纖維及多種維生素，金黃酥脆的外皮口感卻蘊藏著綿密香郁的內餡滋味，適合早午餐搭配主食的畫龍點睛小物。

早安美芝城人氣商品薯泥丹麥吐司，成功擄獲女性消費者的心。圖／早安美芝城提供

早安美芝城秉持著「熟悉、舒適、健康、活力、安心」的企業經營理念，堅持提供好食材與用餐環境給消費者，旗下中央工廠榮獲HACCP國際認證，嚴格把關食材品質，期盼帶給顧客一致與高標準消費體驗。協理林柏均表示：「早餐是民眾每天最重要的小事，我們用心把每件小事做好，希望可以開啟大家美好每一天。」因此與台灣本地重視自然健康優質食材供應商，如溯源履歷、人道飼養的「究好豬」、小農知名品牌「鮮乳坊」、高品質蛋品「大武山雞蛋」及「禾蛋」合作。

早安美芝城創立於1983年，從台南發跡，歷經30餘年不斷突破創新，目前逾千家加盟店，並有超過40家品牌概念店將理念與精神深入市場，提供優質餐飲開啟每個城市美好的一天。近年更攜手「台南三寶」－林百貨、安平樹屋與藍晒圖的幕後推手「打開聯合團隊」建築大師劉國滄，賦予品牌視覺及店裝系統全新規畫，持續帶給民眾美好的早午餐體驗。