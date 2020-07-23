台北豪宅品牌大陸建設深耕台中八年 三座七期地標作品見證國際建築實力

七期惠中路上的大陸「丽格」近期終於完工！為大陸建設繼「宝格」、「中信金控台中金融大樓」之後在台中的第三件國際級地標作品，以中世紀古堡非洲礦石作幾何切割，鑲崁更具時尚感的琥珀色蜂巢光盒，吸引了全台建築粉絲的目光，在高端客群中掀起不少話題。

大陸建設近年來專注高端住宅開發，並陸續與KPF、Cesar Pelli、Richard Meier、Antonio Citterio等國際建築大師合作，在台中打造全台唯一的國際建築街廓，驚艷業界。

承襲了大陸工程從國家十大建設、橋梁、國道工程、到台灣高鐵、台灣重大國家建設計劃及具歷史性的圓山飯店累積出的技術與口碑，大陸建設近年來專注高端住宅開發，並陸續與KPF、Cesar Pelli、Richard Meier、Antonio Citterio等國際建築大師合作，累積的品牌能量已陸續發酵，除了在北部打下豪宅品牌口碑，也積極放大營運腳步，跨足台北，在北中南各路陸續獵地，更在台中打造全台唯一的國際建築街廓，驚艷業界。

大陸建設董事長張良吉表示，自2012年以每坪327萬的地價新紀錄向力麒建設購入市政北五路、惠中一街813.73 坪之土地(現大陸宝格基地)後，便於台中成立大陸建設與大陸工程的聯合辦公室，決心在台中打造地標級的作品，從地段、設計、工程品質都要以業界頂尖的標準進行規劃。

以「宝格」為例，大陸建設在取得土地以後，便積極與義大利國寶建築大師Antonio Citterio洽談、評估，被譽為義大利國寶的Antonio Citterio是少數具有跨界能力的設計巨擘，經典作品遍及B&B Italia、 Hermes、Kartel、Technogym、Vitra、Maxalto等全球知名品牌，甚至連Bvlgari與Hermès等精品均可見此大師手筆。

而大陸建設三顧茅廬並遠赴米蘭進行溝通，直至Antonio派合夥人Patricia Viel至夏綠地園道感受其得天獨厚的優雅環境，終獲大師首肯允諾合作，且從建築、景觀、公設、家具、廚衛等大小細節均由Antonio精心擘畫，是由國際大師百分百操刀的傳世鉅作。

大陸建設回憶到，為忠實呈現其設計原味，並達到其嚴謹細膩的要求，除了在施工前提供施工圖、樣品版審查，每日都會透過施工日誌與照片與其團隊反覆溝通，Antonio更數次來台，並專程派團隊從米蘭來台灣進行驗收。

與大師合作，大陸建設亦力求完美，不敢鬆懈，過程極其艱辛繁瑣，例如:大廳漆面飽和度不足、木頭的紋路不夠協調對稱、燈光折射的角度有落差，都被逐項要求重新施作，堪稱台灣裝修史上第一案有木皮計劃的案例，雖然辛苦又繁瑣，但最終「宝格」的落成，也讓Antonio對大陸建設的執行品質與嚴謹態度深感佩服，大陸建設堅持的國際級品味也吸引了不少對於生活品質極致要求的全球化企業客群爭相收藏。

放眼未來，大陸建設將在市政北七路、惠中一街口，正對台中大遠百的土地，推出第四件作品，同樣找來國際建築團隊密切規劃中，預計明年登場，總銷約60億元，規劃坪數約48至75坪，尚未開案，君梵集團已確定進駐1至3樓作為「ISSEY MIYAKE 」台中旗艦店；4樓以上為住家，業界推估，未來每坪單價上看70萬元。

此外，大陸建設與味丹集團旗下萬寶資產管理公司合作，比照新店「青山鎮」模式，在大坑風景區規劃的休閒豪墅，開發規模達10公頃，規劃溫泉、果園、馬場等，並與附近的高爾夫球場結合，87戶別墅，每戶總價6,000萬元起跳，總銷約70億元。

大陸建設也透露將在台中繼續覓地的藍圖願景；董事長張良吉表示，由於台北腹地有限，未來仍看好台中龐大腹地，可開發的空間更大，已在物色三、四千坪以上土地，進入銀髮住宅市場，並針對每一塊基地不同特性，尋找不同定位及團隊合作，規劃出獨一無二的產品，即使花更高昂的設計費及營造成本也在所不惜。