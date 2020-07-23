機捷沿線誰最沾光? 三年前買在這 現漲近2成
桃園機捷自2017年通車後已三年半，截至2020年5月止，總運量更突破7,624多萬人次，對此台灣房屋調查沿線各站，自2017年到2020年房價漲跌變化，漲幅最大以A18高鐵桃園站漲18.7%奪冠，A22老街溪站漲16.2%居次， A17領航站漲14.0%名列第三，機捷沿線房市站上2字頭，1字頭房價漸成絕響。
台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，在就業、建設強勁表現下，替沿線各站加分不少，讓大小建商紛紛搶進，吸引雙北年輕首購族關注，而本次房價表現亮眼的A17、A18兩站，位處案量、話題皆吸睛的青埔特區，在建設和交屋助攻下，房價成長迅速；相較A22老街溪站則是受惠中壢區優勢，除了緊臨海華SOGO商圈，配合車站的人潮、商機，成為支撐當地房市的最大功臣。
搶搭青埔熱潮 A17、A18房價鍍金
江怡慧指出，房價漲最多的第一名，A18高鐵桃園站，除了高鐵、機捷共構優勢外，區域建設話題持續更是最大話題，刺激單價由25.2萬追漲至29.9萬，有華泰名品城與新光影城、置地廣場、Xpark水族館、IKEA旗艦店等，加上學區為雙語青埔國小優勢，尚有對往返各地的商務客，及在桃園機場、outlet等周邊就業人口，區內的住宅確實是吸引力十足；位於鄰站的A17領航，以書法公園、流行音樂廣場等利多建設為主軸，配合明星學區大園國際高中加持，確實吸引不少家長「孟母三遷」，周邊房價更從20.7萬走強升至23.6萬。
同樣在青埔特區核心內，A19站體育園區站則呈現價格修正，江怡慧表示，主是因推案量較大且多元，使得推案價格出現高低差距大影響所致。建議有鎖定青埔特區找屋的民眾，不妨趁現階段往推案開價，差距大的區域尋找符合自己的物件，多比較仍有機會找到不錯的「蘋果物件」。
第二名的A22老街溪站，雖進入動工黑暗期，價格不跌反漲，江怡慧分析，主因鄰接800坪商業用地(老街溪段4號用地)，市府採取50年地上權設定方式招商，得標者是由合和集團以2.81億元得標，近SOGO商圈與大同商圈，加上正面老街溪河岸之特殊景觀，期望能朝向河岸多元商業活動空間發展，營造出具有特色的新驛水岸商圈，日商插旗助益南桃園房市加乘效益。
又鄰近中壢火車站，人潮、商機洶湧，交通上到青埔高鐵車站也僅需10分鐘，加上搭乘捷運便能往返雙北，是通勤族的一大福利，房價也由每坪21萬上漲至24.4萬，她也補充，捷運待完成後網絡更臻完整，在桃園捷運綠線、鐵路地下化等題材助陣，未來性可說相當看好。
新北它最旺 泰山站漲7.7%
雙北則屬A1台北車站，及A5泰山兩站最搶眼，房價各上漲8.2%、7.7%，優美地產企研室主任林哲緯認為，台北車站近年在西區門戶計畫、忠孝路橋拆除等利多下，近期中山北路一段和林森北路一帶的電梯大樓、套房產品買氣較旺，也帶動周邊房價成長；而泰山站因近新莊成熟生活圈，但價格又比副都心4字頭房價門檻低，吸引首購族群，且近期也有塭仔圳重劃區重啟、五股泰山輕軌等議題加持，長線發展性相當可期。
江怡慧強調，桃園目前仍屬交通、建設及人口的成長黃金期，機捷沿線各站發展不一，但依照「房價跟著建設走」的定律，未來發展值得持續期待，以今年5月在A10山鼻站的土地標售，標脫率達64.7%，吸引建商豪砸數億元搶進該區，顯見捷運周邊相當具有開發引吸力，再加上現在第一階段桃園捷運在「三心六線路網」的主架構下，未來尚有以三角蛛型路網再延伸規劃，增加11條路線，將推升桃園捷運網路的便利繁榮。
機捷沿線主要站區周邊三年房價增減幅排行榜：
|排序
|站號
|站名
|2017房價
(萬元/坪)
|2020房價
(萬元/坪)
|2017 vs 2020
房價增減幅
|1
|A18
|高鐵桃園站
|25.2
|29.9
|18.7%
|2
|A22
|老街溪站
|21
|24.4
|16.2%
|3
|A17
|領航
|20.7
|23.6
|14.0%
|4
|A21
|環北
|21.1
|22.9
|8.5%
|5
|A1
|台北車站
|64.4
|69.7
|8.2%
|6
|A5
|泰山
|33.6
|36.2
|7.7%
|7
|A8
|長庚醫院
|29.2
|29.3
|0.3%
|8
|A2
|三重
|39
|38.8
|-0.5%
|9
|A23
|中壢車站
|22.1
|21.9
|-0.9%
|10
|A3
|新北產業園區
|39.7
|38.6
|-2.8%
|11
|A6
|泰山貴和
|31
|30.1
|-2.9%
|12
|A9
|林口
|31
|29.7
|-4.2%
|13
|A4
|新莊副都心
|40.9
|38.6
|-5.6%
|14
|A16
|橫山
|10.6
|9.9
|-6.6%
|15
|A19
|高鐵體育園區
|27.8
|25.9
|-6.8%
|16
|A15
|大園
|15.9
|14.7
|-7.6%
|17
|A20
|興南
|20
|18.3
|-8.5%
資料來源:內政部實價登錄服務網 台灣房屋集團趨勢中心統計製表