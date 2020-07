與靈魂共舞 以生命雕鑄情感 張蓬潔舞出當代新水墨

才華洋溢、對創作充滿熱情的張蓬潔,曾入圍第一屆漫畫金像獎與信誼幼兒文學獎等多項榮譽,在創作過30多本繪本與多張音樂專輯及主持廣播節目後,今年首度推出「奔墨.雕文-—張蓬潔水墨雕塑展」,此為她創作歷程中最重要的生命轉向,也開創其藝術生涯全新的起點。

此展邀請知名藝評家蕭瓊瑞教授擔任策展人,他說:「水墨和書法是東方傳統創作體系中

的兩大支柱,張蓬潔此次的個展正是對這兩大支柱的重新挑戰與詮釋」。此次展覽結合行動水墨和書法雕塑,張蓬潔以身、心、靈整合的動能,迸發出無比巨大的強度,以充滿生命的力量來書寫她的創作。

張蓬潔表示,她一直在思考:「如果筆有生命,會是什麼樣子?把自己想像、模擬成一支毛筆,結合肢體動作,這自發性的書寫狀態會出現什麼樣的畫面?」她開始回應自己成為一支筆的好奇,在超大型畫布與畫紙中,她全身沾滿墨汁,以身體奔跑的不等速度、舞蹈的瞬間肢體轉換,精準計算分析時間與媒材的相互關係與影響,呈現出一幅幅顛覆傳統水墨觀念的行動式作品。

除了巨型的「奔墨」作品外,此次展出含括「雕文」立體書法文字,張蓬潔的文字雕塑原型來自書法家母親,她以文字的造型表達對自身文化的敬崇與反思,用不鏽鋼、黃銅、水晶等多媒材呈現;其中最特別的一件是「水晶山」雕塑作品,以施華洛世奇水晶元素貼製而成,這款與法國知名品牌迪奧共同研發出的水晶切面光亮閃爍,不僅散發出如北極光的耀眼奪目,也在製作時因其亮度太高易傷眼睛,耗費多時才完成(2018年-2020年)。

為了讓更多喜愛藝術的朋友瞭解藝術家的創作理念,展覽特別邀請Art Taipei共同創辦人黃河老師於八月十五日開展當日下午兩點舉辦「紙墨抒胸壑。雕刀展萬象—張蓬潔的藝術行旅」講座及策展人暨國立成功大學歷史系所名譽教授蕭瓊瑞老師於八月二十二日星期六下午兩點舉辦「奔墨.雕文.一俠女—張蓬潔的書畫創作」講座,介紹其橫跨水墨與雕塑的藝術實踐過程。 兩場均為免費講座,誠摯的歡迎大家參加。

張蓬潔

個人經歷:

2016~2019 現任台灣好主意藝術協會理事長、專職藝術家

1996~1999 曾任流行音樂人團契總幹事

1990~2010 創作30餘本童書繪本與漫畫、多張音樂CD專輯(請參附錄)

1988 成立工作室為各大報章雜誌繪製插圖

作品聯展:

2017 「祝福亞洲」華人視覺藝術家邀請展,香港銅鑼灣中央圖書館展覽廳。

2016 「河流.亞洲.宇宙光」好主意跨界藝術節,台北松菸文創園區2號、3號倉庫。

2015 「連結與分享」好主意春展,台北義大利藝廊&優席夫美學空間。

2013 「勿聲張」吳東穎、盛正德、張蓬潔憂鬱症關懷聯展,MEME覓空間。

2011 「繪本花園」台灣兒童圖畫書百人插畫展,國立台灣美術館。

2011 「異象藝象」跨界藝術聯展,台北國父紀念館。

2006 「愛之盼」真理堂聖誕藝術節4人聯展,台北真理堂。

2000 「飛越2000漫畫展」台北市立圖書館中崙分館7樓藝廊。

2002 「本土漫畫家童畫插畫展」台北國父紀念館。

2001 「海峽兩岸環境保護漫畫大展」,台北國父紀念館。

1991 插畫聯展,宇宙光關懷中心。

作品發表(漫畫、插畫):

