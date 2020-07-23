好友范可欽推薦, 林沖多年腿疾奇蹟好轉，立志95歲巨蛋開唱

以一曲《鑽石鑽石亮晶晶》走紅一甲子的86歲「鑽石歌王」林沖近年為膝蓋退化所苦，無法爬高，最喜歡的唱跳表演也全部暫停，好友范可欽不忍心看他痛苦難行，透過紀寶如牽線到台中接受身體調理，重現俐落唱跳，林沖數度哽咽說：「95歲我還要在小巨蛋開唱！」

「台灣貓王」林沖與74歲藝術歌后閻荷婷身體狀況都不是太好，閻荷婷多年來一直為膝蓋、腰椎所苦，之前從樓梯摔下來脊椎受傷開了四次刀，打了15個鋼釘，過去只能夠靠助行器拐杖，曾寸步難行，一個月出不了一次門，昨（22日）在演藝圈好友澎澎、紀寶如等見證下，兩人一起唱歌跳舞，相擁而泣。

兩個半月的努力，林沖護膝有成，終於在好友面前盛裝高歌，又哭又笑，他許下攻蛋計畫，「能夠站起來，就可以唱歌、跳舞、登台演出，是我最大的快樂和希望來源。」閻荷婷說：「我領過輕度殘障證明，坐輪椅，拿輔助器。躺在床上不能動，20多年來，常常痛到快要活不下去。因緣際會找到護膝調理2個月。現在可以騎摩托車出門。半蹲起立輕而易舉。

紀寶如因為肩膀痛、三酸甘油脂過高，紀麗如膝蓋退化，林松義帕金森氏症，司馬玉嬌、澎澎、文香也有腰椎問題，昨天他們全部加入范可欽發起的「明星I fine團」。范可欽說：「搬來台中之後，我一直在署立台中醫院對面的中醫診所調理身體，我也希望我可以站起來走出去，所以多年來一直在試各種復健身體的方式，真的能幫助到同是輪椅族的林沖、閻荷婷，他們現在活蹦亂跳。我一年半前在公車上摔傷，開刀時一度病危。現在真的變好很多。

就算親眼見到也難以置信，86歲林沖做夢也沒想到有今天！！！