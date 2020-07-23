機捷沿線誰最沾光? 三年前買在這 現漲近2成

桃園機捷自2017年通車後已三年半，截至2020年5月止，總運量更突破7,624多萬人次，對此台灣房屋調查沿線各站，自2017年到2020年房價漲跌變化，漲幅最大以A18高鐵桃園站漲18.7%奪冠，A22老街溪站漲16.2%居次， A17領航站漲14.0%名列第三，機捷沿線房市站上2字頭，1字頭房價漸成絕響。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，在就業、建設強勁表現下，替沿線各站加分不少，讓大小建商紛紛搶進，吸引雙北年輕首購族關注，而本次房價表現亮眼的A17、A18兩站，位處案量、話題皆吸睛的青埔特區，在建設和交屋助攻下，房價成長迅速；相較A22老街溪站則是受惠中壢區優勢，除了緊臨海華SOGO商圈，配合車站的人潮、商機，成為支撐當地房市的最大功臣。

搶搭青埔熱潮 A17、A18房價鍍金

江怡慧指出，房價漲最多的第一名，A18高鐵桃園站，除了高鐵、機捷共構優勢外，區域建設話題持續更是最大話題，刺激單價由25.2萬追漲至29.9萬，有華泰名品城與新光影城、置地廣場、Xpark水族館、IKEA旗艦店等，加上學區為雙語青埔國小優勢，尚有對往返各地的商務客，及在桃園機場、outlet等周邊就業人口，區內的住宅確實是吸引力十足；位於鄰站的A17領航，以書法公園、流行音樂廣場等利多建設為主軸，配合明星學區大園國際高中加持，確實吸引不少家長「孟母三遷」，周邊房價更從20.7萬走強升至23.6萬。

同樣在青埔特區核心內，A19站體育園區站則呈現價格修正，江怡慧表示，主是因推案量較大且多元，使得推案價格出現高低差距大影響所致。建議有鎖定青埔特區找屋的民眾，不妨趁現階段往推案開價，差距大的區域尋找符合自己的物件，多比較仍有機會找到不錯的「蘋果物件」。

第二名的A22老街溪站，雖進入動工黑暗期，價格不跌反漲，江怡慧分析，主因鄰接800坪商業用地(老街溪段4號用地)，市府採取50年地上權設定方式招商，得標者是由合和集團以2.81億元得標，近SOGO商圈與大同商圈，加上正面老街溪河岸之特殊景觀，期望能朝向河岸多元商業活動空間發展，營造出具有特色的新驛水岸商圈，日商插旗助益南桃園房市加乘效益。

又鄰近中壢火車站，人潮、商機洶湧，交通上到青埔高鐵車站也僅需10分鐘，加上搭乘捷運便能往返雙北，是通勤族的一大福利，房價也由每坪21萬上漲至24.4萬，她也補充，捷運待完成後網絡更臻完整，在桃園捷運綠線、鐵路地下化等題材助陣，未來性可說相當看好。

新北它最旺 泰山站漲7.7%

雙北則屬A1台北車站，及A5泰山兩站最搶眼，房價各上漲8.2%、7.7%，優美地產企研室主任林哲緯認為，台北車站近年在西區門戶計畫、忠孝路橋拆除等利多下，近期中山北路一段和林森北路一帶的電梯大樓、套房產品買氣較旺，也帶動周邊房價成長；而泰山站因近新莊成熟生活圈，但價格又比副都心4字頭房價門檻低，吸引首購族群，且近期也有塭仔圳重劃區重啟、五股泰山輕軌等議題加持，長線發展性相當可期。

江怡慧強調，桃園目前仍屬交通、建設及人口的成長黃金期，機捷沿線各站發展不一，但依照「房價跟著建設走」的定律，未來發展值得持續期待，以今年5月在A10山鼻站的土地標售，標脫率達64.7%，吸引建商豪砸數億元搶進該區，顯見捷運周邊相當具有開發引吸力，再加上現在第一階段桃園捷運在「三心六線路網」的主架構下，未來尚有以三角蛛型路網再延伸規劃，增加11條路線，將推升桃園捷運網路的便利繁榮。

機捷沿線主要站區周邊三年房價增減幅排行榜：

排序 站號 站名 2017房價

(萬元/坪) 2020房價

(萬元/坪) 2017 vs 2020

房價增減幅 1 A18 高鐵桃園站 25.2 29.9 18.7% 2 A22 老街溪站 21 24.4 16.2% 3 A17 領航 20.7 23.6 14.0% 4 A21 環北 21.1 22.9 8.5% 5 A1 台北車站 64.4 69.7 8.2% 6 A5 泰山 33.6 36.2 7.7% 7 A8 長庚醫院 29.2 29.3 0.3% 8 A2 三重 39 38.8 -0.5% 9 A23 中壢車站 22.1 21.9 -0.9% 10 A3 新北產業園區 39.7 38.6 -2.8% 11 A6 泰山貴和 31 30.1 -2.9% 12 A9 林口 31 29.7 -4.2% 13 A4 新莊副都心 40.9 38.6 -5.6% 14 A16 橫山 10.6 9.9 -6.6% 15 A19 高鐵體育園區 27.8 25.9 -6.8% 16 A15 大園 15.9 14.7 -7.6% 17 A20 興南 20 18.3 -8.5%

資料來源:內政部實價登錄服務網 台灣房屋集團趨勢中心統計製表