1984~2003 國語日報、中國時報、聯合報、民生報、宇宙光、幼獅少年、

光華雜誌、基督教論壇報、儂儂月刊、美麗佳人…等。

作品收錄:

2017 台灣近代雕塑史(藝術家雜誌社出版,P.339)

2000 世界漫畫大師作品集(香港漫畫聯會出版,P.280)

1999 『14th INTERNATIONAL BIENNIAL OF HUMOUR AND SATIRE IN THE

ARTS GABROVO ’99, BULGARIA 世界漫畫年鑑』

1997 日本插畫年鑑 The lllustration World NO.1(Keystone lnc. P.204~207…)

作品獲獎:

2007 行政院衛生署健康好書兒童及青少年推介獎

2003 第二屆台灣國際漫畫大賽佳作

2003 新聞局優良有聲CD出版品

2002 入圍第一屆漫畫金像獎

2002 統一企業有情世界漫畫社會組第二名

2001 好書大家讀

2001 民國90年台北市立圖書館借閱最高的本土創作圖畫書

1999 好書大家讀

1999 第11屆信誼幼兒文學獎圖畫書創作獎

1997 國立編譯館優良漫畫第二名

1982 全國針筆插畫獎

圖像授權:

2011 香港小兒圖書館公共空間

2016 彩色豆繪本衍生文具系列商品(華宣出版社)

1996~2001 日本Keystone lnc全球插畫代理

跨領域創作

2017 《倆口子》,道聲出版社。

2012 台灣的命定音樂劇:詞曲創作&背景音樂創作

2010 創作童書:《仁愛》、《喜樂》、《恩慈》、《良善》、《和平》,使徒出版社。

2009 創作童書:《忍耐》,使徒出版社。

2008 創作童書:《信實》、《溫柔》、《節制》,使徒出版社。

2007 創作童書:《說話》、《感謝》、《我》,道聲出版社。

2007 創作漫畫:P91(詩篇91篇~~我們的保護者),道聲出版社。

2006~2008 創作童書繪本:《氣球國》、《東東村的雙胞胎》,香港文林出版社。

2006 創作童書繪本:《彩色豆》,道聲出版社。

2005 愛獻國的聖誕夜音樂劇:全劇詞曲創作。

2004 創作兒童繪本:《害羞小公主》、《哈啾小王子》、詞曲創作、兒歌CD,信誼基金出版社。

2004 創作童書繪本:《哇!好亂》,香港文林出版社。

2003 『天亮了,不怕』關懷憂鬱症創作專輯CD。

2002 創作兒童繪本:《天父》、《禱告》、《愛》,(中文版、簡字版、英文版),

道聲出版社。

2002 家有五寶2,道聲出版社。

2001~2002 創作兒童繪本:《眼鏡公主》、《蛀牙王子》、兒童歌曲、

兒歌CD(現有香港版、中文版、韓文版&簡體字版),信誼基金出版社。

1999~2000 創作兒童繪本:《胖國王》、《瘦皇后》、兒童歌曲、音樂CD(現有香港版、中文版、韓文版&簡體字版),信誼基金出版社。

1998 王力宏精選集A1主打歌『因為有你』CD。

1997 家有五寶1,道聲出版社。

1995 『愛的頌歌』專輯CD。

1990 『心靈的翅膀』專輯。

中國時報&台灣醒報連載:4格漫畫《寶少芬》。

宇宙光連載:單格漫畫《哇哇猴》。

台灣世界展望會哈哈熊雜誌連載~多格漫畫《多多與加加》。

展覽名稱:奔墨.雕文-—張蓬潔水墨雕塑展

展覽時間:8/15(六) -8/29(六)

開幕茶會:8/15(六)10:30am

展出地點:國泰世華藝術中心 (台北市信義路五段108號B1)

展覽講座:8/15(六)14:00紙墨抒胸壑。雕刀展萬象-–張蓬潔的藝術行旅/黃河

8/22(六)14:00 奔墨.雕文.一俠女-–張蓬潔的書畫創作/蕭瓊瑞